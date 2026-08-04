Бот-сеть «Матрёшка» начала кампанию по кандидату в президенты Франции Атталю: ему приписали наркозависимость и «отмывание» помощи Украине

Российская бот-сеть «Матрёшка» развернула дезинформационную кампанию против Габриэля Атталя — кандидата в президенты Франции от партии Эммануэля Макрона. Исследователи проекта «Блокировщик ботов», отслеживающие активность пророссийских ботов в соцсетях, передали The Insider информацию о восьми фейковых роликах, запущенных в преддверии выборов 2027 года.
Видео оформлены под материалы французских СМИ — BFM, RFI, Le Parisien, AFP, France 24, Le Figaro, Libération и Le Monde. Каждый ролик завершается одинаковым выводом — «скандал ослабит позиции Атталя перед президентскими выборами 2027 года». Основные сюжеты кампании:
- Атталь якобы заявил, что среди мусульман «больше гомосексуалов, чем в любой другой религиозной группе», — из-за обилия религиозных запретов. Ректору Большой мечети Парижа Шемс-Эддину Хафизу приписывают ответ: «Открытый гей принимает желаемое за действительное. Возможно, господину Атталю хотелось бы, чтобы среди мусульман было много таких же извращенцев, как он сам, но это не так».
- Отец политика, Ив Атталь, якобы умер в 2015 году от передозировки кокаина, а сам Атталь страдает наркозависимостью. В ролике утверждается, что полиция «фиксировала правонарушения» Атталя в состоянии наркотического опьянения, но документы были уничтожены. Наркологу Лорану Кариле приписывают слова о том, что у ребенка многолетнего наркозависимого «с вероятностью 90% разовьется зависимость».
- Атталю приписывают болезнь Паркинсона, «как у актера Майкла Джей Фокса». По версии ботов, это «подтвердила» утечка из парижской больницы Питье-Сальпетриер — хакеры будто бы взломали базу данных и опубликовали 3% информации, среди которой оказалась медкарта политика. Главреду Les Echos Франсуа Видалю приписывают слова: «Я собирался за него голосовать, но теперь ясно, что господину Атталю нужен отдых, а не политические игры».
- Утверждается, что Атталь «курирует отбор кандидатов» в Институт политических исследований Sciences Po, формируя «лояльную Макрону политическую элиту». Утверждение приписано «бывшему преподавателю» вуза Арно Бутте, а редакция France 24 будто бы «проверила 5% информации, и даже эта выборка оказалась полностью достоверной».
- Атталь якобы призвал не выселять нелегальных мигрантов из пустующих домов и назвал наплыв мигрантов из Марокко в Испанию «великим благословением». Главреду Le Figaro Алексису Брезе приписывают грубый комментарий: мол, Атталь «конченый идиот, если искренне верит, что все эти люди приедут во Францию работать, а не воровать, убивать и торговать наркотиками».
- Фонд отца Атталя будто бы стал «одним из крупнейших частных спонсоров израильской армии», переведя ей в 2025 году €24 млн. Редактору Al Jazeera Ахмеду Шейху приписывают слова о том, что этой суммы «хватило бы, чтобы убить куда больше тысячи палестинских детей». Директору Libération Соне Делезаль-Стольпер приписывают слова о «лицемерии» Атталя, который «в глубине души ненавидит исламский мир, как ненавидел его отец».
- Боты утверждают, что антикоррупционная организация Anticor лишилась аккредитации из-за расследования об «отмывании» через фонд отца Атталя средств, «похищенных из программ военной помощи Украине». Главными фигурантами боты называют Атталя и Макрона. Директору Le Monde Жерому Фенольо приписывают издевательскую цитату: «Отец Атталя сейчас переворачивается в гробу. Переворачивается, потому что его сын украл миллиарды, а не триллионы».
Реальные факты боты используют как каркас для фейков. Атталь действительно открытый гей и много лет состоял в гражданском партнерстве с политиком Стефаном Сежурне, действительно запретил традиционную мусульманскую женскую одежду абайу в школах в бытность министром образования в 2023 году, а организация Anticor действительно лишалась аккредитации в 2023 году — но по решению суда, без всякой связи с «фондом отца Атталя». Отец политика, кинопродюсер Ив Атталь, умер в 2015 году — утверждения о «передозировке», как и приписанные Атталю болезнь Паркинсона, наркозависимость и цитаты о мигрантах, не имеют никаких подтверждений.
У The Insider имеются ссылки на оригинальные посты и материалы от «Блокировщика ботов», подтверждающие, что разместившие их аккаунты принадлежат к сети «Матрёшка». Редакция не публикует прямые ссылки, чтобы не способствовать распространению фейков.
Кампания перед выборами 2027 года
Атталь официально объявил о выдвижении в президенты 22 мая 2026 года во время поездки в аверонскую коммуну Мюр-де-Баррез. Бывший премьер-министр и генеральный секретарь партии «Возрождение» считается прямым политическим наследником Макрона, который по конституции не может баллотироваться на третий срок. В центристском лагере Атталю предстоит соперничество с Эдуаром Филиппом, объявившим о выдвижении еще в сентябре 2024 года.
Кампания против Атталя — первая масштабная операция «Матрёшки», нацеленная на президентские выборы во Франции 2027 года. Сеть регулярно атакует Францию: ранее боты распространяли фейки о «слитой переписке» из взломанного государственного мессенджера Tchap, приписывая министру вооруженных сил Катрин Вотрен планы превратить Армению в «военный плацдарм против России».
Что такое «Матрёшка»
Под «Матрёшкой» исследователи понимают российскую операцию по массовому распространению фейков через координированную инфраструктуру ботов, троллей и анонимных площадок. Задача — создавать искусственный информационный шум и манипулировать восприятием событий как в России, так и за рубежом. Проект «Блокировщик ботов» назвал операцию «Матрёшкой» по аналогии с русской игрушкой: боты прячутся один за другим, фейки распространяются слоями через разные платформы, что затрудняет выявление источника.
Механизм работает в двух направлениях. Первое — создание массы фейковых профилей, которые выдают себя за обычных людей, независимые СМИ или аналитические центры. Эти аккаунты генерируют десятки постов ежедневно, копируя местную манеру речи. Второе — одновременный запуск одинакового контента в соцсетях. Чтобы выглядеть убедительно, боты используют логотипы известных западных изданий и правозащитных структур.