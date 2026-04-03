В районе Персидского залива в пятницу потерпел крушение еще один американский боевой самолет — штурмовик A-10 Warthog. Об этом сообщили The New York Times два американских чиновника на условиях анонимности. Пилот был благополучно спасен.

Самолет упал вблизи Ормузского пролива примерно в то же время, когда над Ираном был сбит истребитель F-15E ВВС США, сообщили те же источники. Подробности крушения A-10 — его точное место и обстоятельства — официальные лица не раскрыли.

В случае с F-15E один из двух членов экипажа уже спасен, ранее сообщили CBS News представители США. Судьба второго пилота остается неизвестной, поисково-спасательная операция продолжается.

КСИР первоначально заявил, что его силы ПВО поразили истребитель F-35, однако эксперты, изучив опубликованные снимки обломков, установили: речь идет о F-15E. На кадрах также видно катапультное кресло с парашютом. Поисками летчиков занялись обе стороны.

По данным OSINT-проекта In Factum, самолет MC-130J Commando II Командования специальных операций США в сопровождении двух вертолетов HH-60 был замечен южнее иранского города Лали в провинции Хузестан — более чем в 160 км вглубь иранской территории. Официальные комментарии от властей США пока не поступали.