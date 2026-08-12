Немецкая контрразведка перед земельными выборами предупредила о кампании российской бот-сети «Матрешка», о которой писал The Insider

Федеральное ведомство по защите Конституции Германии (BfV) опубликовало официальное предупреждение о кампании по дезинформации, начатой Россией в преддверии нескольких земельных и местных выборов, которые пройдут в сентябре этого года. Ведомство прямо связывает эту кампанию с сетью ботов "Матрёшка" о которой ранее неоднократно писал The Insider.

"Эта кампания характеризуется короткими англоязычными видеороликами, имитирующими оформление известных немецких СМИ. Используя сенсационные заголовки и предвзятые утверждения, она распространяет нарративы, направленные на поляризацию Восточной и Западной Германии, разжигание антифедеральных настроений и дискредитацию региональных и местных политиков", - говорится в сообщении.

Как выяснило ведомство, в августе этого года боты распространяли на платформе Twitter (X) посты с хэштегом "TimeToDivideGermany" ("Время разделить Германию"), пропагандирующие повторное разделение Германии на Восточную и Западную и называющие такое разделение "исторической необходимостью". Ведомство утверждает, что в 2026 году мишенью для клеветы стали политики регионального и местного уровня. "Особенно страдают политики из партий, представляющих политические позиции, не соответствующие стратегическим интересам Российской Федерации", - говорится в заявлении BfV.

Осенью в Германии пройдут выборы в земельные парламенты (ландтаги) Саксонии-Анхальт и Мекленбурга-Передней Померании, расположенных на территории бывшей ГДР, выборы в парламент Берлина и местные (муниципальные) выборы в Нижней Саксонии.

Ранее кандидат в президенты Франции и лидер партии «Возрождение» Габриэль Атталь подал заявление в связи с иностранным вмешательством, как утверждается, со стороны российских сетей. По словам адвокатов политика, Секретариат по обороне и национальной безопасности Франции и служба Viginum предупредили его о направленных против него дезинформационных кампаниях. В Viginum подтвердили агентству AFP, что с высокой степенью уверенности связывают операцию с пророссийской бот-сетью «Матрешка». За день до первого обращения Атталя, 4 августа, The Insider рассказал о восьми фейковых роликах. Они были оформлены под материалы BFM, RFI, Le Parisien, AFP, France 24, Le Figaro, Libération и Le Monde.