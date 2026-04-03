В Иране впервые сбит американский истребитель F-15E в ходе текущей войны: найдено катапультное кресло, пилотов ищут обе стороны

На одном из фрагментов также заметна маркировка LN, характерная для самолетов 494-й истребительной эскадрильи, базирующейся на авиабазе Лейкенхит в Великобритании, откуда недавно перебрасывались F-15E, пишет OSINT-аналитик DefenceGeek. Иранское СМИ Tasnim также пишет, что самолет относится к 48-й истребительному крылу, куда входит 494-я эскадрилья.

Эксперты считают маловероятным, что обнаруженные обломки связаны с инцидентом 2 марта 2026 года, когда три F-15E были сбиты в результате «дружественного огня». Как отмечает The Aviationist, ландшафт на опубликованных снимках не соответствует местности в Кувейте, где произошел тот инцидент.

Ранее КСИР опубликовал видеозапись, на которой, по всей видимости, запечатлена попытка перехвата американского истребителя над островом Кешм на юге Ирана. Центральное командование Вооруженных сил США заявило 2 апреля, что истребитель над островом Кешм сбит не был.

Это первая потеря F-15E, связанная с действиями Ирана. Судьба пилотов неизвестна, их ищут как американская, так и иранская сторона. США ведут поисково-спасательную операцию. Проект Directorate 4 отмечает повышенную активность американской авиации на юге Ирана и Ирака, очевидцы сообщают о полетах самолетов C-130 Hercules и вертолетов разных типов.

Эксперт по Ближнему Востоку, научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин пишет, что, судя по видео в сети, американские военные ищут экипаж сбитого F-15E где-то в районе обитания племен луров и бахтияр на юго-западе Ирана, где провинция Хузестан граничит с провинциями Кохгилуйе, Бойерахмед, Чехармехаль, Бахтиария. Местные племена обстреливают американские вертолеты из стрелкового оружия.