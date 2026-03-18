Департамент неэффективности. Запуск DOGE под руководством Илона Маска привел к убыткам в США и грозит гибелью миллионов людей во всем мире

Департамент эффективности правительства, также известный как DOGE, начал работать в феврале 2025 года, то есть уже в первые недели после инаугурации Дональда Трампа. Под предводительством миллиардера Илона Маска учреждение уволило тысячи людей, закрыло большинство программ USAID и нескольких других ведомств — всё под эгидой оптимизации и сокращения бюджетов. Спустя год Маска в администрации Трампа уже нет, статус DOGE подвешен, а денег за это время правительство потратило больше, чем было обещано. Последствия этой инициативы ощущаются не только в США — сломана инфраструктура гуманитарной помощи, медицины и программ развития других стран, подорвано доверие к Америке, а возникший политический вакуум заполняют Россия и Китай. Но что еще страшнее, «оптимизация» американского госуправления может привести к гибели миллионов человек среди наиболее уязвимого населения планеты, предупреждают эксперты.
Содержание
Сломать весь мир, или Как USAID стало главной целью DOGE
Под влиянием ультраправого активиста Майка Бенца
Был ли на самом деле эффективен DOGE?
Внутренние последствия для США
Реакции и итоги
Идея создать DOGE возникла у Илона Маска задолго до избрания Дональда Трампа президентом. Еще в сентябре 2023 года бизнесмен оказался на ужине в честь миллиардера Вивека Рамасвами, планировавшего выдвигаться в президенты США. Маск пытался быть осторожным, поскольку еще не хотел публично ассоциироваться с политикой, но после ужина в разговорах на террасе рассказывал о своем визите на границу с Мексикой, рассуждал о войне в Украине и жаловался, что государственное регулирование и бюрократия мешают развитию его компании Space X. «Было бы здорово получить доступ к компьютерам федерального правительства, — предложил тогда Маск. — Просто дайте мне пароли — и я приведу госаппарат в норму!»
В 2024 году он включился в предвыборную кампанию Дональда Трампа. В августе того же года Трамп заявил, что в случае избрания готов назначить Маска своим советником. Бизнесмен ответил в X: «Готов служить!» — и прикрепил сгенерированное ИИ изображение себя за трибуной с надписью «Департамент эффективности правительства» (DOGE, Department of Government Efficiency). В день своей инаугурации, 20 января, Трамп подписал указ о создании DOGE.
Инициатива должна была стать временной и проработать до июля 2026 года. Перед департаментом поставили задачу провести аудит IT-инфраструктуры госаппарата и подотчетных ведомств и оптимизацию цифровых серверов. Агентствам правительства было поручено предоставлять полный и оперативный доступ ко всем незасекреченным данным, программам и серверам. Ведомство подчинялось напрямую Исполнительному офису президента.
Изначально Маск должен был возглавить инициативу вместе с тем самым Вивеком Рамасвами, на ужине в честь которого он поделился желанием получить доступ к правительственным серверам. Но из-за принципиальных разногласий с Маском, в частности в вопросах о правовых рамках и темпе реформ, Рамасвами покинул пост, а Маск получил доступ ко всем IT-системам правительства. И начал захват федерального госаппарата США.
Формально возглавлять структуру назначили Эми Глисон. Маск же числился внештатным госслужащим, «советником президента». Когда позже в судах свидетели из сокращаемых агентств утверждали, что Маск лично участвовал в увольнениях, защита DOGE использовала внештатный статус бизнесмена как доказательство его непричастности.
Бывшие же сотрудники утверждали, что, получив доступ к данным и финансовой инфраструктуре правительства, миллиардер под прикрытием «оптимизации» начал идеологическую войну против тех, кого Трамп и его соратники считают представителями «глубинного государства».
В его зоне ответственности и влияния оказались не только технологические оптимизации, но и общее сокращение расходов правительства, включая решения по персоналу и другим затратам. Маск получил доступ ко всем системам оплат федерального госаппарата.
К федеральному правительству Маск относился как к команде противников и радовался, что когда госслужащие уходят на выходные, он получает пару дней «форы», чтобы обогнать их в борьбе.
Сломать весь мир, или Как USAID стало главной целью DOGE
Самый сильный удар пришелся по Агентству США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID). 20 января 2025 года, в свой первый день на посту президента (второй срок), Трамп подписал указ о заморозке всей внешней помощи и начале 90-дневного аудита работы агентства.
