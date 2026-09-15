«Не те люди»: Верховный суд США отказал Трампу в ограничении голосования по почте. Тот обрушился на судей с критикой

Президент США Дональд Трамп во вторник, 15 сентября, резко раскритиковал Верховный суд после того, как тот отклонил инициативу администрации президента по ограничению голосования по почте перед промежуточными выборами. В пространном посте в соцсетях Трамп заявил, что судьи, проголосовавшие против его инициативы, — «не те люди», которых он «отбирал» на эти должности.

Президент написал:

«Неспособность и нежелание Суда поступить правильно для нашей страны войдет в анналы истории с очень негативным знаком. Этот Верховный суд запуган и обхаживается радикальными левыми, из-за чего принимает решения, отбросившие Америку минимум на сто лет назад».

Судьи Сэм Алито и Кларенс Томас, единственные публично не согласившиеся с решением, удостоились от Трампа похвалы — он назвал их «настоящими легендами». Решение было принято поздно вечером в понедельник в порядке срочного (экстренного) постановления: суд счел, что администрация, скорее всего, проиграет спор по существу, по крайней мере применительно к нынешней избирательной кампании. Речь шла о плане, согласно которому почтовая служба США получила бы решающую роль в определении того, кто может получить бюллетень для голосования по почте, — против этого выступали власти штатов, указывавшие, что до выборов 3 ноября менять правила уже поздно, а действующие системы вполне надежны.

Атака на суд — не первый случай публичных претензий Трампа к судебной власти: ранее он так же жестко высказывался о решениях против ограничения гражданства по праву рождения и против права президента единолично вводить тарифы. Трех нынешних судей — Нила Горсача, Эми Кони Барретт и Бретта Кавано — в свое время выдвинул сам Трамп, и всякий раз, когда кто-то из них голосовал не в его пользу, президент не стеснялся публичной критики в их адрес. При этом состав суда под руководством председателя Джона Робертса в целом вел себя благосклонно по отношению к Трампу: в частности в 2024 году консервативное большинство признало, что бывшие президенты по умолчанию обладают иммунитетом за действия, совершенные при исполнении полномочий, — это решение избавило Трампа от угрозы уголовного процесса перед его переизбранием.

Трамп годами выступает против голосования по почте и безосновательно связывает с ним свое поражение на выборах 2020 года — хотя, по данным доклада Brookings Institution 2025 года, случаи мошенничества с такими бюллетенями крайне редки: примерно четыре на каждые 10 млн поданных бюллетеней. Этим способом пользуется около трети американских избирателей, а в части штатов рассылка бюллетеней уже началась. Решение суда позволяет штатам и дальше вести ее по прежним правилам.

Ранее сообщалось, что после подписания указа об ограничении почтового голосования Верховный суд временно разрешал его применение, назвав это «минимальной победой» Трампа, — хотя новые правила пересылки бюллетеней так и не вступили в силу из-за отдельного судебного запрета, полученного по иску правозащитных организаций.