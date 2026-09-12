Бот-сеть «Матрёшка» начала кампанию по вмешательству в выборы в Конгресс: «знаменитости» призывают не голосовать за «демократов-педофилов»

Российская бот-сеть «Матрёшка» начала кампанию по вмешательству в промежуточные выборы в Конгресс США. Исследователи проекта «Блокировщик ботов», отслеживающие активность пророссийских ботов в соцсетях, передали The Insider информацию о 16 роликах, появившихся за последние два дня. В них различные «знаменитости» на видео с логотипом телеканала CNN называют демократов «педофилами» и «преступниками» и призывают не голосовать за них на выборах в Палату представителей и Сенат 3 ноября.

За последние два дня в соцсети X появилось как минимум восемь постов, в каждом из которых размещены по два видео с известными американцами, которые «объясняют» пользователям, почему 3 ноября 2026 года им не надо голосовать за Демократическую партию. Для роликов были использованы видеокадры с Алисон Ханниган, Эриком Робертсом, Джери Райаном, Эдом Бегли-младшим, Сарой Джессикой Паркер, Лией Томпсон, Мелорой Хардин, Кристофером Ллойдом, Джулией Робертс и другими знаменитостями.

На всех видео стоит логотип одного из крупнейших американских телеканалов CNN, который традиционно считается продемократическим. Ролики сопровождают хэштеги «#midterms2026» (промежуточные выборы-2026) и «#AllDemocratsAreCriminals» (все демократы - преступники).

На этих видео «знаменитости» обвиняют демократов в педофилии, продвижении гормональной терапии, использовании детей «в своих целях», поддержке «режима Зеленского», популяризации «отказа от семьи и веры» и коррупции. Есть и персональные атаки на кандидатов от демократов. Например, кандидата в Сенат Роя Купера обвиняют в том, что он хочет «завезти в Америку еще 15 млн мигрантов».

Большинство роликов строится по принципу, что та или иная «знаменитость» что-то «узнает такое» о демократах, что после этого не может себе позволить за них проголосовать. Все видео заканчиваются призывом распространять эти ролики и не поддерживать Демократическую партию на предстоящих выборах.

У The Insider имеются ссылки на оригинальные посты и материалы от «Блокировщика ботов», подтверждающие, что разместившие их аккаунты принадлежат сети «Матрёшка». Редакция не публикует прямые ссылки, чтобы не способствовать распространению фейков.

Выборы в Палату представителей и Сенат США пройдут 3 ноября. Согласно текущим опросам, по итогам голосования Демократическая партия имеет большие шансы взять под свой контроль Палату представителей. За места в Сенате наблюдается более напряженная борьба. На фоне снижающихся рейтингов Республиканской партии президент США Дональд Трамп даже пообещал выплатить каждому совершеннолетнему американцу по $5 тысяч, если республиканцы сохранят контроль над Палатой представителей и Сенатом по итогам промежуточных выборов.

Что такое «Матрёшка»

Под «Матрёшкой» исследователи понимают российскую операцию по массовому распространению фейков через координированную инфраструктуру ботов, троллей и анонимных площадок. Задача — создавать искусственный информационный шум и манипулировать восприятием событий как в России, так и за рубежом. Проект «Блокировщик ботов» назвал операцию «Матрёшкой» по аналогии с русской игрушкой: боты прячутся один за другим, фейки распространяются слоями через разные платформы, что затрудняет выявление источника.

Механизм работает в двух направлениях. Первое — создание массы фейковых профилей, которые выдают себя за обычных людей, независимые СМИ или аналитические центры. Эти аккаунты генерируют десятки постов ежедневно, копируя местную манеру речи. Второе — одновременный запуск одинакового контента в соцсетях. Чтобы выглядеть убедительно, боты используют логотипы известных западных изданий и правозащитных структур.