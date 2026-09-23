В США с 2000 года в списки избирателей попали более 30 тысяч неграждан, но даже если они все голосовали, это не влияло на выборы — Reuters

С 2000 года в избирательные реестры США могли внести свыше 30 тысяч человек, которые сами указали, что не являются гражданами страны. Причиной стали программные сбои и ошибки сотрудников при оформлении водительских прав и удостоверений личности, выяснило Reuters. Сколько из этих людей проголосовали, агентству установить не удалось.

Крупнейший недавний случай произошел в Нью-Джерси, где из-за технического сбоя с июня 2023-го по июнь 2024 года в списки попали около 6600 неграждан, хотя на вопрос о гражданстве они ответили «нет». Похожие ошибки выявили еще в 11 штатах, включая республиканские Айову, Техас и Южную Дакоту.

По оценке экспертов, при более чем 170 млн зарегистрированных избирателей такие цифры не способны повлиять на исход выборов. При этом Белый дом добивается принятия закона SAVE America Act, который обяжет подтверждать гражданство при регистрации на выборах. Исполнительный директор Центра инноваций и исследований в сфере выборов (CEIR) Дэвид Беккер сказал:

«Если бы существовало требование предъявить доказательство гражданства, эти проблемы всё равно бы остались, потому что сбой дали сами процессы».

Трамп и его сторонники без доказательств утверждают, что неграждане голосуют массово в рамках заговора демократов, рассчитывающих вернуть контроль над Конгрессом на ноябрьских промежуточных выборах. В Белом доме заявили, что такие регистрации доказывают «компрометацию» американских выборов, и сослались на 11 арестов неграждан за незаконное голосование с мая.

19 сентября министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил в эфире Fox News, что ведомство расследует 1620 случаев предполагаемого голосования неграждан и уже задержало 151 человека. Еще около 300 тысяч случаев проверяются. Накануне Минюст предъявил обвинения в незаконном голосовании 16 людям в нескольких штатах.

14 сентября Верховный суд США отказался разрешить администрации Трампа применять на выборах 3 ноября новые правила голосования по почте, по которым почтовая служба решала бы, кто получит бюллетень. После этого Трамп обрушился на судей с критикой. Он годами безосновательно связывает почтовое голосование со своим поражением в 2020 году, хотя, по данным Brookings Institution, мошенничество с такими бюллетенями крайне редко.