«Голосуйте за демократов». Медийные сторонники Трампа отрекаются от него после начала войны в Иране

Дональд Трамп и Такер Карлсон Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Президент США заявил, что один из самых заметных его давних сторонников, консервативный блогер Такер Карлсон, больше не относится к движению MAGA («Сделаем Америку снова великой»). Причиной послужила критика американских ударов по Ирану. Карлсон назвал военную операцию «абсолютно отвратительной и злодейской» и предположил, что она «кардинально изменит расстановку сил».
«Это война Израиля. Это не война Соединённых Штатов», — заявил он.
По словам Дональда Трампа, интервьюер «сбился с пути», а его отношение к происходящему противоречит идее MAGA.
«Я знал это уже давно, и он не MAGA. MAGA спасает нашу страну. MAGA делает нашу страну снова великой. MAGA — это “Америка прежде всего”, а Такер не имеет к этому никакого отношения. И Такер действительно недостаточно умен, чтобы это понять», — заявил американский лидер в разговоре с журналистом телеканала ABC News.
Сам Карлсон отреагировал на это сдержанно, отметив, что «всегда будет любить» Трампа, вне зависимости от высказываний президента в свой адрес. Бывший ведущий телеканала Fox News, а ныне — автор собственного популярного подкаста ранее также обвинял администрацию Трампа в недостаточном раскрытии файлов Джеффри Эпштейна и критиковал ее за невозможность прекратить российско-украинскую войну. Еще недавно Карлсон считался влиятельнейшим медиарупором движения MAGA.
Давние сторонники Трампа обвиняют его в предательстве из-за вмешательства в дела Ближнего Востока
Ярой сторонницей трампизма на протяжении многих лет была и бывшая конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Однако после возвращения Дональда Трампа в Белый дом она обвинила его в невыполнении предвыборных обещаний, а сегодня поддержала Карлсона, изгнанного из MAGA.
«Большинство американских семей не могут финансово выжить на один доход — обоим родителям приходится работать как рабы, чтобы прокормить детей и сохранить крышу над головой. Но администрация Дональда Трампа решила, что эти же американские налогоплательщики должны тратить по одному миллиарду долларов в день, чтобы убивать людей и их детей в чужой стране, с которой большинство из нас никогда не сталкивалось и о которой почти ничего не знает. Вот такие приоритеты у MAGA», — написала Грин.
Марджори Тейлор Грин (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)
По словам экс-парламентария, в ходе избирательной кампании Трамп обещал положить конец участию США в зарубежных войнах, однако не сдержал слово. На фоне несогласия с политикой Белого дома Грин недавно покинула Конгресс, что президент назвал «отличной новостью для страны».
Еще одна бывшая ведущая Fox News и популярный в консервативных медиа блогер Мегин Келли заявила, что «никто не должен умирать за иностранное государство». Как и другие критики Трампа, она обвиняет Белый дом в отходе от собственной ключевой доктрины — всё для Америки.
«Я не думаю, что эти четверо военнослужащих погибли за Соединённые Штаты. Я думаю, они погибли за Иран или за Израиль… Задача нашего правительства — не заботиться об Иране или Израиле. Задача — заботиться о нас», — добавила она.
Мегин Келли. Фото: Михаил Метцель/ ТАСC
Шансы демократов на промежуточных выборах растут на фоне военной операции США в Иране
Военную операцию на Ближнем Востоке считают предательством и в радикальных консервативных кругах. Ультраправый политический комментатор с аудиторией в сотни тысяч Ник Фуэнтес, ранее призывавший сторонников добиваться второго срока Трампа и «штурмовать все капитолии штатов», начал критиковать президента в 2024 году, а сейчас и вовсе призывает последователей голосовать за демократов:
«Эту администрацию нужно немедленно закрыть. Не голосуйте на промежуточных выборах, а если и будете голосовать — голосуйте за демократов», — заявил он.
Ник Фуэнтес. Фото: Джейми Келтер Дэвис для The New York Times
Одна из главных политических угроз для Дональда Трампа в этой ситуации связана с предстоящими промежуточными выборами в Конгресс. Критики внутри трампистского лагеря предупреждают, что подобный разворот может демобилизовать часть электоральной базы MAGA и создать проблемы республиканцам во время избирательной кампании.
«Я буду предельно откровенен. В предвыборной кампании 2024 года это не обсуждалось. Просто не обсуждалось. Мы будем терять поддержку», — полагает бывший главный стратег Белого дома при Трампе Стив Бэннон.
О несогласии с ближневосточной операцией заявил и ряд республиканцев в Конгрессе, в том числе Рэнд Пол, Уоррен Дэвидсон, а также Томас Мэсси. Последний призвал парламентариев официально осудить интервенцию и объявил, что намерен сотрудничать с демократами.
«Я выступаю против этой войны. Это не “Америка прежде всего”. Когда Конгресс вновь соберется, я буду работать с конгрессменом Ро Ханной <демократом из Калифорнии — The Insider>, чтобы добиться голосования в Конгрессе по вопросу войны с Ираном. Конституция требует проведения голосования, и ваш представитель должен официально заявить, выступает ли он против этой войны или поддерживает ее», — написал Мэсси.
Впрочем, внутри Республиканской партии нашлись и те, кто поддержал решение Белого дома. В частности, по словам сенатора Линдси Грэма, военная операция приблизила конец Ирана «как крупнейшего государственного спонсора терроризма». Похожую оценку высказал и демократ Джон Феттерман. По его словам, президент решился на «необходимый» шаг ради мира в регионе.
Большинство жителей США не поддерживают военную интервенцию
При этом, по анализу газеты The Washington Post, лишь немногие консервативные политики и комментаторы решительно выступили против военной операции.
В разговоре с The Insider американист Александра Филиппенко отметила, что пока раскол остается преимущественно медийным:
«Раскол пока остается медийным. В Конгрессе Трамп по-прежнему контролирует Республиканскую партию, и многие сторонники MAGA среди законодателей пока не присоединяются к этим критическим голосам.
Политический эффект для промежуточных выборов может быть серьезным, но до них еще много времени. Удар по Ирану может навредить республиканцам, если конфликт затянется и станет важной темой кампании. Если же всё закончится задолго до выборов, возможно, это минимально скажется на позициях Дональда Трампа.
Сейчас негативная реакция на правом фланге наиболее сильна среди медийных фигур и идеологов America First, но не среди избранных республиканцев. Главная опасность заключается в том, что консерваторы могут просто не захотеть голосовать за Республиканскую партию. Не в том, что они начнут голосовать за демократов, — за демократов они, скорее всего, голосовать не будут. Опасность в том, что они могут вообще отказаться голосовать за этих республиканцев», — объяснила Филиппенко.
По словам эксперта, рейтинги популярности Трампа сейчас остаются низкими. По данным опроса Reuters/Ipsos, лишь 27% американцев одобряют удары по Ирану, тогда как 43% выступают против. Общий уровень одобрения работы Трампа также ниже 40%: например, опрос YouGov/The Economist показывает около 38%. Поддержка как самого президента, так и военной операции остается довольно низкой.