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Суд в США запретил администрации Трампа до дня выборов проверять в девяти штатах, голосуют ли там неграждане

The Insider
Фото: Jae C. Hong / Associated Press

Фото: Jae C. Hong / Associated Press

Федеральный окружной судья Арасели Мартинес-Ольгин в Окленде обязала администрацию Трампа остановить расследования против предполагаемых избирателей без гражданства в Калифорнии, Коннектикуте, Джорджии, Миссури, Неваде, Нью-Йорке, Пенсильвании, Вашингтоне и Висконсине. Запрет действует до закрытия участков в день выборов 3 ноября, сообщает Associated Press. Решение вынесено в среду, но вступит в силу только в пятницу, чтобы власти успели его обжаловать.

По мнению судьи, проверка опирается на данные, полные ошибок, и запугивает организации, которые помогают людям голосовать. Иск подали Калифорнийская ассоциация медсестер, профсоюз National Nurses United, фонд Voto Latino, а также Сан-Франциско и округ Санта-Клара. Из материалов дела следует, что агентам велели проверять натурализованных граждан, не голосовали ли они до получения гражданства, — с конца августа на оценку каждого человека отводили не больше 12 минут. Мартинес-Ольгин написала в решении:

«Даже в лучших условиях вероятность ошибки при проверке высока, поскольку федеральной базы данных о гражданстве жителей США не существует».

Министерство внутренней безопасности в ответ заявило, что сосредоточено на «выдворении иностранцев, голосующих и размывающих голоса граждан США», а людей, которых ведомство считает гражданами, проверять не будут. Минюст тем временем требует от штатов подробные списки избирателей и подал в суд на 30 отказавшихся штатов, но пока проиграл все эти дела.

Администрация Трампа в преддверии промежуточных выборов ищет неграждан в списках избирателей по всей стране и выдает это за серьезную проблему, хотя на деле такие случаи редки — это показывают и ее собственные расследования. Подробности операции, получившей название Unlawful Voter Initiative, стали известны в прошлом месяце из доклада информатора, который обнародовали сенаторы-демократы Чак Шумер и Алекс Падилья.

В начале недели федеральные власти арестовали в Калифорнии более двух десятков иностранцев с видом на жительство по обвинению в незаконной регистрации и участии в выборах. Среди задержанных — 72-летний уроженец Белиза, которого обвиняют в голосовании на четырех выборах. За ним приехали десятки вооруженных агентов и вывели его из дома в наручниках прямо в пижаме.

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Публикация:«Суд в США запретил администрации Трампа до дня выборов проверять в девяти штатах, голосуют ли там неграждане»

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