Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

539

 

 

 

 

 

Новости

Один из двух членов экипажа американского истребителя F-15E, сбитого над Ираном, спасен — CBS

The Insider
Иллюстрация к материалу

Один из двух членов экипажа американского истребителя F-15E, сбитого над Ираном, был спасен, сообщили CBS News представители США. По их данным, поисково-спасательная операция продолжается. Второй член экипажа остается пропавшим, его судьба пока неизвестна.

Ранее Иран заявил, что якобы силы ПВО Корпуса стражей исламской революции сбили американский самолет. В соцсетях также появились кадры, на которых, как утверждается, запечатлена поисково-спасательная операция: на них видны самолет-заправщик и вертолеты, летящие на малой высоте над провинцией Хузестан.

КСИР утверждал, что сбит истребитель F-35, однако эксперты по опубликованным кадрам обломков определили, что был сбит F-15E. Также было найдено катапультное кресло с парашютом. Поисками пилотов занялись как США, так и Иран. 

Это первая потеря F-15E, связанная с действиями Ирана. Власти США пока не комментировали инцидент. Операция по спасению пилотов сопряжена с множеством рисков: как отмечает OSINT-проект In Factum, на одном из опубликованных в сети роликов видно, как самолет MC-130J Commando II Командования специальных операций США в сопровождении двух вертолетов HH-60 пролетал к югу от города Лали в иранской провинции Хузестан. Это более чем в 160 км вглубь территории Ирана.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте