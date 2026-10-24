Администрация Трампа требует от суда не утверждать итоги выборов в Сенат на Аляске, если республиканец Салливан проиграет

Минюст США подал в федеральный суд на Аляске иск с требованием заблокировать утверждение итогов выборов в Сенат, если действующий сенатор-республиканец Дэн Салливан проиграет с небольшим отрывом, сообщает The New York Times. Трамп в пятницу признал, что иск подан по его требованию. Он заявил журналистам: «Это я сказал, чтобы это сделали».

Поводом стал второстепенный кандидат с почти таким же именем — Дэниел Дж. Салливан — младший, учитель на пенсии из рыбацкого городка Петерсберг. В бюллетене не указана партийная принадлежность, сенатор отмечен лишь как действующий. Минюст настаивает, что при поражении Салливана итоги нельзя утверждать, пока не будет проведено расследование, кому на самом деле хотели отдать голоса избиратели его тезки. Как это сделать при тайном голосовании, неясно.

Опросы показывают близкую гонку между сенатором и демократкой Мэри Пелтолой. Республиканцы месяцами добивались снятия второго Салливана, называя его подставным кандидатом демократов, но в июне Верховный суд Аляски разрешил ему участвовать в выборах. Сам он уверяет, что баллотируется всерьез как умеренный республиканец, хотя признает, что раньше голосовал за демократов, включая Пелтолу. Демократы связь с ним отрицают.

Штаб Пелтолы назвал иск «отвратительной политической угрозой» отменить итоги выборов. Сенатор-республиканка от Аляски Лиза Мурковски заявила, что Минюсту вообще не следовало его подавать. В этом же месяце ведомство подало в суд на Калифорнию, утверждая, что там зарегистрированы 20 тысяч избирателей без гражданства.

Ранее федеральный судья в Окленде запретил администрации Трампа до дня выборов 3 ноября проверять в девяти штатах, голосуют ли там неграждане. Минюст требует от штатов подробные списки избирателей и подал в суд на 30 штатов, отказавшихся их передать, но пока проиграл все эти дела.