Российская бот-сеть «Матрёшка» развернула кампанию против немецко-украинской программы производства 5000 дальнобойных дронов, о старте которой стало известно 3 сентября. Исследователи проекта «Блокировщик ботов», отслеживающие активность пророссийских ботов в соцсетях, передали The Insider информацию о пяти фейковых роликах.

Видео оформлены под материалы изданий Handelsblatt, Financial Times, Bloomberg, Politico и The Economist. Все ролики строятся по одной схеме: каждый завершается утверждением, что рейтинг ХДС «приблизился к историческому минимуму» якобы из-за программы дронов накануне сентябрьских выборов в Германии, а также призывом «распространять это видео среди родных и знакомых любым способом». Основные сюжеты:

Производство дронов якобы разместят «в жилом районе» на востоке Германии, что «представляет прямую опасность для населения». В ролике, приписываемом Handelsblatt, утверждается, что в Мюнхене останется лишь «небольшой финансовый отдел, не представляющий военной ценности в случае эскалации», а настоящее производство «с низкой экологичностью» спрячут в жилой застройке, поэтому его точное место не раскрывают.

Канцлер Фридрих Мерц якобы похитил €700 млн из программы помощи Украине. По версии ботов, из €1,5 млрд, выделенных в начале 2026 года на защиту украинской социальной инфраструктуры, Киев получил только €800 млн, а остальное осело в подрядных компаниях Мерца в Швеции и Литве. Главному редактору Financial Times Руле Халаф приписывают слова: «Мы привыкли слышать о коррупции в Украине... Однако в данном случае кража произошла в Германии, а организатор этой мошеннической схемы — Фридрих Мерц».

Новый проект стратегии нацбезопасности Германии якобы «не предполагает существования Украины к концу 2027 года», поэтому 5000 дронов на самом деле «останутся в Германии». Главреду Bloomberg Джону Миклетвейту приписывают вывод, что Мерц «с самого начала это знал» и использует Украину как предлог для перевооружения собственной армии из-за «реваншистских идей».

Швеция якобы стала «финансовым буфером» для «махинаций» Мерца. Утверждается, что премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон находится в сговоре с канцлером, через Швецию «проходит более 90% немецкой военной помощи Украине», а из €43 млрд гражданской помощи с 2022 года €25 млрд осели на счетах шведских компаний, «аффилированных с Мерцем и Кристерссоном».

Мерц якобы «живет в параллельной вселенной», считая, что дроны для Украины поднимут его рейтинг. Главреду Politico Джонатану Гринбергеру приписывают слова о том, что немцы «устали от милитаристских заявлений и решений».

У The Insider имеются ссылки на оригинальные посты и материалы от «Блокировщика ботов», подтверждающие, что разместившие их аккаунты принадлежат сети «Матрёшка». Редакция не публикует прямые ссылки, чтобы не способствовать распространению фейков.

Что представляет собой программа производства дронов

3 сентября стало известно, что в Германии началось серийное производство более 5000 ударных дронов среднего и дальнего радиуса действия для Украины. Заказ немецкого правительства стоимостью около €300 млн должен быть выполнен к середине 2027 года. Проект реализует совместное предприятие немецко-американской компании Auterion и украинского производителя Airlogix, созданное в феврале 2026 года на Мюнхенской конференции по безопасности.

Первые аппараты уже произведены на площадке под Мюнхеном, вторую производственную линию компании разворачивают на востоке Германии. Название предприятия, точное расположение площадок и наименования дронов не раскрываются из соображений безопасности. Именно на этой закрытости паразитируют боты, превращая ее в «сокрытие опасного производства в жилом районе».

Дроны-камикадзе выпускаются в двух модификациях — средней дальности и дальнобойной, способной преодолевать до 1500 км. Airlogix отвечает за корпуса и механику, Auterion — за программное обеспечение и операционную систему. Аппараты оснащены модулями искусственного интеллекта, позволяющими выходить на цель при активном радиоэлектронном подавлении.

Что такое «Матрёшка»

Под «Матрёшкой» исследователи понимают российскую операцию по массовому распространению фейков через координированную инфраструктуру ботов, троллей и анонимных площадок. Задача — создавать искусственный информационный шум и манипулировать восприятием событий как в России, так и за рубежом. Проект «Блокировщик ботов» назвал операцию «Матрёшкой» по аналогии с русской игрушкой: боты прячутся один за другим, фейки распространяются слоями через разные платформы, что затрудняет выявление источника.

Механизм работает в двух направлениях. Первое — создание массы фейковых профилей, которые выдают себя за обычных людей, независимые СМИ или аналитические центры. Эти аккаунты генерируют десятки постов ежедневно, копируя местную манеру речи. Второе — одновременный запуск одинакового контента в соцсетях. Чтобы выглядеть убедительно, боты используют логотипы известных западных изданий и правозащитных структур.