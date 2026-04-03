В Иране впервые сбит американский истребитель F-15E в ходе текущей войны: найдено катапультное кресло, пилотов ищут обе стороны

The Insider
Иллюстрация к материалу

Иранские СМИ 2 апреля сообщили (1, 2, 3), что Корпус стражей исламской революции (КСИР) сбил американский военный самолет. По словам представителя Центрального штаба «Хатам аль-Анбия», истребитель F-35 был поражен «новой системой ПВО» над центральной частью страны. 

Однако, судя по опубликованным этими СМИ снимкам (1, 2), обломки принадлежат F-15E Strike Eagle, пишет издание The Aviationist. К такому же выводу пришел OSINT-проект OSINTtechnical. 

Обломки истребителя. На первых двух вертикальных фото видны остатки вертикального стабилизатора F-15E. Правое фото — катапультное кресло с парашютом

Фото обломков: PressTV. Фото кресла: аккаунт КСИР в Twitter (X).

Эксперты указывают, что на фотографиях видны элементы, характерные для F-15E, в частности остатки вертикального стабилизатора и катапультное кресло, напоминающее систему ACES II, используемую на этих самолетах.

Обломки истребителя. На фото видны обломки левого руля высоты, пишет OSINTtechnical

OSINTtechnical

На одном из фрагментов также заметна маркировка LN, характерная для самолетов 494-й истребительной эскадрильи, базирующейся на авиабазе Лейкенхит в Великобритании, откуда недавно перебрасывались F-15E, пишет OSINT-аналитик DefenceGeek. Иранское СМИ Tasnim также пишет, что самолет относится к 48-й истребительному крылу, куда входит 494-я эскадрилья.

Эксперты считают маловероятным, что обнаруженные обломки связаны с инцидентом 2 марта 2026 года, когда три F-15E были сбиты в результате «дружественного огня». Как отмечает The Aviationist, ландшафт на опубликованных снимках не соответствует местности в Кувейте, где произошел тот инцидент.

Ранее КСИР опубликовал видеозапись, на которой, по всей видимости, запечатлена попытка перехвата американского истребителя над островом Кешм на юге Ирана. Центральное командование Вооруженных сил США заявило 2 апреля, что истребитель над островом Кешм сбит не был. 

Это первая потеря F-15E, связанная с действиями Ирана. Судьба пилотов неизвестна, их ищут как американская, так и иранская сторона. США ведут поисково-спасательную операцию. Проект Directorate 4 отмечает повышенную активность американской авиации на юге Ирана и Ирака, очевидцы сообщают о полетах самолетов C-130 Hercules и вертолетов разных типов. 

Эксперт по Ближнему Востоку, научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин пишет, что, судя по видео в сети, американские военные ищут экипаж сбитого F-15E где-то в районе обитания племен луров и бахтияр на юго-западе Ирана, где провинция Хузестан граничит с провинциями Кохгилуйе, Бойерахмед, Чехармехаль, Бахтиария. Местные племена обстреливают американские вертолеты из стрелкового оружия.

