Укрощение штатов: как Трамп использует бюджет, силовиков и Минюст для борьбы с непокорными штатами

Арестам подвергались и легальные иммигранты, чьи заявки на убежище или вид на жительство уже были одобрены. Некоторых переправляли в центры содержания в Техасе, откуда затем отпускали на улицу после уточнения статуса. Назначенный Джорджем Бушем-младшим федеральный судья Патрик Шильц указал, что миграционная полиция ICE нарушила 96 распоряжений суда в 74 делах. «К январю 2026 года ICE нарушила больше судебных постановлений, чем некоторые федеральные агентства за всю свою историю», — написал он. Всего с начала октября 2025 года суды признали аресты мигрантов незаконными в более чем 4400 делах.

Еще больше конфликт местных властей с федеральным центром обострился после убийства протестующих Рене Гуд и Алекса Претти. В обоих случаях локальная полиция заявляла, что их не пускали на место происшествия, несмотря на наличие судебного ордера, а ФБР отказывалось делиться с ними информацией.

Власти Миннесоты пытались добиться прекращения миграционных рейдов в штате, однако суд не согласился с их требованиями. В некоторых случаях после исков местных властей судебные инстанции соглашались запретить силовикам проводить аресты протестующих, не представляющих опасность, или использовать спецсредства. Однако помешать рейдам миграционных органов штаты оказались бессильны: у них нет юрисдикции над федеральными служащими, которые обладают широким иммунитетом как от исков со стороны граждан, так и от возможных уголовных обвинений властей штатов, если преступление связано с исполнением их официальных обязанностей.

Несмотря на это, некоторые штаты всё еще пытаются сопротивляться политике Белого дома. За последние месяцы Нью-Мексико, Виргиния и Мэриленд разорвали соглашение с ICE о содействии в депортации мигрантов. В Иллинойсе и Калифорнии были приняты законы, которые разрешают жителям подавать в суд на сотрудников миграционных органов, нарушающих их конституционные права. Аналогичные законопроекты рассматриваются в Нью-Джерси и Колорадо.

В заксобрания Виргинии, Мэриленда, Вашингтона и Миннесоты внесены предложения о запрете федеральным правоохранителям носить маски на территории штатов. Однако похожий закон, принятый недавно в Калифорнии, был предварительно заблокирован судом, который посчитал его дискриминационным по отношению к федералам.

Голосуют правильные люди

Помимо укрывательства мигрантов от депортации, Трамп неоднократно обвинял демократические штаты в том, что они якобы позволяют им массово принимать участие в выборах. Однако статистика не подтверждает эти претензии.

Согласно отчету демократического НКО Brennan Center, из 42 муниципалитетов, где на выборах 2016 года проголосовали более 23 млн человек, лишь в двух выявили около 30 случаев, когда избиратели, предположительно, не были гражданами США. В базе консервативного Heritage Foundation с 1980-х годов зафиксировано только 68 случаев голосования неграждан, из которых лишь десять были нелегальными иммигрантами.

После выборов 2024 года целый ряд штатов провел дополнительные аудиты списков избирателей в поисках нелегалов. В Юте из 2,1 млн голосующих власти нашли лишь одного негражданина. Администрация Айдахо смогла обнаружить 36 голосуюших, которые, «вероятно», не являются гражданами. В Монтане их оказалось 23, а в Джорджии — 20. В Луизиане нашли 390 избирателей без гражданства, но лишь 79 из них участвовали в выборах за последние 20 лет.

Несмотря на это, Министерство юстиции потребовало от всех штатов предоставить списки избирателей. В США по Конституции за регистрацию голосующих, организацию и проведение выборов, в том числе общенационального уровня, отвечают именно штаты, а не федеральный центр. Согласно новому документу, местные власти передают Минюсту списки избирателей на проверку и обязуются исключать тех, на кого укажет ведомство. Это требование нарушает не только законодательство многих штатов, но и федеральный Закон о национальной регистрации избирателей.

В итоге на запрос Минюста откликнулись только 11 республиканских штатов, еще семь просто дали информацию о публично доступных списках избирателей, в которых нет персональных данных. Все демократические штаты, а также еще пять республиканских отказались предоставить списки. В ответ Минюст подал в суд — но только на демократов. Уже три таких иска были отклонены.

Дональд Трамп потребовал от своих однопартийцев «национализировать» систему проведения федеральных выборов:

«Республиканцы должны заявить: “Мы хотим взять власть в свои руки. Мы должны взять под контроль избирательный процесс как минимум в 15 местах”. Штаты представляют федеральное правительство и отвечают за подсчет голосов. Если они не могут сделать это законно и честно, то этим должен заняться кто-то другой».

Помимо списков голосующих, Минюст также затребовал доступ к машинам для подсчета бюллетеней в Колорадо и Миссури. В обоих случаях местные власти ответили отказом. ФБР провело обыски в избирательной комиссии округа Фултон в Джорджии.

Согласно копии судебного ордера, правоохранителям дали изъять все бюллетени с выборов 2020 года, данные машин для их подсчета и списки избирателей. При обыске присутствовали заместитель руководителя ФБР Эндрю Бэйли и по какой-то причине глава национальной разведки Тулси Габбард. В ее офисе позже заявили, что она «играет ключевую роль в обеспечении безопасности выборов» и действует в соответствии с директивой президента.

Бывший советник Трампа Стив Бэннон в эфире своего шоу предложил установить во время промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2026 года дежурство миграционной полиции ICE возле избирательных участков, чтобы вычислять нелегальных мигрантов, которые придут голосовать. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, в чьем подчинении находятся ICE и другие миграционные органы, сообщила, что именно она будет отвечать за проведение этого голосования: «Выборы — еще одна критически важная ответственность, которая лежит на мне. Многие считают, что это самое главное. Поэтому по мере приближения выборов мы стараемся добиться того, чтобы на них голосовали правильные люди, которые изберут правильных кандидатов для руководства страной».

