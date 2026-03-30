The New York Times обвинила Пентагон в игнорировании судебного решения о доступе прессы в здание ведомства

The New York Times обратилась к федеральному судье с требованием принудить Пентагон исполнять решение суда, восстанавливающее доступ прессы в здание военного ведомства, сообщает Associated Press. По утверждению адвокатов издания, Министерство обороны фактически проигнорировало предписание суда от 20 марта и ввело новую «временную» политику, которая еще больше ограничила работу журналистов.

Федеральный судья Пол Фридман вынес свое первоначальное решение в пользу NYT, констатировав, что новые правила аккредитации Пентагона нарушают конституционные гарантии свободы слова и надлежащей правовой процедуры. Он потребовал восстановить аккредитацию семи репортерам издания и особо указал, что решение распространяется на «все регулируемые стороны».

Адвокат NYT Теодор Бутрос заявил на слушаниях в понедельник, что ответом Пентагона стала новая политика с «радикальными ограничениями» для прессы: журналистам теперь запрещено передвигаться по зданию без сопровождения, а их рабочее пространство перенесено в отдельный флигель за пределами Пентагона. Дополнительно вводятся беспрецедентные правила, регламентирующие, когда репортеры вправе обещать источникам анонимность. Представители Минобороны настаивают на том, что действуют в полном соответствии с предписанием суда. Судья Фридман отреагировал на описание ситуации с доступом к библиотечному помещению вопросом: «Это что — „Уловка-22“? Или Кафка?»

Ассоциация прессы Пентагона, в которую входят корреспонденты Associated Press, расценила новую политику как сохранение норм, уже признанных судом неконституционными, с добавлением новых ограничений поверх них. Пресс-секретарь ведомства Шон Парнелл ранее заявил, что администрация намерена обжаловать мартовское решение Фридмана.

Нынешний пресс-корпус Пентагона состоит преимущественно из консервативных изданий, согласившихся на условия Министерства обороны. Крупные редакции, отказавшиеся подписать документ, — в том числе AP, NYT и ряд других — продолжают освещать деятельность ведомства без постоянной аккредитации. Судья Фридман, назначенный на должность президентом-демократом Биллом Клинтоном, подчеркнул в своем мартовском решении, что военные операции США в Венесуэле и Иране лишь усиливают необходимость общественного контроля над деятельностью властей.

В октябре прошлого года несколько крупных американских изданий — The New York Times, The Washington Post, The Atlantic, Associated Press, CNN, NPR, The Wall Street Journal, Reuters и другие — отказались подписывать документ Пентагона, устанавливавший новые правила для прессы. Министерство обороны фактически обязывало журналистов распространять лишь предварительно согласованную с ведомством информацию. После отказа эти СМИ лишились постоянной аккредитации в здании.