Сенатором от Миссисипи стал Скотт Колом — первый темнокожий представитель штата в Сенате США с конца XIX века и первый демократ за 40 лет

Демократ Скотт Колом победил на выборах за место в Сенате США от Миссисипи. Об этом сообщает телеканал CNN. Последний раз представителю Демократической партии удавалось стать сенатором от Миссисипи более сорока лет назад. Кроме того, Колом оказался первым темнокожим сенатором от штата с конца XIX века. Его победа принесла 55-й мандат демократам в верхней палате Конгресса США.

Согласно данным CNN, после подсчета 99% голосов Колом набрал 49,2%, а его соперница, действующий сенатор республиканка Синди Хайд-Смит, — 48,7%. Разрыв между кандидатами составил менее 5 тысяч голосов. Хайд-Смит признала поражение и поздравила демократа с победой.

Как отмечает издание The Hill, победа Колома — одна из самых неожиданных для демократов на прошедших 3 ноября промежуточных выборах. Аналитические агентства не относили гонку в Миссисипи к конкурентным и прогнозировали в штате победу действующего сенатора от республиканцев, заседавшей в верхней палате Конгресса с 2018 года. Кандидатуру Хайд-Смит лично поддерживал глава Белого дома Дональд Трамп, который победил в Миссисипи на президентских выборах — 2024 демократку Камалу Харрис с отрывом в 22%. За несколько дней до голосования Трамп даже приезжал в штат агитировать за Хайд-Смит.

В 2022 году демократ Джо Байден, который тогда занимал пост президента США, выдвинул Колома на должность федерального окружного судьи, однако в 2023-м как раз Хайд-Смит заблокировала его кандидатуру (согласно правилам, кандидатуру окружного судьи должны поддержать оба сенатора, представляющие тот или иной штат). Позднее Колом признавался, что, вероятно, не стал бы баллотироваться в сенаторы, если бы его утвердили на пост судьи.

Колом стал первым демократом, победившим на выборах за место в Сенате от этого штата с 1982 года. Последний раз это удавалось 44 года назад Джону Стеннису, который удерживал это кресло с 1947 года на протяжении 42 лет. После него в Миссисипи на выборах в Сенат неизменно побеждали республиканцы.

Кроме того, Колом стал первым темнокожим сенатором от Миссисипи со времен эпохи Реконструкции — периода после Гражданской войны, связанного с интеграцией побежденных южных штатов и отменой рабства. До Колома с 1875-го по 1881 год последним темнокожим сенатором от штата был Бланш Брюс.

На выборах 2026 года демократам удалось победить сразу в нескольких штатах, которые прочно считались республиканскими, включая Техас, Южную Каролину, Канзас, Айову и Огайо. Теперь у Демократической партии 55 мест в Сенате из 100. Подсчет голосов еще в одной гонке — на Аляске — продолжается. После обработки 86% бюллетеней в штате лидирует демократка Мэри Пелтола, опережая республиканца Дэна Салливана менее чем на 4 тысячи голосов. В выборах также участвует кандидат-спойлер, чье имя, Дэниел Дж. Салливан, практически полностью совпадает с именем действующего сенатора-республиканца. Спойлер уже заручился поддержкой более 4 тысяч избирателей.