Трамп потребовал засчитать республиканцу голоса, отданные на выборах в Сенат на Аляске за кандидата-спойлера. Отрыв демократки — 600 голосов

Президент США Дональд Трамп потребовал передать голоса, отданные на Аляске за кандидата-спойлера Дэниела Дж. Салливана, республиканскому кандидату в Сенат и действующему сенатору Дэну Салливану. Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social. По данным The Associated Press (AP), на Аляске подсчитано 75% голосов. На данный момент демократка Мэри Пелтола опережает республиканца примерно на 600 голосов. Кандидат-спойлер получил поддержку от 3,6 тысячи избирателей.

Трамп написал:

«Голоса, отданные за фальшивого Дэна Салливана, а также за другого слизняка, которого демократы включили в избирательный бюллетень, должны быть немедленно переданы НАСТОЯЩЕМУ Дэну Салливану, и на этом выборы закончены — он с легкостью побеждает. Другого справедливого решения просто нет!»

На Аляске продолжается подсчет голосов на выборах за место в Сенат. На 10 утра по московскому времени 5 ноября было подсчитано около 75% бюллетеней. На данный момент демократка Мэри Пелтола набирает 102 962 голоса, а республиканец Дэн Салливан — 102 325 голосов. Таким образом, разрыв между кандидатами пока составляет 637 бюллетеней в пользу Пелтолы.

Помимо основных кандидатов, в выборах участвуют еще двое: Джеральд Хайкес, также представляющий Республиканскую партию, и Дэниел Дж. Салливан, учитель-пенсионер из рыбацкого города Петерсберг, чье имя почти совпадает с именем сенатора-республиканца Дэна Салливана. Второстепенный республиканский кандидат набирает более 4,8 тысячи голосов, а кандидат-спойлер — 3,6 тысячи голосов.

На промежуточных выборах демократы уже завоевали 54 мандата в Сенате из 100. Результаты гонок на Аляске и в Миссисипи могут увеличить их представительство до 56 сенаторов.

Как писал The Insider, перед выборами Минюст США потребовал от федерального судьи на Аляске заранее не признавать выборы в штате, если республиканский кандидат проиграет. Однако иск был отклонен: судья Шэрон Глисон отметила, что Минюст США не обладал юридическими основаниями для подачи иска и не смог объяснить, каким образом можно выделить бюллетени, в которых избиратели проголосовали за кандидата-спойлера, и провести расследование, не нарушив тайну голосования.

Ранее и демократы, и республиканцы уже прибегали к использованию спойлеров на выборах различных уровней. Например, в 2024 году на губернаторских выборах в штате Вашингтон демократ Боб Фергюсон внезапно получил в соперники сразу двух других Бобов Фергюсонов. А на выборах в Сенат штата Флорида демократ Хосе Хавьер Родригес, помимо республиканского соперника, соседствовал с продавцом автозапчастей Алексом Родригесом. В последнем случае дело дошло до уголовного разбирательства.