Спустя четыре дня президент приостановил все программы USAID, а параллельно DOGE принялся за массовые сокращения сотрудников агентства, закрытие офисов и отказ от большинства программ, которые обеспечивали финансовую поддержку развития стран практически во всем мире.
USAID было создано администрацией Кеннеди в 1960-х годах во время холодной войны и быстро стало инструментом американской «мягкой силы». Агентство направляло гранты в более, чем сто стран мира. Оно финансировало борьбу с малярией, ВИЧ/СПИД, туберкулезом, программы по планированию семьи и вакцинации, проекты в области образования и борьбы с изменением климата, поддерживало создание демократических институтов и СМИ, программы гуманитарной помощи и помощи беженцам.
USAID никогда не было популярно у авторитарных режимов и регулярно получало обвинения во вмешательстве во внутренние дела других стран. Тем не менее, USAID позволяли решать такие проблемы как, например, голод в Эфиопии, обеспечивать средствами санитарии лагеря беженцев в Газе или защищать беженцев от насилия на Гаити. Агентство поддерживало независимые медиа и гражданское общество (например, в наблюдении за выборами и в борьбе с коррупцией).
В общей сложности ведомство расходовало около $21,7 млрд в год — всего лишь 0,3% федерального бюджета США. По данным ООН, в 2024 году США профинансировали около 47% общемирового объема гуманитарной помощи, что сделало их крупнейшим донором в мире.
В последние два десятилетия эти программы, по оценке исследователей, помогли предотвратить больше 90 млн смертей, включая больше 30 млн смертей среди детей. Например, в Йемене до прошлого года гуманитарная помощь США позволила выжить более 19 млн человек.
USAID стало первой жертвой администрации Трампа и DOGE. Департамент прекратил все выплаты по большинству контрактов агентства, отправил тысячи сотрудников в административный отпуск или просто уволил и объявил о ликвидации 83% программ агентства.
Были отменены 92% многолетних грантов агентства (5800 из 6200) и почти 30% грантов Госдепа. Это привело к закрытию более двух тысяч клиник в кризисных регионах, задержке поставок антималярийных и других препаратов и общему росту смертности.
Кроме того, во всем мире закрылось около двух тысяч клиник по планированию семьи, около 9 млн женщин потеряли доступ к контрацепции. Согласно данным Всемирной продовольственной программы, из-за сокращения финансирования программ гуманитарной помощи голоду могут подвергнуться еще около 13,7 млн человек.
По разным оценкам исследователей, сокращение этих грантов (на срочную гуманитарную помощь, развитие медицинской инфраструктуры, борьбу с голодом и др.) может привести к ежегодной гибели от 500 тысяч до 1 млн человек, включая детей.
Опубликованное в феврале в медицинском журнале Lancet — одном из самых уважаемых медицинских и научных изданий в мире — социодемографическое исследование прогнозирует еще более страшные цифры. Исследование провел Барселонский институт глобального здравоохранения при поддержке правительства Испании и Фонда Рокфеллера. Ученые смоделировали развитие ситуации при условии, что сокращение помощи продолжится в соответствии с текущими средними показателями.
Авторы сопоставили эти данные с прогнозируемым числом смертей в сценарии, при котором объем помощи сохранился бы на уровене 2023 года. В основу работы легли данные по 93 странам с низким и средним уровнем дохода — главным получателям международной помощи для развития. Авторы исследования пришли к выводу, что к 2030 году в результате демонтажа USAID могут погибнуть до 9,4 млн человек по всему миру. Около 2,5 млн этих смертей придется на детей.
В ответ на это в Белом доме заявили, что Lancet — «несостоятельный журнал» и что это исследование «опирается на устаревшее представление, что старая и неэффективная система глобального развития — это единственное решение проблемы человеческих страданий».
По словам чиновника, «вместо того, чтобы помогать странам-получателям переходить на самообеспечение, старая система породила культуру глобальной зависимости, усугубляемую неэффективностью и расточительством». В июле прошлого года госсекретарь США Марко Рубио описал новый подход к иностранной помощи как «приоритет торговли над помощью, возможностей над зависимостью и инвестиций над поддержкой».
Ли Кроуферд, старший научный сотрудник аналитического «Центра глобального развития», не принимавший участия в публикации The Lancet, в разговоре с CNN сказал, что модели прогнозирования могут отличаться друг от друга и к точным цифрам стоит относиться с осторожностью. Однако, по его мнению, «общий вывод, скорее всего, верен — люди будут гибнуть в огромных количествах».
