Укрощение штатов: как Трамп использует бюджет, силовиков и Минюст для борьбы с непокорными штатами

С момента своего возвращения в Белый дом Дональд Трамп находится в затяжном конфликте с властями демократических штатов, испытывая на прочность американскую систему федерализма. Он активно использует федеральный бюджет для давления на региональных оппонентов, требуя от них различных уступок — от контроля миграции до порядка проведения выборов. Есть в арсенале Трампа и многие другие инструменты давления, начиная с силовиков (ICE, нацгвардия), заканчивая вмешательством в электоральный процесс через Минюст.
В 20-х числах февраля в Вашингтоне прошла ежегодная встреча президента США с губернаторами штатов. Дональд Трамп едва не сорвал ее, отказавшись пригласить демократов: глава Оклахомы Кевин Ститт, республиканец и председатель Национальной ассоциации губернаторов, успел объявить об отмене мероприятия. За это Трамп назвал Ститта «ненастоящим республиканцем», но пошел на компромисс и позвал глав всех штатов, за исключением губернаторов-демократов Мэриленда и Колорадо Уэса Мура и Джареда Полиса, которых объявил «недостойными».
Пресса обратила внимание на то, что первый — единственный темнокожий руководитель штата в стране, а второй — единственный открытый гей. В ответ 18 демократических губернаторов заявили, что бойкотируют встречу с президентом.
Мероприятие в итоге всё же состоялось. Правда, присутствовали там только 10 демократов и 12 республиканцев. Вдобавок и продлилась встреча меньше, чем планировалось, потому что ее пришлось прервать: Трампа оповестили о решении Верховного суда признать неконституционными большинство введенных им торговых пошлин. На торжественный ужин днем позже пришли уже только главы республиканских штатов.
В 2025 году аналогичная встреча тоже закончилась скандалом. Тогда Трамп угрожал губернаторам-демократам, что лишит их федерального финансирования, если те не запретят трансгендерным спортсменам принимать участие в школьных и университетских состязаниях. Отдельно он упомянул штат Мэн, на что его глава, демократ Джанет Миллс, ответила: «Увидимся в суде».
Через несколько недель Министерство сельского хозяйства объявило о заморозке грантов для Университета Мэна, а школы лишили федеральной дотации в $3 млн на оплату питания учеников. В апреле 2025 года власти штата подали иск к министерству, которое вскоре согласилось восстановить финансирование в обмен на отказ от судебного разбирательства.
Бюджетная удавка
Это лишь один из примеров того, как правительство Трампа использует бюджет для давления на штаты, контролируемые Демократической партией. В первые дни работы новой администрации Белый дом выпустил меморандум о приостановке выдачи грантов, займов и другой финансовой помощи, выделяемой федеральным правительством, за исключением пенсионных пособий Social Security и страховок Medicare. В документе говорилось, что все выплаты будут заморожены, пока власти не разберутся, какая их часть связана с «марксизмом, трансгендерной повесткой и Зеленым новым курсом».
Под угрозой оказались многочисленные программы в сфере медицины, образования и социальной помощи — от системы медстрахования малоимущих Medicaid, субсидирования школьных обедов и грантов для оплаты детских садов до ремонта дорог и водопроводов. В течение нескольких дней суды в разных частях США потребовали возобновить финансирование на время рассмотрения исков. В одном из дел судья обвинил администрацию Трампа в том, что она «поставила себя выше Конгресса», самостоятельно решая, как распоряжаться деньгами, которые выделили законодатели в рамках бюджета. В результате Белый дом был вынужден отступить и отменил меморандум.
