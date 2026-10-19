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Власти США арестовали в Калифорнии более двух десятков иностранцев с видом на жительство по обвинению в незаконном голосовании

The Insider
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Федеральные власти задержали в Калифорнии более двух десятков иностранцев, которых подозревают в незаконной регистрации и участии в выборах, сообщает Associated Press. В операции Protect the Vote участвовали все четыре федеральные прокуратуры штата. По данным Минюста, все задержанные — постоянные резиденты без гражданства и права голоса. Им вменяют ложные показания в заявлениях на натурализацию и подачу поддельных заявлений на регистрацию избирателей.

Среди арестованных — 72-летний уроженец Белиза, которого обвиняют в незаконном голосовании на четырех выборах. За ним в городок Коммерс в округе Лос-Анджелес приехали десятки вооруженных агентов, мужчину вывели в наручниках прямо в пижаме. Главный федеральный прокурор Лос-Анджелеса Билл Эссайли сказал журналистам:

«Если у нас голосуют неграждане, это размывает голоса американских граждан».

На прошлой неделе Минюст США подал в суд на штат, требуя не учитывать почтовые бюллетени 20 тысяч человек, которых федеральные власти считают «вероятными» негражданами, до подтверждения их статуса. Госсекретарь Калифорнии Ширли Уэбер заявила, что доказательств этому не представлено. В пятницу Минюст предупредил, что сотрудникам избиркомов, сознательно обрабатывающим такие бюллетени, грозит преследование как пособникам федерального преступления.

AP отмечает, что голосование неграждан встречается крайне редко, его трудно доказать, и оно ни разу не меняло исход выборов. До понедельника Минюст в этом году предъявил обвинения в нарушениях на выборах примерно 90 людям, из них 50 — в голосовании без гражданства. Всего на выборах 2024 года в США было зарегистрировано более 227 млн избирателей. Промежуточные выборы пройдут 3 ноября.

В конце сентября Верховный суд США разрешил властям массово сверять гражданство избирателей с федеральной базой SAVE, которую нижестоящий суд заблокировал из-за ненадежности содержащихся в ней данных. Так, в округе Сент-Луис в Миссури ошибочными оказались не менее 81% ответов системы.

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Публикация:«Власти США арестовали в Калифорнии более двух десятков иностранцев с видом на жительство по обвинению в незаконном голосовании»

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