Под влиянием ультраправого активиста Майка Бенца
Судя по всему, Маск и Трамп обратили внимание на работу USAID благодаря малоизвестному ультраправому активисту Майку Бенцу. Он был чиновником президентской администрации во время первого срока Трампа. В декабре 2024 года Бенц выступил в подкасте другого правого инфлюенсера — Джо Рогана. В разговоре гость развил конспирологическую теорию, что USAID это не организация помощи, а «оперативный переключатель», работающий в интересах Пентагона, Госдепа и разведки. Бенц назвал агентство провокатором «цветных революций» и «террористическим “Титаником”».
Интересно, что до этого подкаста Бенц не был широко известен в соцсетях и интернете. Но по различным публикациям вполне можно было составить его портрет: белый националист и супрематист, высказывался о геноциде белых и «еврейском влиянии».
До выхода этого подкаста в эфир Маск никогда не упоминал USAID в своих соцсетях. После публикации выпуска он начал регулярно постить высказывания Бенца, добавляя от себя, что USAID — это «питомник марксистов» или «преступная организация».
Майк Бенц в подкасте Джо Рогана, 3 декабря 2024 года
По подсчетам журналистов Washington Post, за год после выхода этого эпизода подкаста Маск ретвитнул или упомянул Майка Бенца более 160 раз. А спустя год после выпуска Маск получил доступ к правительству и начал массово увольнять сотрудников агентства, демонтировать само USAID и замораживать его гранты.
В феврале 2025 года Маск в очередной раз репостнул Бенца и написал: «Мы провели все выходные, скармливания USAID измельчителю веток. Могли бы сходить на отличные вечеринки. Но вместо этого занялись этим». Пост был опубликован во время массовой заморозки грантов и сокращения персонала USAID.
Роль Бенца при этом не ограничилась онлайн-влиянием. В конце прошлого года его наняли в то, что осталось от USAID, как специального сотрудника (с тем же статусом, что был у Маска в DOGE), чтобы тот искал в архивах «доказательства» собственных обвинений USAID в работе против американских интересов.
Бенц часто утверждал, что USAID подавляет правые движения в интернете, а разгром USAID, мол, был нужен для демонтажа якобы существующего лево-либерального «глубинного государства» в правительстве США. Теперь у Бенца есть полномочия искать доказательства своей теории в самом агентстве.
С начала 2025 года USAID практически перестало существовать как самостоятельное ведомство: после ликвидации президентским приказом его функции и бюджет были частично переданы Госдепартаменту, а штат сократился до нескольких десятков человек. Однако, несмотря на усилия Маска, часть программ USAID всё же сохранилась и работает (в том числе благодаря решениям судов).
Это в основном проекты, направленные на срочную гуманитарную и медицинскую помощь и разрешение кризисов. Правда, оставшиеся гранты не затрагивают такие сферы, как образование, госуправление, создание рабочих мест, защита прав человека, то есть направления, которые должны помогать странам избегать кризисов в будущем. Эксперты называют такой подход недальновидным. По их мнению, он отражает глубокое непонимание работы агентства и будет иметь долгосрочные последствия как для всего мира, так и для американцев.
«Знаете, что по-настоящему неэффективно? Тушить пожары, — говорит в интервью The Insider Лора Майснер, бывший подрядчик USAID, чья работа по управлению гуманитарной помощью в нескольких странах была сокращена. — Гораздо дешевле стабилизировать положение людей, чтобы они могли быть готовы к кризису, нежели ждать, пока они останутся ни с чем, а их дети будут страдать от истощения».
Несколько стран, например, Кения, Руанда и Нигерия, подписали с США двусторонние соглашения в области здравоохранения. Эти соглашения предусматривают направление помощи напрямую через правительства, а не через международные партнерские организации.
Это часть новой стратегии администрации Трампа America First Global Heath Strategy («Здоровье планеты — прежде всего Америка»). Однако эксперты предупреждают, что такая новая схема несет коррупционные риски, а также может оставить без внимания наиболее уязвимые группы в обществе. К тому же стратегия очень узко направлена: она сфокусирована в основном на ВИЧ/СПИД, малярии, туберкулезе и вспышках инфекционных заболеваний. При этом в ней отсутствуют такие ключевые направления, как здоровье детей и матерей и вопросы питания.
Одновременно с этим упразднение грантов и помощи США в глобальных программах развития значительно подорвало доверие к стране во всем мире. Образовавшийся гуманитарный вакуум быстро начали заполнять другие силы, например, Россия и Китай.
Был ли на самом деле эффективен DOGE?
К марту 2026 года можно с уверенностью сказать — нет.
DOGE обещал сократить федеральные расходы до $1 трлн к октябрю прошлого года. Но под надзором структуры Маска траты правительства не сократились, а выросли. Основная причина, согласно анализу The New York Times, заключается в том, что бóльшая часть расчетов, утверждений и обещаний DOGE изначально была некорректна. И хотя структура действительно сократила множество выплат, подавляющая их часть была не столь велика (поддержка уязвимых групп, например, малого бизнеса). Но в целом это не сняло нагрузку с бюджета.
В большинстве случаев планы и отчеты DOGE содержали существенные ошибки или попросту были обманом. Например, два госконтракта с Министерством обороны на общую сумму в $7,9 млрд числились на сайте ведомства как аннулированные, что означает, что средства, предположительно, не были израсходованы. На деле же контракты по-прежнему действуют.
В некоторых случаях DOGE просто засчитывал снижение «потолка трат» как сокращение расходов, не ограничивая реальные расходы и не влияя на них. Вместо этого были сокращены ассигнования таким агентствам, как USAID, или тем, кого администрация Трампа неоднократно называла врагами и представителями «глубинного государства».
В DOGE при его формировании вошли люди, до этого не работавшие в госаппарате, то есть представители мира бизнеса и технологий, не имевшие опыта работы в государственных программах. Поэтому первоначальный подход к экономии был очень топорным (путем сокращения средств за счет лимитов), и он же во многом определил масштабность ошибок.
Доктор Санни Патель, один из бывших топ-менеджеров в Управлении по лечению зависимостей и психическому здоровью (SAMHSA) рассказал The Insider, что ему и коллегам спустили целевой показатель в долларах и формулу Excel для расчета экономии. Представители DOGE указывали, какие контракты надо расторгнуть, а чиновники SAMHSA пытались защитить наиболее важные из них, предлагая взамен другие. «Нужно было достичь конкретной цифры, а вариантов для сокращения не так уж много, — рассказывает Патель. — В итоге всё сводилось к: “Ну, полагаю, мы пожертвуем вот этим”, — просто потому что это было наименьшим из зол».
Проверки СМИ показали, что наибольший эффект был достигнут лишь в сокращении штатов ведомств. При этом урезание должностей экономит лишь $40–50 млрд в год, тогда как 60% федерального бюджета США приходится на социальные программы вроде Medicare, которые Трамп обещал не трогать. В то же время массовые увольнения закончились масштабными компенсациями, дорогостоящими судебными исками и повторным наймом более трети сокращенных сотрудников обратно, что и повысило затраты в 2025 году.
На данный момент администрация Трампа уволила, сократила или приняла заявления об увольнении по соглашению сторон (с выплатой компенсации) более чем у 387 тысяч работников. За этот же период администрация наняла на работу примерно 123 тысячи человек.
При этом повторный найм в некоторых случаях происходит исключительно на условиях новой администрации. Она подбирает лояльных политике Трампа сотрудников, а это потенциально подрывает принцип внепартийности госслужащих. Например, в самом USAID (или, вернее, в том, что от него осталось после его расформирования и включения в состав других ведомств) повторный найм ранее уволенных сотрудников был запрещен.
По словам официальных лиц, это сделано для предотвращения любого «конфликта интересов». В то же время в некоторых случаях идеологическая направленность при найме очевидна. Например, в иммиграционных службах от нанимаемых сотрудников теперь требуют быть готовыми «защищать свою родину и культуру», кандидаты должны объяснить, каким образом они намерены содействовать реализации указов и приоритетных направлений политики Трампа.
Внутренние последствия для США
Запуск DOGE ударил не только по другим странам, зависящим от финансовой помощи США, но и по самой Америке.
Еще одной жертвой Департамента стало Управление социального страхования (SSA, Social Security Administration), занимавшееся социальными выплатами, пенсиями и пособиями для людей с инвалидностью или родственникам погибших застрахованных сотрудников компаний. В феврале 2025 года администрация Трампа объявила о сокращении семи тысяч сотрудников (около 12% всего персонала ведомства) и закрытии 47 региональных отделений, с подачи DOGE назвав это «оптимизацией».
В то же время DOGE попытался получить доступ к базам данных SSA и других агентств, содержавших конфиденциальные данные. Глава ведомства Мишель Кинг отказалась его предоставить и в результате покинула свой пост (неясно, было ли это увольнением). Она не была первой, кто высказался против предоставления структуре Маска доступа к внутренней системе своего ведомства. Ранее эксперты выступали против допуска DOGE к системе казначейских платежей и базе данных налогоплательщиков. Но Трамп к опасениям не прислушался, и Маск с его командой получили доступ ко всем трем системам, в которых находятся самые чувствительные данные большинства американцев.
