Администрация Трампа резко нарастила число уголовных дел о голосовании неграждан перед промежуточными выборами — Reuters

Минюст США только в сентябре предъявил обвинения примерно 20 людям по закону, который запрещает иностранцам голосовать на выборах. Это около 13% всех дел, заведенных по этой статье за три десятилетия ее существования, подсчитало агентство Reuters по судебным документам и заявлениям властей. За последние четыре недели обвинения в голосовании неграждан и связанных преступлениях получили 32 человека.

К работе привлекли сотни агентов HSI, следственного подразделения Министерства внутренней безопасности, во всех 50 штатах. Сейчас у службы находится 1600 открытых расследований по этой теме. Собеседник агентства в Минюсте назвал кампанию «приоритетом первого уровня для генпрокурора и Белого дома» и предупредил, что до выборов 3 ноября число дел вырастет.

В сентябре высокопоставленный чиновник Минюста сообщил старшим прокурорам по всей стране, что они больше не вправе сами отказываться от дел о фальсификациях на выборах, рассказал источник Reuters. Если агенты ФБР или HSI сочтут улики достаточными, последнее слово останется за аппаратом заместителя генпрокурора, где работают политические назначенцы. Раньше такие решения принимали карьерные прокуроры.

Критики администрации считают, что так Трамп подрывает доверие к выборам и готовит почву для оспаривания их итогов, ведь опросы сулят республиканцам серьезные потери. Исследования показывают, что неграждане голосуют редко. Исполняющий обязанности замгенпрокурора Трент Маккоттер заявил:

«Оппоненты президента настаивают, что такого не бывает. Десятки дел, которые мы возбудили за последние недели, опровергают их слова».

Накануне Reuters выяснило, что с 2000 года в избирательные списки США из-за программных сбоев и ошибок сотрудников могли попасть более 30 тысяч человек, которые сами указали, что не являются гражданами. Сколько из них проголосовали, установить не удалось. По оценке экспертов, при более чем 170 млн зарегистрированных избирателей такие цифры не способны повлиять на исход выборов.