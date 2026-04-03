Один из двух членов экипажа американского истребителя F-15E, сбитого над Ираном, был спасен, сообщили CBS News представители США. По их данным, поисково-спасательная операция продолжается. Второй член экипажа остается пропавшим, его судьба пока неизвестна.

Ранее Иран заявил, что якобы силы ПВО Корпуса стражей исламской революции сбили американский самолет. В соцсетях также появились кадры, на которых, как утверждается, запечатлена поисково-спасательная операция: на них видны самолет-заправщик и вертолеты, летящие на малой высоте над провинцией Хузестан.

КСИР утверждал, что сбит истребитель F-35, однако эксперты по опубликованным кадрам обломков определили, что был сбит F-15E. Также было найдено катапультное кресло с парашютом. Поисками пилотов занялись как США, так и Иран.

Это первая потеря F-15E, связанная с действиями Ирана. Власти США пока не комментировали инцидент. Операция по спасению пилотов сопряжена с множеством рисков: как отмечает OSINT-проект In Factum, на одном из опубликованных в сети роликов видно, как самолет MC-130J Commando II Командования специальных операций США в сопровождении двух вертолетов HH-60 пролетал к югу от города Лали в иранской провинции Хузестан. Это более чем в 160 км вглубь территории Ирана.