Сеть ботов «Матрешка» начала кампанию перед земельными выборами в Германии. Жителей пугают терактами на участках

Сразу в двух видеороликах утверждается, что рейтинг ХДС слишком низкий для того, чтобы выиграть выборы: в одном просто говорится, что ее рейтинг составляет не больше 7% (тогда как различные соцопросы оценивают его в диапазоне от 25 до 27% на начало марта), в другом — что он сильно упал после визита канцлера Фридриха Мерца в США (что также неправда). Всего в рамках нынешней кампании распространяются 10 уникальных роликов, все из них так или иначе касаются темы выборов.

Перед проходившими год назад выборами в бундестаг Россия организовала масштабную кампанию по дезинформации, направленную на немецких избирателей. В ней были задействованы сотни фальшивых новостных сайтов, распространявших выдуманный компромат на немецких политиков. За этим стояла группа, известная как Storm-1516 и связанная с фабрикой троллей Евгения Пригожина и ГРУ. Компания Cyabra обнаружила не менее тысячи фейковых аккаунтов на платформе Twitter (X), созданных для влияния на выборы. Многие из них использовались для усиления поддержки крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Тогда же проект «Блокировщик ботов» обнаружил сеть из более чем 700 Twitter-аккаунтов, дискредитировавших Фридриха Мерца и распространявших карикатуры на него, созданные ИИ. Несмотря на масштабы, кампания не смогла оказать значимого влияния на общественное мнение и провалилась.

Выборы в ландтаг (земельный парламент) Баден-Вюртемберга и муниципальные органы власти Баварии состоятся в воскресенье 8 марта. Выборы в ландтаг Баден-Вюртемберга станут первыми выборами такого уровня при правительстве Фридриха Мерца.