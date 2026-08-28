Кремлевская «Матрёшка» создает свою вселенную фейков. В ней премьер Швеции и кандидат в президенты Франции якобы покупают детей у педофилов

Кремлевская бот-сеть «Матрёшка» запустила новую волну дезинформации против европейских политиков, участвующих в избирательных кампаниях. Главными мишенями стали премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, чей правящий блок борется за сохранение власти на парламентских выборах 13 сентября, и бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь, который в мае официально выдвинулся кандидатом в президенты на выборах 2027 года.
В Twitter (X) распространяются десятки поддельных видеороликов и обложек, стилизованных под материалы известных западных СМИ и организаций. В них двух политиков связывают между собой и приписывают им участие в вымышленных скандалах — от связей с педофилами и незаконного усыновления детей до употребления наркотиков. Об этом The Insider рассказал проект AntiBot4Navalny, отслеживающий появление и распространение фейковых роликов в соцсетях.
Это продолжение кампании, которую «Матрёшка» начала в Швеции 18–19 августа, менее чем за месяц до парламентских выборов. Тогда в течение часа в Twitter (X) появились семь фальшивых видеороликов, имитирующих материалы известных международных СМИ. В них распространялись фейки о связях шведских политиков с педофилами и финансовыми преступниками, подготовке фальсификаций на выборах и атаках на лидеров оппозиции.
Теперь создатели фейков объединили шведскую кампанию с дезинформационной кампанией против Атталя. «Матрёшка» атаковала его и раньше: в начале августа сеть распространяла поддельные материалы BFM, RFI, Le Parisien, AFP, France 24, Le Figaro, Libération и Le Monde, в которых кандидату в президенты Франции приписывали наркозависимость, болезнь Паркинсона и другие вымышленные скандалы.
В одном из новых роликов утверждается, что Атталь якобы отдыхал в Баден-Бадене с неким Фолькером Пелле, которого авторы видео называют одним из ключевых организаторов схемы по передаче детей из Африки, Китая, Вьетнама и Таиланда европейским педофилам. В тот же сюжет включили Кристерссона: утверждается, что его семья якобы воспользовалась услугами Пелле при усыновлении троих детей.
Авторы ролика также утверждают, что Атталь обсуждал с Пелле свое участие в незаконных усыновлениях, а сам политик и его бывший партнер Стефан Сежурне якобы собирались усыновить ребенка, чтобы повысить падающие рейтинги. Никаких доказательств этих утверждений в видео не приводится. Для придания истории достоверности авторы фейка приписывают комментарий журналистке France 24, которая якобы задается вопросом, почему Атталь не воспользовался законной процедурой усыновления, а обратился к «самому известному поставщику жертв».
В другом фейковом видео, оформленном под сюжет Euronews, утверждается, что рейтинг Кристерссона якобы упал на 30% после его заявлений о российской дезинформации. Авторы снова проводят параллель с Атталем и заявляют, что разговоры о российском вмешательстве являются «ядом» для Кристерссона и его «Умеренной партии» перед выборами в Швеции. В ролике приводится приписанная редакционному директору Euronews Клаусу Штрунцу цитата о том, что политики, говорящие о российской дезинформации, якобы совершают «политическое самоубийство».
Помимо видео, сеть распространяет сфабрикованные первые полосы европейских газет. На поддельной обложке французской La Tribune от 25 августа утверждается, что президент Эммануэль Макрон якобы отказался разговаривать с Атталем после «скандала, связанного с употреблением наркотиков». «Иди к черту!» — гласит крупный заголовок.
На поддельной первой полосе Libération также размещен анонс о том, что Макрон якобы «дистанцировался от Атталя после скандала, связанного с наркотиками». При этом центральный материал обложки посвящен совершенно другой теме — политическим спорам о воде после засухи и аномальной жары во Франции.
Для шведской аудитории распространяются фальшивые обложки Expressen и Svenska Dagbladet, на которых Кристерссона и Атталя высмеивают уже вместе. На первой рядом с их фотографиями размещена надпись: «Эти двое как минимум такие же тупые, как Бивис и Баттхед». На второй лица политиков наложены на тела персонажей мультсериала, а заголовок называет их «Бивисом и Баттхедом Европы». Под изображением помещена подпись: «Ульф Кристерссон и Габриэль Атталь — клинические идиоты, подчинившие себе Европу».
«Матрёшка» — кремлевская сеть ботов, троллей и координированных анонимных медиаресурсов, специализирующаяся на массовых дезинформационных кампаниях. Ее характерный инструментарий — короткие видеоролики под логотипами авторитетных западных СМИ, университетов, государственных структур и международных организаций, которые распространяются через Twitter (X), Telegram, Bluesky и закрытые групповые чаты. Излюбленный прием сети — подхватить реальный информационный повод и достроить вокруг него вымышленный нарратив, используя настоящие имена, бренды и организации.
Новая волна появилась на фоне приближающихся выборов в Швеции. Голосование в Риксдаг состоится 13 сентября. Правящему блоку во главе с «Умеренной партией» Кристерссона противостоит левоцентристский блок во главе с социал-демократами. Судя по опубликованному 25 августа опросу Ipsos, оппозиционный блок набирает 52,4%, а правящий — 45,6%.
Одновременно «Матрёшка» атакует кандидатов на президентских выборах во Франции, которые пройдут весной 2027 года. Атталь, занимавший пост премьер-министра в 2024 году и сейчас возглавляющий президентскую партию «Возрождение», официально объявил о выдвижении 22 мая. Это не первая волна фейков «Матрёшки» против Атталя.
Параллельно сеть ведет дезинформационные кампании в других европейских странах, где приближаются выборы. В сентябре состоятся несколько региональных и местных выборов в Германии. Как ранее писал The Insider, Федеральное ведомство по защите Конституции Германии (BfV) выпустило официальное предупреждение о российской дезинформационной кампании. В августе боты «Матрёшки» распространяли в Twitter (X) публикации с хэштегом #TimeToDivideGermany («Время разделить Германию»), пропагандируя повторное разделение страны на Восточную и Западную Германию и называя его «исторической необходимостью».