Брат и дочь Буша-младшего поддержали демократа на выборах в Сенат США. Его соперник — кандидат Трампа

Нил Буш, брат бывшего президента США Джорджа Буша-младшего и сын экс-президента Джорджа Буша-старшего, проголосовал за демократа Джеймса Таларико на выборах в Сенат от Техаса, выступив против республиканского кандидата Кена Пакстона, которого поддерживает Дональд Трамп. Ранее дочь Буша-младшего Барбара пожертвовала $2500 комитету, финансирующему поддержку Таларико. За демократа также проголосовал бывший исполнительный директор Республиканской партии Техаса Уэйн Торборн. Их решения стали очередным свидетельством разногласий внутри республиканского лагеря за две недели до промежуточных выборов в Конгресс США.

Нил Буш сообщил, что впервые решил публично рассказать о политических предпочтениях. Он отметил, что его беспокоят действия Пакстона на посту генерального прокурора Техаса, особенно попытки оспорить результаты президентских выборов 2020 года в других штатах, чтобы помочь Трампу остаться у власти.

Буш также раскритиковал самого президента США и его сторонников, обвинив их в нанесении огромного ущерба Республиканской партии. По его словам, политическая культура, в которой личная преданность лидеру становится важнее принципов, угрожает демократическим институтам:

«Я был республиканцем бóльшую часть своей жизни и до сих пор глубоко верю во многие традиционные республиканские принципы. Но характер человека важнее партийной принадлежности».

По его словам, Таларико произвел на него впечатление политика, который уважительно относится к оппонентам, ищет компромиссы и не использует религию как политическое оружие. При этом Буш признался, что лично с кандидатом не знаком.

За демократа выступили другие представители республиканского истеблишмента

Нил Буш оказался не единственным представителем своей семьи, поддержавшим Таларико. Как ранее сообщило издание Houston Public Media, дочь Джорджа Буша-младшего Барбара 23 сентября перевела $2500 в Lone Star Rising PAC — комитет политического действия, финансирующий кампанию в поддержку демократа. Информация о пожертвовании содержится в финансовой отчетности комитета за третий квартал 2026 года, поданной в Федеральную избирательную комиссию США.

Еще один сторонник Таларико — Уэйн Торборн, возглавлявший аппарат Республиканской партии Техаса с 1977 по 1983 год. В интервью The Texas Tribune он рассказал, что на нынешних выборах проголосовал за губернатора-республиканца Грега Эбботта и других кандидатов своей партии, но отказался поддерживать Пакстона на выборах в Сенат. Вместо него Торборн выбрал демократа, поскольку считает личные качества кандидата важнее партийной принадлежности.

Торборн участвовал в становлении современного республиканского большинства в Техасе, помогал избирать первого более чем за столетие губернатора-республиканца Билла Клементса и сотрудничал с политтехнологом Карлом Роувом. При этом он рассказал, что еще в 2024 году проголосовал за Камалу Харрис вместо Трампа, которого обвиняет в разрушении идеологических основ Республиканской партии.

К демократу перешел и техасский юрист Томас Генри, чья юридическая фирма ранее пожертвовала $646 тысяч комитету Lone Star Liberty PAC, поддерживавшему Пакстона на республиканских праймериз. Генри публично поддержал Таларико после личной встречи с ним. Юрист назвал подход кандидата к политическим и экономическим вопросам взвешенным и честным.

На предвыборную рекламу в Техасе потратили более $500 млн

Кен Пакстон, действующий генеральный прокурор Техаса, в мае 2026 года победил сенатора Джона Корнина на республиканских праймериз после получения поддержки Трампа. В 2023 году контролируемая республиканцами Палата представителей Техаса объявила Пакстону импичмент по обвинениям в злоупотреблении властью, однако Сенат штата его оправдал. Отдельное уголовное дело о мошенничестве с ценными бумагами, возбужденное в 2015 году, прекратили в 2024 году после заключения досудебного соглашения без признания виновности.

Таларико — депутат Палаты представителей Техаса, бывший школьный учитель и студент пресвитерианской семинарии. На выборах 3 ноября он пытается стать первым с 1988 года демократом, избранным от Техаса в Сенат США.

По данным агрегатора RealClearPolling, средний результат опросов, проводившихся с 6 по 19 октября, составляет 48,3% у Таларико и 46,8% у Пакстона. Разница в 1,5 процентного пункта невелика и в отдельных исследованиях находится в пределах статистической погрешности.

Избирательная кампания в Техасе стала одной из самых дорогостоящих в американской истории. Как подсчитал Reuters со ссылкой на данные мониторинга рекламы, общие расходы на предвыборную рекламу превысили $500 млн. При этом Илон Маск перечислил $158 млн в Senate Leadership Fund, республиканский комитет, направивший сопоставимые суммы в поддержку Пакстона через другой политический комитет.

Питер Тиль раскритиковал войну Трампа с Ираном

Разногласия среди влиятельных сторонников Трампа проявляются не только в Техасе. Миллиардер Питер Тиль, сооснователь Palantir и один из крупнейших доноров республиканцев, раскритиковал войну США с Ираном. Как пишет Politico, журналисты которого получили запись закрытого выступления бизнесмена в Нэшвилле 12 октября, Тиль считает американскую военную операцию ошибкой.

«Я скептически отношусь к этой войне. Думаю, нам не следовало ее начинать. Было допущено много ошибок», — сказал миллиардер. При этом Тиль подчеркнул, что продолжает поддерживать Трампа.

Ранее The Insider рассказывал о разногласиях в движении MAGA после начала войны с Ираном. Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон, экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и другие заметные сторонники президента обвинили его в нарушении предвыборных обещаний. Некоторые представители правого движения, включая ультраправого комментатора Ника Фуэнтеса, даже призвали голосовать за демократов.

Тогда американист Александра Филиппенко в разговоре с The Insider отмечала, что раскол остается преимущественно медийным, а основная опасность для республиканцев заключается не столько в переходе избирателей к демократам, сколько в возможном снижении явки их собственных сторонников. Теперь публичная поддержка Таларико со стороны представителей республиканского истеблишмента Техаса показывает, что по крайней мере часть консервативных политиков готова голосовать за кандидата другой партии.