Вашингтон также массово отменил исследовательские гранты на миллиарды долларов для ведущих американских университетов, требуя от них согласиться принять условия организации учебного процесса и проведения митингов на территории кампусов. Часть грантов в итоге была восстановлена судами, но Министерство юстиции подало встречные иски к университетам. Один из сотрудников Минюста, который участвовал в этих разбирательствах и впоследствии уволился, назвал их политически мотивированными: «Нам было поручено расследовать только дела в штатах, традиционно голосующих за демократов. При этом дела, касающиеся республиканских штатов или не связанные с предполагаемыми политическими врагами администрации, так и не продвигались вперед». Некоторые из университетов пошли на соглашение с Минюстом, однако тот же Гарвард решил судиться и добился восстановления финансирования.
В апреле 2025 года в рамках сокращений в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) было объявлено о закрытии программы Строительства устойчивой инфраструктуры и сообществ (BRIC), финансировавшей подготовку штатов к наводнениям, ураганам и другим природным катаклизмам. BRIC была запущена в 2020 году, во время первого срока Дональда Трампа, и, по некоторым оценкам, позволила бы в шесть раз сократить расходы на ликвидацию последствий природных катастроф. Финансирование восстановления более двух тысяч объектов по всей стране на сумму около $4,5 млрд оказалось заблокировано. В июле власти 22 штатов подали иск с требованием выплат, а в декабре суд признал отмену грантов незаконной. FEMA могла обжаловать решение в течение двух месяцев, но не стала этого делать, однако так и не выплатила штатам положенные средства.
В октябре на фоне шатдауна федерального правительства Министерство энергетики отменило финансирование 223 проектов, включая возобновляемые источники энергии, водородные электростанции, строительство новых линий электропередачи и модернизацию предприятий для более чистого использования ископаемого топлива. Всего было заморожено примерно $7,5 млрд, направленных на проекты в 16 штатах. На президентских выборах 2024 года все эти штаты голосовали за Камалу Харрис. В январе 2026-го суд признал отмену грантов незаконной, постановив, что правительство, по сути, наказывало демократические штаты за результаты голосования на выборах.
По инициативе Белого дома было приостановлено и финансирование расширения системы общественного транспорта в Иллинойсе на сумму в $2,1 млрд, а также инфраструктурных проектов в Нью-Йорке и Нью-Джерси стоимостью $16 млрд, включая строительство тоннеля между двумя штатами (выделение средств на это было одобрено еще в 2023 году). В феврале Дональд Трамп заявил, что готов возобновить финансирование этих проектов, если вокзал Penn Station и Вашингтонский аэропорт будут переименованы в его честь. Однако в итоге по требованию суда Белому дому пришлось вернуть деньги.
В начале января 2026 года Белый дом объявил о заморозке финансирования социальной поддержки малоимущих семей в Калифорнии, Иллинойсе, Нью-Йорке, Миннесоте и Колорадо на общую сумму более $10 млрд. Поводом стало федеральное расследование в отношении ряда представителей сомалийской общины Миннесоты, которых подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, выделенными на детское питание во время пандемии ковида. Минздрав потребовал отчитаться обо всех расходах по данным программам и пригрозил аналогичной заморозкой средств еще десятку демократических штатов. Эта мера сразу же была оспорена в суде, который обязал федеральное правительство продолжить финансирование.
Война с убежищами
К похожим мерам администрация Трампа прибегает и в борьбе с демократическими штатами в миграционной сфере. В январе 2026 года президент США объявил, что с начала февраля прекратит федеральное финансирование штатов и муниципалитетов, которые имеют статус убежища. В 2025-м Белый дом уже пытался лишить средств 34 таких города, но эта мера была признана незаконной. В субъектах с этим статусом действуют законы, которые запрещают местной полиции выдавать мигрантов федеральным органам и спрашивать о миграционном положении людей при их взаимодействии с муниципальными учреждениями. Критики настаивают, что подобные законы ведут к росту преступности, хотя исследования не подтверждают эту связь.
Помимо финансового давления, в 2025 году федеральное правительство отправило миграционную полицию ICE на массовые рейды в крупные города, управляемые мэрами-демократами, в том числе в Лос-Анджелес, Портленд и Чикаго. Везде действия федералов сопровождались протестами местных жителей. В ответ Белый дом обвинял власти в мятеже и отправлял туда части Национальной гвардии и даже морскую пехоту.
