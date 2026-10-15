У конгрессвумен США Омар во время обысков изъяли телефон. Расследование в отношении демократки активизировалось за три недели до выборов

Федеральные агенты США изъяли мобильный телефон конгрессвумен Ильхан Омар во время обысков в ее доме. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в следственных органах. Как отмечает консервативный телеканал Fox News, члена Палаты представителей от Миннесоты подозревают в мошенничестве, связанном с ее иммиграционными документами. Газета The Guardian подчеркивает, что расследование в отношении демократки активизировалось за три недели до выборов в Конгресс, хотя традиционно Минюст США старается избегать подобных публичных действий в адрес кандидата в течение 60 дней до выборов.

Во время обысков, ранее проведенных сотрудниками отдела расследований (HSI) Министерства внутренней безопасности (DHS) в доме члена Палаты представителей Конгресса США сомалийского происхождения, был изъят ее мобильный телефон. NBC поясняет, что изъятие телефона у действующего члена Конгресса предполагает применение ряда специальных процедур, которые должны гарантировать, что следователи не нарушают положение Конституции США о свободе законодательной деятельности. Кроме того, стало известно, что после обысков следователи отправили более десяти повесток на допрос членам семьи Омар.

Как отмечает Fox News, следователи подозревают, что Омар или ее родственники солгали о ее возрасте, когда она иммигрировала в США в 1990-х годах. Конгрессвумен, когда ей было 17 лет, получила американское гражданство автоматически через натурализацию ее отца. В HSI считают, что на тот момент ей уже могло исполниться 18 лет, а значит, предоставление ей гражданства по упрощенной процедуре было незаконным.

NBC и газета The Guardian подчеркивают, что прошлое семьи Омар на протяжении многих лет привлекает внимание республиканцев. Однако, как отмечают издания, активизация следствия именно сейчас, за три недели до выборов в Конгресс, в которых участвует и Омар, выглядит необычно. Традиционно Минюст США старается избегать публичных расследований в отношении кандидата в течение 60 дней до всеобщих выборов.

Сама Омар заявляет, что обыски в ее доме — это «попытка преследовать политических оппонентов и использовать федеральные правоохранительные органы в качестве оружия». Она обвинила президента США Дональда Трампа в распространении «беспочвенной лжи» в ее адрес и организации кампании по ее дискредитации.

На фоне скандала с обысками в доме у конгрессвумен глава Белого дома назвал Омар «ужасным человеком» и заявил:

«Я не знаю, что они [следствие] собираются с этим делать, но могу сказать вам одно: она — катастрофа! Она приезжает из страны, где нет законов, нет полиции, нет армии, где люди только и делают, что стреляют друг в друга, а затем приезжает в нашу страну и говорит: „У меня есть конституционное право“».

Ильхан Омар впервые избралась в Палату представителей в 2018 году и входит в группу прогрессивных демократов “the Squad”, которые представляют наиболее левое крыло Демократической партии. Одна была одной из двух первых американок-мусульманок, избранных в Палату представителей, и первой африканской беженкой, ставшей членом Конгресса.