Нэнси Альтман, президент организации Social Security Works (группы по защите прав граждан на социальное обеспечение), так прокомментировала действия DOGE:
«Невозможно переоценить серьезность этого нарушения. Информация, которую собирает и надежно хранит Управление социального страхования (SSA), носит крайне конфиденциальный характер. У SSA есть данные на каждого обладателя номера социального страхования (а это практически все американцы), на каждого участника программы Medicare, а также на каждого малоимущего американца, который когда-либо обращался за пособием по программе Supplemental Security Income (дополнительный социальный доход) — системе выплат, основанной на проверке уровня нуждаемости».
Получив доступ к этим данным, DOGE тут же наплодил «фейков» в попытках доказать собственную эффективность. Так, Маск и его команда «обнаружили» в базах данных SSA, что ведомство якобы выплачивает пособия умершим людям, которым уже было более 150 лет.
Маск подробно писал об этом в соцсети X, хвастаясь своим открытием, которое, как он считал, доказывало наличие коррупции в SSA. Но это было неправдой, а следствием того, что ни Маск, ни его команда не разбирались в тонкостях работы и хранения данных в государственных ведомствах.
Данные, на которые они указывали, были давно известным сбоем системы — старого языка программирования, которым пользовались в этом ведомстве. Так что никаких выплат 150-летним людям на самом деле не было. И хотя в SSA были и бывают ошибки в выплатах, за 2015–2022 год, например, они составили менее 1% от общих выплат и были по ошибке направлены как раз живым людям.
При этом решение Маска влезть в конфиденциальные данные ведомства привело к крупному судебному скандалу и, возможно, к одной из самых крупных утечек персональных данных из госаппарата США. DOGE попытался получить полный доступ к базе NUMIDENT, содержащей персональные, финансовые и медицинские данные 70 млн получателей пенсий. В апреле 2025 года суд запретил неограниченный доступ DOGE к данным и обязал ведомство удалить уже полученную информацию, указав, что наличие имен умерших в базе не означает, что им продолжают выплачивать пособия.
Но в этом году суды продолжаются: Минюст подал ходатайство, основанное на жалобе SSA. В ней говорится, что ведомство обнаружило секретное соглашение между сотрудником DOGE и неустановленной политтехнологической группой. Согласно материалам дела, это соглашение предусматривало передачу данных социального страхования, которые группа могла использовать для пересмотра и оспаривания результатов выборов в определенных штатах.
В SSA заявили, что не знали о существовании этого договора. Ведомство уже направило материалы о возможных нарушениях Закона Хэтча, ограничивающего политическую деятельность госслужащих (Hatch Act) в орган, расследующий случаи незаконной политической деятельности среди гражданских госслужащих.
Согласно судебному документу, агентство узнало о сделке в ноябре, однако на данный момент «не обнаружило доказательств того, что данные SSA действительно были переданы этой группе». В январе текущего года администрация Трампа в суде признала, что получила доступ к этим данным, не поставив в известность ведомство.
В марте выяснилось, что, вероятно, один из бывших сотрудников DOGE, получив доступ к конфиденциальным данным ведомства (в том числе к той самой базе NUMIDENT), попросту скопировал их на флешку и попытался передать внешней компании, своему новому работодателю.
Пока неясно, действительно ли это произошло, но жалоба сейчас находится на рассмотрении и, вероятно, приведет к новым судебным делам против администрации Трампа. Более того, если утечка уже произошла, невозможно с абсолютной уверенностью утверждать, что не существует десятков копий этой «флешки» или другого носителя информации, которые теперь могут оказаться в чьих-либо руках.
Кроме того, пертурбации в SSA привели еще и к большим задержкам пенсий — ведомство настигла лавина преждевременных заявлений на пенсию. Только в первые пять месяцев 2025 года число новых заявок выросло на 17% — до 1,8 млн. Это произошло потому, что люди, опасаясь будущих реформ, спешили выйти на пенсию. Судебные разбирательства, массовые увольнения, уход ключевых специалистов и общая дезорганизация привели ведомство к хаосу, в котором оно находится и сейчас: службы SSA перегружены, а бенефициары сталкиваются с задержками и сбоями.
