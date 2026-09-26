Верховный суд США разрешил властям проверять гражданство избирателей по федеральной базе, которую нижестоящий суд заблокировал из-за ошибок

Верховный суд США удовлетворил просьбу Минюста и приостановил решение судьи, которое запрещало штатам массово сверять гражданство зарегистрированных избирателей с федеральными данными, в том числе по номерам социального страхования. Администрация Трампа утверждает, что расширенная база SAVE нужна для борьбы с голосованием неграждан. Критики опасаются, что из-за нее голоса лишатся и законные избиратели, сообщает Reuters.

Решение поддержали шесть консервативных судей, трое либеральных выступили против. Большинство сочло, что закон прямо позволяет Министерству внутренней безопасности запрашивать сведения о гражданстве у других ведомств. Судья Кетанджи Браун Джексон написала в особом мнении:

«Вред от того, что даже нескольким законным избирателям затруднят голосование или лишат их права голоса, перевешивает несуществующий вред для правительства, которому не дают сделать то, на что у него, скорее всего, нет полномочий».

Министерство переделало SAVE в прошлом году, разрешив искать в нем сразу по множеству записей и по номерам соцстрахования. Несколько республиканских штатов уже сверили с базой свои списки, и часть людей, отмеченных как возможные неграждане, лишилась регистрации. Истцы указывают, что в техасском округе Трэвис 25% таких совпадений пришлись на тех, кто уже доказал гражданство, а в округе Сент-Луис в Миссури, по данным СМИ, ошибочными оказались не менее 81% ответов системы.

Иск против обновленной SAVE в сентябре 2025 года подали Лига женщин-избирательниц и Electronic Privacy Information Center. В июне окружной судья Спаркл Сукнанан заблокировала базу, назвав ее собранной наспех и содержащей ненадежные данные. Апелляционный суд 4 сентября отказался отменить это решение, после чего администрация обратилась в Верховный суд. Во Флориде, Айове, Индиане и Огайо систему продолжали использовать благодаря отдельному делу.

Ранее Reuters подсчитало, что Минюст США только в сентябре предъявил обвинения в голосовании неграждан примерно 20 людям — это около 13% всех дел по этой статье за три десятилетия. Критики администрации считают, что так Трамп готовит почву для оспаривания итогов промежуточных выборов 3 ноября.