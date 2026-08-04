Бот-сеть «Матрёшка» начала кампанию по кандидату в президенты Франции Атталю: ему приписали наркозависимость и «отмывание» помощи Украине

Российская бот-сеть «Матрёшка» развернула дезинформационную кампанию против Габриэля Атталя — кандидата в президенты Франции от партии Эммануэля Макрона. Исследователи проекта «Блокировщик ботов», отслеживающие активность пророссийских ботов в соцсетях, передали The Insider информацию о восьми фейковых роликах, запущенных в преддверии выборов 2027 года.

Видео оформлены под материалы французских СМИ — BFM, RFI, Le Parisien, AFP, France 24, Le Figaro, Libération и Le Monde. Каждый ролик завершается одинаковым выводом — «скандал ослабит позиции Атталя перед президентскими выборами 2027 года». Основные сюжеты кампании:

Атталь якобы заявил, что среди мусульман «больше гомосексуалов, чем в любой другой религиозной группе», — из-за обилия религиозных запретов. Ректору Большой мечети Парижа Шемс-Эддину Хафизу приписывают ответ: «Открытый гей принимает желаемое за действительное. Возможно, господину Атталю хотелось бы, чтобы среди мусульман было много таких же извращенцев, как он сам, но это не так».

Отец политика, Ив Атталь, якобы умер в 2015 году от передозировки кокаина, а сам Атталь страдает наркозависимостью. В ролике утверждается, что полиция «фиксировала правонарушения» Атталя в состоянии наркотического опьянения, но документы были уничтожены. Наркологу Лорану Кариле приписывают слова о том, что у ребенка многолетнего наркозависимого «с вероятностью 90% разовьется зависимость».

Атталю приписывают болезнь Паркинсона, «как у актера Майкла Джей Фокса». По версии ботов, это «подтвердила» утечка из парижской больницы Питье-Сальпетриер — хакеры будто бы взломали базу данных и опубликовали 3% информации, среди которой оказалась медкарта политика. Главреду Les Echos Франсуа Видалю приписывают слова: «Я собирался за него голосовать, но теперь ясно, что господину Атталю нужен отдых, а не политические игры».

Утверждается, что Атталь «курирует отбор кандидатов» в Институт политических исследований Sciences Po, формируя «лояльную Макрону политическую элиту». Утверждение приписано «бывшему преподавателю» вуза Арно Бутте, а редакция France 24 будто бы «проверила 5% информации, и даже эта выборка оказалась полностью достоверной».

Атталь якобы призвал не выселять нелегальных мигрантов из пустующих домов и назвал наплыв мигрантов из Марокко в Испанию «великим благословением». Главреду Le Figaro Алексису Брезе приписывают грубый комментарий: мол, Атталь «конченый идиот, если искренне верит, что все эти люди приедут во Францию работать, а не воровать, убивать и торговать наркотиками».

Фонд отца Атталя будто бы стал «одним из крупнейших частных спонсоров израильской армии», переведя ей в 2025 году €24 млн. Редактору Al Jazeera Ахмеду Шейху приписывают слова о том, что этой суммы «хватило бы, чтобы убить куда больше тысячи палестинских детей». Директору Libération Соне Делезаль-Стольпер приписывают слова о «лицемерии» Атталя, который «в глубине души ненавидит исламский мир, как ненавидел его отец».

Боты утверждают, что антикоррупционная организация Anticor лишилась аккредитации из-за расследования об «отмывании» через фонд отца Атталя средств, «похищенных из программ военной помощи Украине». Главными фигурантами боты называют Атталя и Макрона. Директору Le Monde Жерому Фенольо приписывают издевательскую цитату: «Отец Атталя сейчас переворачивается в гробу. Переворачивается, потому что его сын украл миллиарды, а не триллионы».

Реальные факты боты используют как каркас для фейков. Атталь действительно открытый гей и много лет состоял в гражданском партнерстве с политиком Стефаном Сежурне, действительно запретил традиционную мусульманскую женскую одежду абайу в школах в бытность министром образования в 2023 году, а организация Anticor действительно лишалась аккредитации в 2023 году — но по решению суда, без всякой связи с «фондом отца Атталя». Отец политика, кинопродюсер Ив Атталь, умер в 2015 году — утверждения о «передозировке», как и приписанные Атталю болезнь Паркинсона, наркозависимость и цитаты о мигрантах, не имеют никаких подтверждений.

У The Insider имеются ссылки на оригинальные посты и материалы от «Блокировщика ботов», подтверждающие, что разместившие их аккаунты принадлежат к сети «Матрёшка». Редакция не публикует прямые ссылки, чтобы не способствовать распространению фейков.

Кампания перед выборами 2027 года

Атталь официально объявил о выдвижении в президенты 22 мая 2026 года во время поездки в аверонскую коммуну Мюр-де-Баррез. Бывший премьер-министр и генеральный секретарь партии «Возрождение» считается прямым политическим наследником Макрона, который по конституции не может баллотироваться на третий срок. В центристском лагере Атталю предстоит соперничество с Эдуаром Филиппом, объявившим о выдвижении еще в сентябре 2024 года.

Кампания против Атталя — первая масштабная операция «Матрёшки», нацеленная на президентские выборы во Франции 2027 года. Сеть регулярно атакует Францию: ранее боты распространяли фейки о «слитой переписке» из взломанного государственного мессенджера Tchap, приписывая министру вооруженных сил Катрин Вотрен планы превратить Армению в «военный плацдарм против России».

Что такое «Матрёшка»

Под «Матрёшкой» исследователи понимают российскую операцию по массовому распространению фейков через координированную инфраструктуру ботов, троллей и анонимных площадок. Задача — создавать искусственный информационный шум и манипулировать восприятием событий как в России, так и за рубежом. Проект «Блокировщик ботов» назвал операцию «Матрёшкой» по аналогии с русской игрушкой: боты прячутся один за другим, фейки распространяются слоями через разные платформы, что затрудняет выявление источника.

Механизм работает в двух направлениях. Первое — создание массы фейковых профилей, которые выдают себя за обычных людей, независимые СМИ или аналитические центры. Эти аккаунты генерируют десятки постов ежедневно, копируя местную манеру речи. Второе — одновременный запуск одинакового контента в соцсетях. Чтобы выглядеть убедительно, боты используют логотипы известных западных изданий и правозащитных структур.