Представительница Демократической партии Мэри Пелтола победила на выборах за место в Сенате США от Аляски. Об этом сообщает The Associated Press. Ей удалось обойти кандидата-республиканца Дэна Салливана, занимавшего место от штата в верхней палате Конгресса два срока подряд. Борьба за кресло в Сенате от этого штата сопровождалась скандалом: в гонке участвовал кандидат-спойлер, чье имя практически совпадало с именем республиканца Салливана.

Гонка за место в Сенате от Аляски стала последней, где спустя две недели после промежуточных выборов, состоявшихся 3 ноября, голоса так и не были до конца подсчитаны. Результаты, позволяющие определить победителя гонки, появились лишь в ночь на 18 ноября по московскому времени. По данным CNN, демократка Пелтола после подсчета более 99% бюллетеней набрала 50,1% голосов (144 302 голоса), а ее соперник республиканец Салливан — 45,8% (131 844 голоса).

На Аляске действует система рейтингового голосования. Избиратели расставляют кандидатов в бюллетене по рангам: первый, второй, третий выбор и так далее. Сначала учитываются голоса, отданные за кандидатов «первого выбора». Если никто не набирает более 50%, то кандидат с наименьшим числом голосов выбывает, а бюллетени его сторонников перераспределяются в пользу оставшихся, указанных в этих бюллетенях как «второй выбор». Так происходит до тех пор, пока один из кандидатов не преодолеет 50% голосов.

Однако в последний момент Пелтоле удалось получить 50% голосов. В гонке, помимо Салливана и Пелтолы, участвовали еще два кандидата: Джеральд Хайкес, также представляющий Республиканскую партию, и Дэниел Дж. Салливан, учитель-пенсионер из рыбацкого города Петерсберг, чье имя почти совпадает с именем действующего сенатора-республиканца. Кандидат-спойлер в итоге набрал 4760 голосов, а второстепенный республиканец — 6105.

Перед выборами Минюст США потребовал от федерального судьи на Аляске заранее не признавать выборы в штате, если республиканский кандидат проиграет. Однако иск был отклонен: судья Шэрон Глисон отметила, что Минюст США не обладал юридическими основаниями для подачи иска и не смог объяснить, каким образом можно выделить бюллетени, в которых избиратели проголосовали за кандидата-спойлера, и провести расследование, не нарушив тайну голосования.

Уже после 3 ноября президент США Дональд Трамп потребовал передать голоса, отданные на Аляске за кандидата-спойлера, а также голоса «за другого слизняка» республиканскому кандидату Дэну Салливану.

После подсчета бюллетеней во всех штатах, где проходили выборы на места в Сенат, демократам удалось получить в верхней палате Конгресса США 56 мандатов против 44 у республиканцев. На этих выборах представители Демократической партии победили в девяти штатах, от которых до этого места в Сенате занимали республиканцы. Речь в том числе идет о традиционно консервативных штатах — Техасе, Канзасе, Южной Каролине и Миссисипи.