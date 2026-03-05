Сеть ботов «Матрешка» начала кампанию перед земельными выборами в Германии. Жителей пугают терактами на участках

Кремлевская сеть ботов «Матрешка» начала кампанию, нацеленную на жителей Германии, в преддверии предстоящих земельных выборов в Баден-Вюртемберге и местных выборов в Баварии. Об этом The Insider сообщил проект «Блокировщик ботов». В рамках этой кампании боты распространяют в социальной сети Twitter (X) видеоролики, включающие символику авторитетных СМИ и озвученные на английском языке.
В одном из них, замаскированном под контент известного немецкого издания Der Spiegel, говорится, что израильская спецслужба «Моссад» и Контртеррористическое управление ООН якобы предупредили немецкие власти о возросшей террористической угрозе после начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. В связи с этим жителям Германии настоятельно рекомендуют не ходить в публичные места, в том числе и на избирательные участки. Примечательно, что подобную риторику «Матрешка» уже использовала в прошлом году перед президентскими выборами в Польше. Также жителей Европы запугивали возросшей террористической угрозой после масс-шутинга на австралийском пляже во время еврейского праздника Ханука.
В другом ролике, якобы созданном правым изданием Die Welt, утверждается, что группу украинских беженцев задержали на французской границе при попытке ввести в Германию токсичную субстанцию. С ее помощью они планировали отравить конверты с фейковыми бюллетенями и разослать их избирателям.
В еще одном ролике «Матрешка» уже не в первый раз обвиняет объект своих атак в собственных грехах: видео, использующее символику расследовательского медиа Correctiv, утверждает, что правящая партия Германии «Христианско-демократический союз» распространяет в Facebook видео с ложной и дискредитирующей информацией о ее политических противниках. В более ранней кампании боты уже обвиняли немецкие власти в распространении фейковых видео о приготовлениях к войне с Россией — якобы для того, чтобы затем обвинить в их создании российские спецслужбы.
Сразу в двух видеороликах утверждается, что рейтинг ХДС слишком низкий для того, чтобы выиграть выборы: в одном просто говорится, что ее рейтинг составляет не больше 7% (тогда как различные соцопросы оценивают его в диапазоне от 25 до 27% на начало марта), в другом — что он сильно упал после визита канцлера Фридриха Мерца в США (что также неправда). Всего в рамках нынешней кампании распространяются 10 уникальных роликов, все из них так или иначе касаются темы выборов.
Перед проходившими год назад выборами в бундестаг Россия организовала масштабную кампанию по дезинформации, направленную на немецких избирателей. В ней были задействованы сотни фальшивых новостных сайтов, распространявших выдуманный компромат на немецких политиков. За этим стояла группа, известная как Storm-1516 и связанная с фабрикой троллей Евгения Пригожина и ГРУ. Компания Cyabra обнаружила не менее тысячи фейковых аккаунтов на платформе Twitter (X), созданных для влияния на выборы. Многие из них использовались для усиления поддержки крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Тогда же проект «Блокировщик ботов» обнаружил сеть из более чем 700 Twitter-аккаунтов, дискредитировавших Фридриха Мерца и распространявших карикатуры на него, созданные ИИ. Несмотря на масштабы, кампания не смогла оказать значимого влияния на общественное мнение и провалилась.
Выборы в ландтаг (земельный парламент) Баден-Вюртемберга и муниципальные органы власти Баварии состоятся в воскресенье 8 марта. Выборы в ландтаг Баден-Вюртемберга станут первыми выборами такого уровня при правительстве Фридриха Мерца.