Кроме Управления социального страхования, серьезно пострадали Министерство здравоохранения (HHS, United States Department of Health and Human Services) и Национальный институт здоровья (NIH, National Institute of Health). В апреле 2025 года DOGE запустил инициативу Defend the Spend: все гранты Минздрава, включая финансирование NIH и общественных клиник, были заморожены и отправлены на ручную перепроверку, а выплаты поставлены в режим ожидания. Замороженными оказались даже зарплаты некоторых врачей и медсестер, в том числе в медцентрах для самых уязвимых слоев населения.
К тому же администрация предложила сократить бюджет Национального института здравоохранения (NIH) почти на 40% — с $45,5 млрд до $27,5 млрд. Из них, например, бюджет Национального института рака должен был упасть с $7,2 млрд до $4,5 млрд, а Института инфекционных заболеваний — с $6,6 млрд до $4,2 млрд. Минздрава также коснулись масштабные сокращения персонала — изначально планировалось сократить до 10 тысяч работников. Правда, позже в администрации Трампа признали, что это было ошибкой, и начали постепенно восстанавливать персонал.
Кроме того, Трамп назначил главой Минздрава Роберта Ф. Кеннеди-младшего — человека, известного своими, мягко говоря, противоречивыми взглядами. Он, например, высказывался против вакцин, говорил, что евреи и китайцы имеют иммунитет к COVID-19, и призывал к ограничению доступа к антидепрессантам. Многие врачи призывали Белый дом снять его с поста. Но администрация президента не прислушалась, и «оптимизация» грантов Минздрава продолжилась — исходя из взглядов главы министерства. Масштабные сокращения, например, коснулись структур, занимающихся исследованием и профилактикой пандемий и разработкой вакцин; большое количество грантов потеряло агентство, отвечающее за психиатрию.
По последним подсчетам, с сентября 2024 года по январь 2026 года количество госслужащих в федеральном правительстве США сократилось на 12% — это более 300 тысяч человек. Серьезно пострадали Министерства финансов и здравоохранения (с потерями в 24% и 20% соответственно).
Исключением cтало Министерство внутренней безопасности США (DHS, Department of Homeland Security), к которому принадлежит взлелеянная Трампом и его сторонниками Иммиграционная и таможенная полиция (ICE, Immigrations and Customs Enforcement). Состав служащих этого министерства за данный период вырос примерно на 1%. Именно в ICE в течение прошлого года активно нанимали сотрудников. При этом после волны массовых сокращений администрации Трампа пришлось признать, что многие из ведомств оказались парализованы в результате потери рабочей силы, — и теперь в большинство из них заново нанимают сотрудников.
Реакции и итоги
Деятельность DOGE закончилась так же абсурдно и неожиданно, как и началась. В мае 2025 года в результате разногласий с Трампом Илон Маск покинул его администрацию. А спустя несколько месяцев прекратил свое существование и сам DOGE. С осени прошлого года Трамп и другие его сторонники говорят об инициативе в прошедшем времени. Оставшиеся сотрудники структуры были распределены по другим агентствам, а курс на «оптимизацию» перешел в руки самого президента.
При этом даже в момент расцвета DOGE внутри Республиканской партии не было полного согласия по поводу его работы, несмотря на то, что многие консерваторы в целом поддерживали политику Белого дома. Уже весной 2025 года многие сенаторы и представители партии начали бить тревогу из-за последствий работы структуры, которые их собственные штаты ощутили на себе.
DOGE же столкнулся с многочисленными исками. Профсоюзы, правозащитные организации и штатные чиновники стали массово подавать в суд на ведомство, утверждая, что увольнения нарушили законы о государственной службе. Например, сейчас идет суд и рассматриваются нескольких исков по поводу нелегальных увольнений в USAID. В судах есть и множество исков по поводу нарушения работы других ведомств.
Судебные решения ограничили полномочия DOGE, а общественное давление заставило Белый дом отчасти пересмотреть планы. Пока не ясно, насколько деятельность агентства привела к повышению эффективности госаппарата, но результаты, свидетельствующие о росте расходов, а не об их сокращении, говорят скорее об обратном.
Фактически DOGE оказался не попыткой оптимизации, а экспериментом по демонтажу значительной части федерального правительства с акцентом на «либеральные» ведомства, которыми крайне правые давно были недовольны. И хотя действия Маска и Трампа встретили серьезное сопротивление, общий курс администрации существенно не изменился. Так что это, возможно, не последняя попытка «оптимизации», с последствиями которой придется столкнуться гражданам США и всем тем, кто зависел от американского финансирования.
