Верховный суд США разрешил Трампу применять указ об ограничении голосования по почте и проверке избирателей

Применение почтовых ограничений пока блокирует другой судебный запрет, вынесенный 11 августа по иску правозащитных организаций. Верховный суд это решение не отменял. Поэтому указ Трампа снова можно исполнять, но новые правила пересылки бюллетеней не начнут действовать на выборах 2026 года, пока администрация не добьется снятия второго запрета.

В разговоре с The Insider американистка Александра Филиппенко назвала решение Верховного суда «минимальной победой» Трампа. По ее словам, практические последствия постановления пока ограничены, однако спор стал частью более широкой борьбы Белого дома за влияние на организацию выборов:

«Во-первых, важно сказать, что это минимальная победа Трампа. Тут Верховный суд вынес решение в пользу Трампа по вопросу ограничений, но при этом дверь остается открытой. Обычно решение Верховного суда невозможно обжаловать, но в этой ситуации суд пришел к выводу, что обжалование со стороны штатов было преждевременным. То есть пока они не доказали наличие какого-то ущерба, но это не значит, что они не могут доказать его в дальнейшем. Судьи указали, что это не означает, что меры, которые в конечном итоге администрация может применять, будут законными. То есть эта дверь открыта. Далее, есть еще один федеральный запрет, и он по-прежнему действует. Он не позволяет почте вводить новые правила голосования на выборах 2026 года. То есть сейчас фактически правила, регулирующие порядок голосования, не изменились почти.

А насчет федеральных властей против властей штата... Вообще это отдельная очень важная борьба. В целом вообще-то республиканцы обычно выступают за большую самостоятельность штатов. А тем более просто в законе, в Конституции прописано, что организацией выборов занимаются штаты. Поэтому это в целом вообще к большому разговору о том, насколько Дональд Трамп действует согласно традиционным республиканским представлениям о действиях федеральной исполнительной власти. Но поэтому к вопросу — это разовая борьба Трампа или начало более глубокого перехода контроля над выборами от штатов к Белому дому — да, это точно начало перехода к более широкому контролю. Это нечто большее, чем просто борьба за голосование по почте. Сейчас, конечно, контроль ни в коем случае не перешел к Белому дому с конституционной точки зрения, но явно Белый дом пытается расширить влияние федеральной исполнительной власти.

Вообще Дональд Трамп произносил такие слова, которые ранее классическими республиканцами отвергались бы как неприемлемые. Например, в этом году он говорил о том, что республиканцы должны национализировать голосование. А Министерство юстиции Трампа сейчас занималось тем, что они запрашивали полные списки избирателей. Это всё выходит далеко за пределы республиканской традиции. С помощью данных, которые получают о голосующих, с помощью идентификации на голосование, с помощью почтовой службы... Но действительно ключевой вопрос — позволят ли суды сохранить структуру, согласно американскому законодательству, — открыт».