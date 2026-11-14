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Губернатором Аляски впервые с 1998 года был избран демократ. Кандидата от республиканцев лично поддерживал Трамп

The Insider
Фото: Lauren Salemo / KCAW

Фото: Lauren Salemo / KCAW

Демократ Джонатан Крайсс-Томкинс победил на выборах губернатора Аляски. Об этом сообщает издание The Hill. Ему удалось обойти сразу трех соперников от Республиканской партии, включая Бернадетт Уилсон, которую лично поддерживал президент США Дональд Трамп.

Как отмечает телеканал CBS News, Аляска впервые с 1998 года выбрала губернатором представителя Демократической партии. Бывший депутат законодательного собрания штата демократ Джонатан Крайсс-Томкинс набрал более 50%, тогда как его основная соперница — консервативная активистка Бернадетт Уилсон — заручилась поддержкой около 28% избирателей. Кроме того, в гонке участвовали экс-мэр Анкориджа республиканец Дэйв Бронсон и экс-генпрокурор штата Трег Тейлор.

Консервативный телеканал Fox News подчеркивает, что выборы губернатора Аляски в 2026 году фактически превратились в междоусобную войну среди республиканцев. Нынешний губернатор-республиканец Майк Данливи после двух сроков подряд не мог баллотироваться в третий раз, поэтому среди местных консервативных политиков началась жесткая борьба за право прийти ему на смену. В спор местных республиканцев начал активно вмешиваться Дональд Трамп, который поддержал наиболее консервативную из кандидатов Уилсон и стал публично критиковать других однопартийцев, обвиняя их в расколе электората.

За неделю до выборов Крайсса-Томкинса поддержала сенатор США от Аляски республиканка Лиза Мурковски. Она объяснила свое решение тем, что демократ «понимает, что эффективное управление требует умения прислушиваться к людям с разными взглядами и находить точки соприкосновения для решения проблем». Его кандидатуру также поддержали три бывших губернатора Аляски: демократ Тони Ноулз, независимый политик Билл Уокер и республиканец Фрэнк Мурковски — отец Лизы Мурковски.

На Аляске действует система рейтингового голосования. Избиратели расставляют кандидатов в бюллетене по рангам — первый, второй, третий выбор и так далее. Сначала учитываются голоса, отданные за кандидатов «первого выбора». Если никто не набирает более 50%, то кандидат с наименьшим числом голосов выбывает, а бюллетени его сторонников перераспределяются в пользу оставшихся, указанных в этих бюллетенях как «второй выбор». Так происходит до тех пор, пока один из кандидатов не преодолеет 50% голосов.

В ходе промежуточных выборов, состоявшихся 3 ноября 2026 года, демократам удалось завоевать должности губернаторов в шести штатах, которыми ранее управляли республиканцы, включая Техас, до сих пор считавшийся главным оплотом Республиканской партии. Теперь во главе 30 штатов из 50 стоят губернаторы-демократы, еще 20 штатов находятся под управлением республиканцев.

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Публикация:«Губернатором Аляски впервые с 1998 года был избран демократ. Кандидата от республиканцев лично поддерживал Трамп»

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