Однако и здесь администрация Трампа столкнулась с противодействием судебных органов. В конце декабря Верховный суд шестью голосами против трех признал незаконной федерализацию Нацгвардии Иллинойса. А еще через несколько дней Девятый апелляционный суд постановил передать губернатору Калифорнии контроль над подразделениями Национальной гвардии в Лос-Анджелесе. Размещение войск в Портленде заблокировал судья, назначенный самим Трампом. В итоге президентской администрации пришлось отступить.
В начале 2026 года новым центром противостояния стала Миннесота, куда для проведения операции под названием Metro Surge были отправлены около трех тысяч федеральных агентов. За несколько недель силовики задержали более трех тысяч человек, настаивая, что среди них «худшие из худших», хотя, по статистике, из находящихся в центрах содержания мигрантов лишь 14% имеют судимость или обвинялись в насильственных преступлениях.
При этом агенты неоднократно останавливали и арестовывали граждан США, требуя у них подтвердить свой легальный статус. Среди задержанных оказывались представители коренных народов, работники муниципальных служб и даже местные полицейские в гражданском. Всех их объединял отличный от белого цвет кожи. На слушаниях с участием конгрессменов Каоли Хир, мэр столицы Миннесоты, рассказала, что, обходя дома местных жителей, агенты ICE спрашивали их, «где живут азиаты». В поиске мигрантов силовики даже устроили дипломатический скандал, попытавшись проникнуть в консульство Эквадора.
Сотрудники ICE задерживали тех, кто снимал их действия на телефоны или следил за ними на автомобилях. При этом в памятке, которую разослало Министерство внутренней безопасности, прямо говорилось, что такие действия не являются нарушением закона. Было зафиксировано несколько случаев проникновения агентов в дома без ордера на обыск. Широкую огласку получила история, когда силовики задержали мужчину и его пятилетнего сына, которого потом в качестве приманки отправили домой, чтобы узнать, есть ли там кто-то еще.
Арестам подвергались и легальные иммигранты, чьи заявки на убежище или вид на жительство уже были одобрены. Некоторых переправляли в центры содержания в Техасе, откуда затем отпускали на улицу после уточнения статуса. Назначенный Джорджем Бушем-младшим федеральный судья Патрик Шильц указал, что миграционная полиция ICE нарушила 96 распоряжений суда в 74 делах. «К январю 2026 года ICE нарушила больше судебных постановлений, чем некоторые федеральные агентства за всю свою историю», — написал он. Всего с начала октября 2025 года суды признали аресты мигрантов незаконными в более чем 4400 делах.
Еще больше конфликт местных властей с федеральным центром обострился после убийства протестующих Рене Гуд и Алекса Претти. В обоих случаях локальная полиция заявляла, что их не пускали на место происшествия, несмотря на наличие судебного ордера, а ФБР отказывалось делиться с ними информацией.
Власти Миннесоты пытались добиться прекращения миграционных рейдов в штате, однако суд не согласился с их требованиями. В некоторых случаях после исков местных властей судебные инстанции соглашались запретить силовикам проводить аресты протестующих, не представляющих опасность, или использовать спецсредства. Однако помешать рейдам миграционных органов штаты оказались бессильны: у них нет юрисдикции над федеральными служащими, которые обладают широким иммунитетом как от исков со стороны граждан, так и от возможных уголовных обвинений властей штатов, если преступление связано с исполнением их официальных обязанностей.
Несмотря на это, некоторые штаты всё еще пытаются сопротивляться политике Белого дома. За последние месяцы Нью-Мексико, Виргиния и Мэриленд разорвали соглашение с ICE о содействии в депортации мигрантов. В Иллинойсе и Калифорнии были приняты законы, которые разрешают жителям подавать в суд на сотрудников миграционных органов, нарушающих их конституционные права. Аналогичные законопроекты рассматриваются в Нью-Джерси и Колорадо.
