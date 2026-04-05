Трамп объявил о спасении второго летчика истребителя F-15E, сбитого над Ираном

Президент США Дональд Трамп объявил об успешном завершении операции по спасению второго члена экипажа истребителя F-15E, сбитого над Ираном 2 апреля. По словам Трампа, сейчас летчик жив и находится в безопасности, однако получил ранения.

«Этот храбрый воин находился за линией фронта в коварных горах Ирана, преследуемый нашими врагами, которые приближались с каждым часом, но он никогда не был по-настоящему один, потому что его главнокомандующий, министр обороны, председатель Объединенного комитета начальников штабов и сослуживцы круглосуточно следили за его местонахождением и усердно планировали его спасение. По моему указанию вооруженные силы США направили десятки самолетов, вооруженных самым смертоносным оружием в мире, чтобы забрать его», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Издание The New York Times со ссылкой на свои источники рассказало, что в операции были задействованы сотни военных, десятки самолетов и вертолетов, а также специалисты в области кибербезопасности и разведки. Самолеты сбрасывали бомбы, чтобы помешать иранским силам добраться до летчика, прятавшегося в горной расщелине. При себе у него был только пистолет для самообороны, радиомаяк и средство защищенной связи, благодаря которому он мог говорить со спасателями. В итоге его удалось эвакуировать в Кувейт для лечения. Без происшествий в ходе операции все же обошлось: два военно-транспортных самолета, которые планировалось задействовать в эвакуации, вышли из строя и застряли на территории Ирана. В результате весь персонал пришлось эвакуировать тремя новыми самолетами, а сломавшиеся самолеты уничтожить, чтобы они не попали в руки иранцев.

О поражении американского самолета стало известно из сообщений иранских СМИ. Они утверждали, что КСИР с помощью системы ПВО сбил истребитель F-35, но фотографии обломков этого не подтвердили. Позднее американские власти сообщили, что одного члена экипажа удалось спасти. Трамп заявил, что в результате обеих спасательных операций ВС США не понесли никаких потерь.

Накануне агентство Associated Press сообщило, что платформа Polymarket, позволяющая делать ставки на реальные события, удалила страницу, посвященную исходу операции по спасению летчика, за нарушение правил платформы. Это произошло после того, как конгрессмен от Демократической партии и ветеран боевых действий на Ближнем Востоке Сет Моултон в соцсетях назвал тотализатор «отвратительным».