Кремлевская «Матрёшка» создает свою вселенную фейков. В ней премьер Швеции и кандидат в президенты Франции якобы покупают детей у педофилов

Теперь создатели фейков объединили шведскую кампанию с дезинформационной кампанией против Атталя. «Матрёшка» атаковала его и раньше: в начале августа сеть распространяла поддельные материалы BFM, RFI, Le Parisien, AFP, France 24, Le Figaro, Libération и Le Monde, в которых кандидату в президенты Франции приписывали наркозависимость, болезнь Паркинсона и другие вымышленные скандалы.

В одном из новых роликов утверждается, что Атталь якобы отдыхал в Баден-Бадене с неким Фолькером Пелле, которого авторы видео называют одним из ключевых организаторов схемы по передаче детей из Африки, Китая, Вьетнама и Таиланда европейским педофилам. В тот же сюжет включили Кристерссона: утверждается, что его семья якобы воспользовалась услугами Пелле при усыновлении троих детей.

Авторы ролика также утверждают, что Атталь обсуждал с Пелле свое участие в незаконных усыновлениях, а сам политик и его бывший партнер Стефан Сежурне якобы собирались усыновить ребенка, чтобы повысить падающие рейтинги. Никаких доказательств этих утверждений в видео не приводится. Для придания истории достоверности авторы фейка приписывают комментарий журналистке France 24, которая якобы задается вопросом, почему Атталь не воспользовался законной процедурой усыновления, а обратился к «самому известному поставщику жертв».

В другом фейковом видео, оформленном под сюжет Euronews, утверждается, что рейтинг Кристерссона якобы упал на 30% после его заявлений о российской дезинформации. Авторы снова проводят параллель с Атталем и заявляют, что разговоры о российском вмешательстве являются «ядом» для Кристерссона и его «Умеренной партии» перед выборами в Швеции. В ролике приводится приписанная редакционному директору Euronews Клаусу Штрунцу цитата о том, что политики, говорящие о российской дезинформации, якобы совершают «политическое самоубийство».

Помимо видео, сеть распространяет сфабрикованные первые полосы европейских газет. На поддельной обложке французской La Tribune от 25 августа утверждается, что президент Эммануэль Макрон якобы отказался разговаривать с Атталем после «скандала, связанного с употреблением наркотиков». «Иди к черту!» — гласит крупный заголовок.

На поддельной первой полосе Libération также размещен анонс о том, что Макрон якобы «дистанцировался от Атталя после скандала, связанного с наркотиками». При этом центральный материал обложки посвящен совершенно другой теме — политическим спорам о воде после засухи и аномальной жары во Франции.

Для шведской аудитории распространяются фальшивые обложки Expressen и Svenska Dagbladet, на которых Кристерссона и Атталя высмеивают уже вместе. На первой рядом с их фотографиями размещена надпись: «Эти двое как минимум такие же тупые, как Бивис и Баттхед». На второй лица политиков наложены на тела персонажей мультсериала, а заголовок называет их «Бивисом и Баттхедом Европы». Под изображением помещена подпись: «Ульф Кристерссон и Габриэль Атталь — клинические идиоты, подчинившие себе Европу».

«Матрёшка» — кремлевская сеть ботов, троллей и координированных анонимных медиаресурсов, специализирующаяся на массовых дезинформационных кампаниях. Ее характерный инструментарий — короткие видеоролики под логотипами авторитетных западных СМИ, университетов, государственных структур и международных организаций, которые распространяются через Twitter (X), Telegram, Bluesky и закрытые групповые чаты. Излюбленный прием сети — подхватить реальный информационный повод и достроить вокруг него вымышленный нарратив, используя настоящие имена, бренды и организации.

Новая волна появилась на фоне приближающихся выборов в Швеции. Голосование в Риксдаг состоится 13 сентября. Правящему блоку во главе с «Умеренной партией» Кристерссона противостоит левоцентристский блок во главе с социал-демократами. Судя по опубликованному 25 августа опросу Ipsos, оппозиционный блок набирает 52,4%, а правящий — 45,6%.

Одновременно «Матрёшка» атакует кандидатов на президентских выборах во Франции, которые пройдут весной 2027 года. Атталь, занимавший пост премьер-министра в 2024 году и сейчас возглавляющий президентскую партию «Возрождение», официально объявил о выдвижении 22 мая. Это не первая волна фейков «Матрёшки» против Атталя.

Параллельно сеть ведет дезинформационные кампании в других европейских странах, где приближаются выборы. В сентябре состоятся несколько региональных и местных выборов в Германии. Как ранее писал The Insider, Федеральное ведомство по защите Конституции Германии (BfV) выпустило официальное предупреждение о российской дезинформационной кампании. В августе боты «Матрёшки» распространяли в Twitter (X) публикации с хэштегом #TimeToDivideGermany («Время разделить Германию»), пропагандируя повторное разделение страны на Восточную и Западную Германию и называя его «исторической необходимостью».