В заксобрания Виргинии, Мэриленда, Вашингтона и Миннесоты внесены предложения о запрете федеральным правоохранителям носить маски на территории штатов. Однако похожий закон, принятый недавно в Калифорнии, был предварительно заблокирован судом, который посчитал его дискриминационным по отношению к федералам.
Голосуют правильные люди
Помимо укрывательства мигрантов от депортации, Трамп неоднократно обвинял демократические штаты в том, что они якобы позволяют им массово принимать участие в выборах. Однако статистика не подтверждает эти претензии.
Согласно отчету демократического НКО Brennan Center, из 42 муниципалитетов, где на выборах 2016 года проголосовали более 23 млн человек, лишь в двух выявили около 30 случаев, когда избиратели, предположительно, не были гражданами США. В базе консервативного Heritage Foundation с 1980-х годов зафиксировано только 68 случаев голосования неграждан, из которых лишь десять были нелегальными иммигрантами.
После выборов 2024 года целый ряд штатов провел дополнительные аудиты списков избирателей в поисках нелегалов. В Юте из 2,1 млн голосующих власти нашли лишь одного негражданина. Администрация Айдахо смогла обнаружить 36 голосуюших, которые, «вероятно», не являются гражданами. В Монтане их оказалось 23, а в Джорджии — 20. В Луизиане нашли 390 избирателей без гражданства, но лишь 79 из них участвовали в выборах за последние 20 лет.
Несмотря на это, Министерство юстиции потребовало от всех штатов предоставить списки избирателей. В США по Конституции за регистрацию голосующих, организацию и проведение выборов, в том числе общенационального уровня, отвечают именно штаты, а не федеральный центр. Согласно новому документу, местные власти передают Минюсту списки избирателей на проверку и обязуются исключать тех, на кого укажет ведомство. Это требование нарушает не только законодательство многих штатов, но и федеральный Закон о национальной регистрации избирателей.
В итоге на запрос Минюста откликнулись только 11 республиканских штатов, еще семь просто дали информацию о публично доступных списках избирателей, в которых нет персональных данных. Все демократические штаты, а также еще пять республиканских отказались предоставить списки. В ответ Минюст подал в суд — но только на демократов. Уже три таких иска были отклонены.
Дональд Трамп потребовал от своих однопартийцев «национализировать» систему проведения федеральных выборов:
«Республиканцы должны заявить: “Мы хотим взять власть в свои руки. Мы должны взять под контроль избирательный процесс как минимум в 15 местах”. Штаты представляют федеральное правительство и отвечают за подсчет голосов. Если они не могут сделать это законно и честно, то этим должен заняться кто-то другой».
Помимо списков голосующих, Минюст также затребовал доступ к машинам для подсчета бюллетеней в Колорадо и Миссури. В обоих случаях местные власти ответили отказом. ФБР провело обыски в избирательной комиссии округа Фултон в Джорджии.
Согласно копии судебного ордера, правоохранителям дали изъять все бюллетени с выборов 2020 года, данные машин для их подсчета и списки избирателей. При обыске присутствовали заместитель руководителя ФБР Эндрю Бэйли и по какой-то причине глава национальной разведки Тулси Габбард. В ее офисе позже заявили, что она «играет ключевую роль в обеспечении безопасности выборов» и действует в соответствии с директивой президента.
Бывший советник Трампа Стив Бэннон в эфире своего шоу предложил установить во время промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2026 года дежурство миграционной полиции ICE возле избирательных участков, чтобы вычислять нелегальных мигрантов, которые придут голосовать. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, в чьем подчинении находятся ICE и другие миграционные органы, сообщила, что именно она будет отвечать за проведение этого голосования: «Выборы — еще одна критически важная ответственность, которая лежит на мне. Многие считают, что это самое главное. Поэтому по мере приближения выборов мы стараемся добиться того, чтобы на них голосовали правильные люди, которые изберут правильных кандидатов для руководства страной».
