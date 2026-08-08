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Новости

Атталь подал жалобу из-за фейковых роликов о нем. Французские власти связывают их с российской «Матрешкой», о которой писал The Insider

The Insider
Francois Mori / AP Photo

Francois Mori / AP Photo

Кандидат в президенты Франции и лидер партии «Возрождение» Габриэль Атталь подал заявление в связи с иностранным вмешательством, как утверждается, со стороны российских сетей. По словам адвокатов политика, Секретариат по обороне и национальной безопасности Франции и служба Viginum предупредили его о направленных против него дезинформационных кампаниях. После первого обращения 5 августа Атталю сообщили еще об одной операции, проведенной российскими сетями 6 августа.

В заявлении говорится об иностранном вмешательстве, манипулировании информацией и изготовлении поддельных материалов, способных повлиять на честность президентских выборов 2027 года. Несколько аккаунтов в X выдавали себя за французские и международные СМИ, распространяли фальшивые видеорепортажи и первые полосы газет, а также приписывали Атталю и его родственникам вымышленные заявления и поступки.

В Viginum подтвердили агентству AFP, что с высокой степенью уверенности связывают операцию с пророссийской бот-сетью «Матрешка». За день до первого обращения Атталя, 4 августа, The Insider рассказал о восьми фейковых роликах. Они были оформлены под материалы BFM, RFI, Le Parisien, AFP, France 24, Le Figaro, Libération и Le Monde.

В публикациях Атталю приписывали болезнь Паркинсона, наркозависимость, поддержку захвата мигрантами пустующих домов и участие в «отмывании» средств, предназначенных для военной помощи Украине. Каждый ролик заканчивался одинаковым утверждением о том, что очередной «скандал» ослабит позиции политика перед выборами. Атталь заявил, что без противодействия иностранному вмешательству выборы могут быть сфальсифицированы, и обвинил Россию в намерении «украсть выборы у французов». 

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