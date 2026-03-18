Департамент неэффективности. Запуск DOGE под руководством Илона Маска привел к убыткам в США и грозит гибелью миллионов людей во всем мире

Доктор Санни Патель, один из бывших топ-менеджеров в Управлении по лечению зависимостей и психическому здоровью (SAMHSA) рассказал The Insider, что ему и коллегам спустили целевой показатель в долларах и формулу Excel для расчета экономии. Представители DOGE указывали, какие контракты надо расторгнуть, а чиновники SAMHSA пытались защитить наиболее важные из них, предлагая взамен другие. «Нужно было достичь конкретной цифры, а вариантов для сокращения не так уж много, — рассказывает Патель. — В итоге всё сводилось к: “Ну, полагаю, мы пожертвуем вот этим”, — просто потому что это было наименьшим из зол».



Проверки СМИ показали, что наибольший эффект был достигнут лишь в сокращении штатов ведомств. При этом урезание должностей экономит лишь $40–50 млрд в год, тогда как 60% федерального бюджета США приходится на социальные программы вроде Medicare, которые Трамп обещал не трогать. В то же время массовые увольнения закончились масштабными компенсациями, дорогостоящими судебными исками и повторным наймом более трети сокращенных сотрудников обратно, что и повысило затраты в 2025 году.

На данный момент администрация Трампа уволила, сократила или приняла заявления об увольнении по соглашению сторон (с выплатой компенсации) более чем у 387 тысяч работников. За этот же период администрация наняла на работу примерно 123 тысячи человек.

При этом повторный найм в некоторых случаях происходит исключительно на условиях новой администрации. Она подбирает лояльных политике Трампа сотрудников, а это потенциально подрывает принцип внепартийности госслужащих. Например, в самом USAID (или, вернее, в том, что от него осталось после его расформирования и включения в состав других ведомств) повторный найм ранее уволенных сотрудников был запрещен.

По словам официальных лиц, это сделано для предотвращения любого «конфликта интересов». В то же время в некоторых случаях идеологическая направленность при найме очевидна. Например, в иммиграционных службах от нанимаемых сотрудников теперь требуют быть готовыми «защищать свою родину и культуру», кандидаты должны объяснить, каким образом они намерены содействовать реализации указов и приоритетных направлений политики Трампа.

Внутренние последствия для США

Запуск DOGE ударил не только по другим странам, зависящим от финансовой помощи США, но и по самой Америке.

Еще одной жертвой Департамента стало Управление социального страхования (SSA, Social Security Administration), занимавшееся социальными выплатами, пенсиями и пособиями для людей с инвалидностью или родственникам погибших застрахованных сотрудников компаний. В феврале 2025 года администрация Трампа объявила о сокращении семи тысяч сотрудников (около 12% всего персонала ведомства) и закрытии 47 региональных отделений, с подачи DOGE назвав это «оптимизацией».

В то же время DOGE попытался получить доступ к базам данных SSA и других агентств, содержавших конфиденциальные данные. Глава ведомства Мишель Кинг отказалась его предоставить и в результате покинула свой пост (неясно, было ли это увольнением). Она не была первой, кто высказался против предоставления структуре Маска доступа к внутренней системе своего ведомства. Ранее эксперты выступали против допуска DOGE к системе казначейских платежей и базе данных налогоплательщиков. Но Трамп к опасениям не прислушался, и Маск с его командой получили доступ ко всем трем системам, в которых находятся самые чувствительные данные большинства американцев.

Нэнси Альтман, президент организации Social Security Works (группы по защите прав граждан на социальное обеспечение), так прокомментировала действия DOGE:

«Невозможно переоценить серьезность этого нарушения. Информация, которую собирает и надежно хранит Управление социального страхования (SSA), носит крайне конфиденциальный характер. У SSA есть данные на каждого обладателя номера социального страхования (а это практически все американцы), на каждого участника программы Medicare, а также на каждого малоимущего американца, который когда-либо обращался за пособием по программе Supplemental Security Income (дополнительный социальный доход) — системе выплат, основанной на проверке уровня нуждаемости».

Получив доступ к этим данным, DOGE тут же наплодил «фейков» в попытках доказать собственную эффективность. Так, Маск и его команда «обнаружили» в базах данных SSA, что ведомство якобы выплачивает пособия умершим людям, которым уже было более 150 лет.

Маск подробно писал об этом в соцсети X, хвастаясь своим открытием, которое, как он считал, доказывало наличие коррупции в SSA. Но это было неправдой, а следствием того, что ни Маск, ни его команда не разбирались в тонкостях работы и хранения данных в государственных ведомствах.

Данные, на которые они указывали, были давно известным сбоем системы — старого языка программирования, которым пользовались в этом ведомстве. Так что никаких выплат 150-летним людям на самом деле не было. И хотя в SSA были и бывают ошибки в выплатах, за 2015–2022 год, например, они составили менее 1% от общих выплат и были по ошибке направлены как раз живым людям.

При этом решение Маска влезть в конфиденциальные данные ведомства привело к крупному судебному скандалу и, возможно, к одной из самых крупных утечек персональных данных из госаппарата США. DOGE попытался получить полный доступ к базе NUMIDENT, содержащей персональные, финансовые и медицинские данные 70 млн получателей пенсий. В апреле 2025 года суд запретил неограниченный доступ DOGE к данным и обязал ведомство удалить уже полученную информацию, указав, что наличие имен умерших в базе не означает, что им продолжают выплачивать пособия.