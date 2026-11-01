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Суд отклонил иск администрации Трампа, требовавшей запретить утверждение итогов выборов в Сенат на Аляске, если проиграет республиканец

The Insider
Республиканец Дэн Салливан пообещал признать результаты выборов в Сенат на Аляске. Фото: AP Photo/Lindsey Wasson

Республиканец Дэн Салливан пообещал признать результаты выборов в Сенат на Аляске. Фото: AP Photo/Lindsey Wasson

Федеральная судья Шэрон Глисон отклонила иск администрации президента США Дональда Трампа, которая добавилась запрета на официальное утверждение результатов выборов в Сенат на Аляске в случае поражения действующего сенатора-республиканца Дэна Салливана. Об этом сообщает CBS News. В постановлении говорится, что Минюст США не обладал юридическими основаниями для подачи иска.

В 20-страничном постановлении, опубликованном 1 ноября, судья Глисон указала, что Министерство юстиции США не имело права подавать иск, и отказала администрации Трампа в требовании заранее запретить утверждать результаты выборов в Сенат на Аляске, если на них проиграет кандидат-республиканец Дэн Салливан.

Администрация Трампа подала иска на том основании, что в бюллетене фигурирует кандидат-спойлер — учитель-пенсионер из рыбацкого города Петерсберг Дэниел Дж. Салливан, чьё имя практически совпадает с кандидатом от Республиканской партии. Однако Глисон отметила, что Минюст США «не смог выполнить возложенную на него обязанность доказать, что предполагаемый ущерб может быть устранен посредством судебного решения». Она пояснила:

«Что ещё важнее, США не представили никакого осуществимого на практике плана относительно того, каким образом они намерены выделить бюллетени, в которых избиратели проголосовали за Дэниела Дж. Салливана в день выборов, а затем провести некое неопределенное “расследование” этих бюллетеней по решению суда, одновременно обеспечив сохранение тайны голосования».

Еще до решения федерального судьи сенатор Салливан в интервью телеканалу CNN заявил, что признает результаты выборов на Аляске при любом исходе голосования.

Ранее The New York Times опубликовала расследование, в котором утверждалось, что кандидат от демократов Мэри Пелтола и Комитет Демократической партии по выборам в Сенат (DSCC) смогли привлечь к участию в выборах Дэниела Дж. Салливана, чтобы он оттянул часть голосов у своего однофамильца-республиканца. В том числе эта публикация легла в основу иска администрации Трампа.

Как писал The Insider, помощь с попаданием в бюллетень третьим кандидатам со стороны двух основных партий США не редкость. И демократы, и республиканцы ранее уже прибегали к использованию спойлеров на выборах различных уровней. 

Промежуточные выборы в Палату представителей и Сенат США состоятся 3 ноября.

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Публикация:«Суд отклонил иск администрации Трампа, требовавшей запретить утверждение итогов выборов в Сенат на Аляске, если проиграет республиканец»

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