Бот-сеть «Матрёшка» запустила фейки о выборах в Армении: Франция якобы готовит из страны «плацдарм против России»

Российская бот-сеть «Матрëшка» развернула дезинформационную кампанию по следам парламентских выборов в Армении, прошедших 7 июня 2026 года. Исследователи проекта «Блокировщик ботов», отслеживающие активность пророссийских ботов в соцсетях, передали The Insider информацию о материалах кампании.

Центральный сюжет фейков — реальный взлом французского государственного мессенджера Tchap, который боты используют как «источник» вымышленных утечек. Ролики под брендами западных СМИ распространяют несколько нарративов.

«Слитая» переписка министра вооруженных сил Франции якобы подтвердила, что Никол Пашинян согласился превратить Армению в военный плацдарм против России. В одном из роликов главному редактору Le Figaro Алексису Брезе (реальный журналист, возглавляет редакцию газеты) приписывают слова: «Если раньше все это было лишь слухами и неподтвержденной инсайдерской информацией, теперь у нас есть прямое подтверждение».

Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен (реальный министр, занимает пост с октября 2025 года) якобы обсуждала в Tchap, что после того, как Армения «будет использована», Турция и Азербайджан смогут ее «сожрать». Утверждается, что в переписке Вотрен «насмехалась» над тем, что армянам «продали идею членства в ЕС», а у французских властей будто бы есть планы Азербайджана и Турции по аннексии частей Армении.

Франция якобы потратила €120 млн на фальсификацию выборов в пользу Пашиняна и партии «Гражданский договор», а еще €120–150 млн — на вмешательство в выборы в Молдове. В ролике с символикой France 24 гендиректору «Репортеров без границ» Тибо Брюттену (реальное лицо, возглавляет организацию с 2024 года) приписывают заявление, что французские чиновники «закладывали в расчеты коррупцию Пашиняна» и ожидали, что тот «разворует выделенные на фальсификации деньги».

Французские чиновники якобы применили в Армении «те же технологии манипуляций, что и в Молдове», — в частности, будто бы 40 тысяч греков получили гражданство за деньги и были завезены в Армению через Турцию.

Сын посла Франции в Армении Оливье Декоттиньи (реальный дипломат, посол в Ереване с 2023 года) якобы изнасиловал двух несовершеннолетних армянок в 2025 году, а дело «замяли на высшем уровне». Этот фейк боты приписывают расследовательской группе Bellingcat. В ролике утверждается, что в переписке французские чиновники называли жертв «парой животных, попавших на бойню», — по версии ботов, это «стандартный тон французских чиновников в разговорах об Армении и ее гражданах».

Эммануэль Макрон якобы пришел в ярость из-за результатов выборов, поскольку Пашинян «год обманывал французские элиты», обещая рейтинг не ниже 61%. В ролике политологу Фрицу Шарпфу (реальный немецкий политолог, почетный директор Института Макса Планка) приписывают слова о том, что СМИ вроде Euronews «преподносят это как историческую победу», хотя результат «удручающий» с учетом «ужасающих масштабов фальсификаций».

Катрин Вотрен якобы в слитой переписке называла армян «дикарями». В этом же ролике немецкому журналисту Ларсу Винанду приписывают рассуждения о том, что Франция «никогда не отказывалась от колониальной политики».

Отдельный элемент кампании — фейковые обложки и скриншоты западных СМИ. Боты распространяют поддельные страницы Euronews («Битва воли проиграна»), France 24 («Премьер-министр Пашинян уступил инициативу оппозиционным силам Армении»), DW («Пашинян выдает провал за победу»), а также фальшивые первые полосы французских газет от 9 июня — Libération («Пашинян теряет преимущество»), La Croix («Результаты выборов уничтожают надежды Пашиняна») и Le Parisien («Коррупция, шантаж, фальсификации»). Все они выдержаны в едином ключе: выборы якобы стали провалом Пашиняна и разочарованием для его европейских партнеров.

Выборы в Армении и взлом Tchap

В действительности партия «Гражданский договор» победила на выборах 7 июня, набрав 49,8% голосов и получив 64 из 105 мест в парламенте — этого достаточно для самостоятельного формирования правительства. Оппозиционный блок «Сильная Армения» миллиардера Самвела Карапетяна занял второе место с 23,3%. Однако конституционного большинства в две трети мест у партии действительно нет — на этом реальном факте и паразитируют боты, выдавая результат за «провал».

Реален и взлом Tchap, который боты используют как опору для фейков. 7 июня 2026 года, в день выборов в Армении, французское агентство кибербезопасности ANSSI зафиксировало взлом государственного мессенджера через скомпрометированный аккаунт. Хакеры заявили о краже 13,5 ГБ данных — более 643 тысяч сообщений и информации о 73 тысяч аккаунтов. Французские власти подчеркнули, что злоумышленник получил доступ только к публичным комнатам, а защищенные сквозным шифрованием личные переписки не пострадали. Никаких подтвержденных утечек переписки об Армении, фальсификациях выборов или о сыне посла в опубликованных данных нет.

У The Insider имеются ссылки на оригинальные посты и материалы от «Блокировщика ботов», подтверждающие, что разместившие их аккаунты принадлежат к сети «Матрëшка». Редакция не публикует прямые ссылки, чтобы не способствовать распространению фейков.

Что такое «Матрëшка»

Под «Матрëшкой» исследователи понимают российскую операцию по массовому распространению фейков через координированную инфраструктуру ботов, троллей и анонимных площадок. Задача — создавать искусственный информационный шум и манипулировать восприятием событий как в России, так и за рубежом. Проект «Блокировщик ботов» назвал операцию «Матрëшкой» по аналогии с русской игрушкой: боты прячутся один за другим, фейки распространяются слоями через разные платформы, что затрудняет выявление источника.

Механизм работает в двух направлениях. Первое — создание массы фейковых профилей, которые выдают себя за обычных людей, независимые СМИ или аналитические центры. Эти аккаунты генерируют десятки постов ежедневно, копируя местную манеру речи. Второе — одновременный запуск одинакового контента в Twitter (X), Telegram, BlueSky и закрытых чатах. Чтобы выглядеть убедительно, боты используют логотипы известных западных изданий и правозащитных структур.