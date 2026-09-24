Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.4

EUR

96.74

OIL

103.4

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

80

 

 

 

 

 

Новости

Администрация Трампа резко нарастила число уголовных дел о голосовании неграждан перед промежуточными выборами — Reuters

The Insider
Фото: Stanley Dunlap / Georgia Recorder

Фото: Stanley Dunlap / Georgia Recorder

Минюст США только в сентябре предъявил обвинения примерно 20 людям по закону, который запрещает иностранцам голосовать на выборах. Это около 13% всех дел, заведенных по этой статье за три десятилетия ее существования, подсчитало агентство Reuters по судебным документам и заявлениям властей. За последние четыре недели обвинения в голосовании неграждан и связанных преступлениях получили 32 человека.

К работе привлекли сотни агентов HSI, следственного подразделения Министерства внутренней безопасности, во всех 50 штатах. Сейчас у службы находится 1600 открытых расследований по этой теме. Собеседник агентства в Минюсте назвал кампанию «приоритетом первого уровня для генпрокурора и Белого дома» и предупредил, что до выборов 3 ноября число дел вырастет.

В сентябре высокопоставленный чиновник Минюста сообщил старшим прокурорам по всей стране, что они больше не вправе сами отказываться от дел о фальсификациях на выборах, рассказал источник Reuters. Если агенты ФБР или HSI сочтут улики достаточными, последнее слово останется за аппаратом заместителя генпрокурора, где работают политические назначенцы. Раньше такие решения принимали карьерные прокуроры.

Критики администрации считают, что так Трамп подрывает доверие к выборам и готовит почву для оспаривания их итогов, ведь опросы сулят республиканцам серьезные потери. Исследования показывают, что неграждане голосуют редко. Исполняющий обязанности замгенпрокурора Трент Маккоттер заявил:

«Оппоненты президента настаивают, что такого не бывает. Десятки дел, которые мы возбудили за последние недели, опровергают их слова».

Накануне Reuters выяснило, что с 2000 года в избирательные списки США из-за программных сбоев и ошибок сотрудников могли попасть более 30 тысяч человек, которые сами указали, что не являются гражданами. Сколько из них проголосовали, установить не удалось. По оценке экспертов, при более чем 170 млн зарегистрированных избирателей такие цифры не способны повлиять на исход выборов.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Администрация Трампа резко нарастила число уголовных дел о голосовании неграждан перед промежуточными выборами — Reuters»

Популярное

  1. Ожидание и фатальность. Насколько неотвратима новая волна мобилизации и чего Путин (не) сможет этим добиться
  2. Народ против алгоритмов. Как юридический прорыв в США может поменять облик соцсетей
  3. Первейшая леди. Как получилось, что помощница Трампа управляет США
  4. Киму мать родна. Как Северная Корея выходит из международной изоляции за счет поддержки российской войны в Украине
  5. Удар по потреблению. Убытки Wildberries и Ozon знаменуют конец покупательского «пира во время чумы»

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте