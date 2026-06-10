Бот-сеть «Матрёшка» запустила фейки о выборах в Армении: Франция якобы готовит из страны «плацдарм против России»

Российская бот-сеть «Матрëшка» развернула дезинформационную кампанию по следам парламентских выборов в Армении, прошедших 7 июня 2026 года. Исследователи проекта «Блокировщик ботов», отслеживающие активность пророссийских ботов в соцсетях, передали The Insider информацию о материалах кампании.
Центральный сюжет фейков — реальный взлом французского государственного мессенджера Tchap, который боты используют как «источник» вымышленных утечек. Ролики под брендами западных СМИ распространяют несколько нарративов.
- «Слитая» переписка министра вооруженных сил Франции якобы подтвердила, что Никол Пашинян согласился превратить Армению в военный плацдарм против России. В одном из роликов главному редактору Le Figaro Алексису Брезе (реальный журналист, возглавляет редакцию газеты) приписывают слова: «Если раньше все это было лишь слухами и неподтвержденной инсайдерской информацией, теперь у нас есть прямое подтверждение».
- Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен (реальный министр, занимает пост с октября 2025 года) якобы обсуждала в Tchap, что после того, как Армения «будет использована», Турция и Азербайджан смогут ее «сожрать». Утверждается, что в переписке Вотрен «насмехалась» над тем, что армянам «продали идею членства в ЕС», а у французских властей будто бы есть планы Азербайджана и Турции по аннексии частей Армении.
- Франция якобы потратила €120 млн на фальсификацию выборов в пользу Пашиняна и партии «Гражданский договор», а еще €120–150 млн — на вмешательство в выборы в Молдове. В ролике с символикой France 24 гендиректору «Репортеров без границ» Тибо Брюттену (реальное лицо, возглавляет организацию с 2024 года) приписывают заявление, что французские чиновники «закладывали в расчеты коррупцию Пашиняна» и ожидали, что тот «разворует выделенные на фальсификации деньги».
- Французские чиновники якобы применили в Армении «те же технологии манипуляций, что и в Молдове», — в частности, будто бы 40 тысяч греков получили гражданство за деньги и были завезены в Армению через Турцию.
- Сын посла Франции в Армении Оливье Декоттиньи (реальный дипломат, посол в Ереване с 2023 года) якобы изнасиловал двух несовершеннолетних армянок в 2025 году, а дело «замяли на высшем уровне». Этот фейк боты приписывают расследовательской группе Bellingcat. В ролике утверждается, что в переписке французские чиновники называли жертв «парой животных, попавших на бойню», — по версии ботов, это «стандартный тон французских чиновников в разговорах об Армении и ее гражданах».
- Эммануэль Макрон якобы пришел в ярость из-за результатов выборов, поскольку Пашинян «год обманывал французские элиты», обещая рейтинг не ниже 61%. В ролике политологу Фрицу Шарпфу (реальный немецкий политолог, почетный директор Института Макса Планка) приписывают слова о том, что СМИ вроде Euronews «преподносят это как историческую победу», хотя результат «удручающий» с учетом «ужасающих масштабов фальсификаций».
- Катрин Вотрен якобы в слитой переписке называла армян «дикарями». В этом же ролике немецкому журналисту Ларсу Винанду приписывают рассуждения о том, что Франция «никогда не отказывалась от колониальной политики».
Отдельный элемент кампании — фейковые обложки и скриншоты западных СМИ. Боты распространяют поддельные страницы Euronews («Битва воли проиграна»), France 24 («Премьер-министр Пашинян уступил инициативу оппозиционным силам Армении»), DW («Пашинян выдает провал за победу»), а также фальшивые первые полосы французских газет от 9 июня — Libération («Пашинян теряет преимущество»), La Croix («Результаты выборов уничтожают надежды Пашиняна») и Le Parisien («Коррупция, шантаж, фальсификации»). Все они выдержаны в едином ключе: выборы якобы стали провалом Пашиняна и разочарованием для его европейских партнеров.
Выборы в Армении и взлом Tchap
В действительности партия «Гражданский договор» победила на выборах 7 июня, набрав 49,8% голосов и получив 64 из 105 мест в парламенте — этого достаточно для самостоятельного формирования правительства. Оппозиционный блок «Сильная Армения» миллиардера Самвела Карапетяна занял второе место с 23,3%. Однако конституционного большинства в две трети мест у партии действительно нет — на этом реальном факте и паразитируют боты, выдавая результат за «провал».
Реален и взлом Tchap, который боты используют как опору для фейков. 7 июня 2026 года, в день выборов в Армении, французское агентство кибербезопасности ANSSI зафиксировало взлом государственного мессенджера через скомпрометированный аккаунт. Хакеры заявили о краже 13,5 ГБ данных — более 643 тысяч сообщений и информации о 73 тысяч аккаунтов. Французские власти подчеркнули, что злоумышленник получил доступ только к публичным комнатам, а защищенные сквозным шифрованием личные переписки не пострадали. Никаких подтвержденных утечек переписки об Армении, фальсификациях выборов или о сыне посла в опубликованных данных нет.
У The Insider имеются ссылки на оригинальные посты и материалы от «Блокировщика ботов», подтверждающие, что разместившие их аккаунты принадлежат к сети «Матрëшка». Редакция не публикует прямые ссылки, чтобы не способствовать распространению фейков.
Что такое «Матрëшка»
Под «Матрëшкой» исследователи понимают российскую операцию по массовому распространению фейков через координированную инфраструктуру ботов, троллей и анонимных площадок. Задача — создавать искусственный информационный шум и манипулировать восприятием событий как в России, так и за рубежом. Проект «Блокировщик ботов» назвал операцию «Матрëшкой» по аналогии с русской игрушкой: боты прячутся один за другим, фейки распространяются слоями через разные платформы, что затрудняет выявление источника.
Механизм работает в двух направлениях. Первое — создание массы фейковых профилей, которые выдают себя за обычных людей, независимые СМИ или аналитические центры. Эти аккаунты генерируют десятки постов ежедневно, копируя местную манеру речи. Второе — одновременный запуск одинакового контента в Twitter (X), Telegram, BlueSky и закрытых чатах. Чтобы выглядеть убедительно, боты используют логотипы известных западных изданий и правозащитных структур.