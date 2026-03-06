«Голосуйте за демократов». Медийные сторонники Трампа отрекаются от него после начала войны в Иране

Президент США заявил, что один из самых заметных его давних сторонников, консервативный блогер Такер Карлсон, больше не относится к движению MAGA («Сделаем Америку снова великой»). Причиной послужила критика американских ударов по Ирану. Карлсон назвал военную операцию «абсолютно отвратительной и злодейской» и предположил, что она «кардинально изменит расстановку сил».

«Это война Израиля. Это не война Соединённых Штатов», — заявил он.

По словам Дональда Трампа, интервьюер «сбился с пути», а его отношение к происходящему противоречит идее MAGA.

«Я знал это уже давно, и он не MAGA. MAGA спасает нашу страну. MAGA делает нашу страну снова великой. MAGA — это “Америка прежде всего”, а Такер не имеет к этому никакого отношения. И Такер действительно недостаточно умен, чтобы это понять», — заявил американский лидер в разговоре с журналистом телеканала ABC News.

Сам Карлсон отреагировал на это сдержанно, отметив, что «всегда будет любить» Трампа, вне зависимости от высказываний президента в свой адрес. Бывший ведущий телеканала Fox News, а ныне — автор собственного популярного подкаста ранее также обвинял администрацию Трампа в недостаточном раскрытии файлов Джеффри Эпштейна и критиковал ее за невозможность прекратить российско-украинскую войну. Еще недавно Карлсон считался влиятельнейшим медиарупором движения MAGA.

Давние сторонники Трампа обвиняют его в предательстве из-за вмешательства в дела Ближнего Востока

Ярой сторонницей трампизма на протяжении многих лет была и бывшая конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Однако после возвращения Дональда Трампа в Белый дом она обвинила его в невыполнении предвыборных обещаний, а сегодня поддержала Карлсона, изгнанного из MAGA.

«Большинство американских семей не могут финансово выжить на один доход — обоим родителям приходится работать как рабы, чтобы прокормить детей и сохранить крышу над головой. Но администрация Дональда Трампа решила, что эти же американские налогоплательщики должны тратить по одному миллиарду долларов в день, чтобы убивать людей и их детей в чужой стране, с которой большинство из нас никогда не сталкивалось и о которой почти ничего не знает. Вот такие приоритеты у MAGA», — написала Грин.