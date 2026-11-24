В сегодняшней сводке:
- На харьковском направлении сообщается о попадании российских военных в «котел» на северо-востоке Харьковской области
- На покровском направлении командованию ВС РФ не удается нарастить присутствие в Доброполье
- На южно-донецком направлении российские войска продвигаются на северо-запад от Гуляйполя
- Количество жертв удара по жилому дому в поселке Дымер в Киевской области выросло до 12 человек
- Севастопольское издание ForPost: cтоимость доставки фурой из Москвы в Крым выросла с 250 тысяч до 1 млн рублей
- Издания «Медиазона» и «Медуза»: общие потери ВС РФ убитыми превышают 700 тысяч человек
- The Insider установил имена свыше 370 тысяч погибших на войне на основе утечки внутренней базы Росстата
- Financial Times: в США задерживают отправку в Украину 60 ракет-перехватчиков PAC-3 и PAC-2 для комплексов Patriot
Обстановка на фронте
На харьковском направлении сообщается о попадании российских военных в «котел» на северо-востоке Харьковской области.
Исследователь под ником Playfra считает, что украинская операция «Ведмежий капкан» по окружению российских военных на северо-востоке Харьковской области пока не имеет большого значения, поскольку DeepState обозначает промежуток между «котлом» и основными силами ВС РФ как «серую зону», а значит, российские бойцы все еще могут «просачиваться» на отрезанный участок и из него, а кроме того, снабжение может осуществляться с помощью дронов. По его оценке, сейчас стоит вопрос о том, способны ли СОУ собрать достаточно сил, чтобы зачистить «котел» и прилегающую территорию.
На покровском направлении командованию ВС РФ не удается нарастить присутствие в Доброполье.
Playfra сообщает, что, несмотря на продолжающиеся атаки ВС РФ на Доброполье, в самом городе присутствуют только отдельные российские военные, а украинские силы превосходят их числом и периодически проводят зачистки, не давая закрепиться. Однако он отмечает, что российские штурмовики, скорее всего, сохраняют возможность «просачиваться» в Доброполье, и оценивает обстановку для СОУ как тяжелую, хотя и пока стабильную.
На южно-донецком направлении российские войска продвигаются на северо-запад от Гуляйполя.
DeepState фиксирует, что ВС РФ взяли под контроль посадку восточнее Воздвижевки, которая, в свою очередь, расположена к северо-западу от Гуляйполя. Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» отмечает продвижение СОУ на 900 метров в окрестностях Злагоды (до 2024 года — Першотравневое). DeepState обозначает это село как полностью подконтрольное украинским войскам.
На запорожском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате населенного пункта в 14 км от линии фронта.
Минобороны РФ заявило о захвате села Барвиновка в Запорожской области к востоку от Терноватого. Согласно карте DeepState расстояние от Барвиновки до зоны контроля ВС РФ составляет 14 км.
Тем временем DeepState отметил российское продвижение в районе Белогорья к востоку от Орехова.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал по карте DeepState, что за прошедшую неделю с 16 по 22 ноября ВС РФ оккупировали 19 кв. км территории Украины, тогда как за неделю до этого — 27 кв. км, а еще неделей ранее — 21 кв. км. Тот же ресурс подсчитал по сводкам Генштаба ВСУ, что число российских атак на фронте выросло на 16% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 58 в день.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 24 ноября 96 беспилотников типа «Шахед» (64 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 73 БПЛА (76%, в том числе 45 реактивных) были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 13 локациях и падение обломков в двух локациях.
Число жертв удара по поселку Дымер в Киевской области в ночь на 22 ноября возросло до 12 человек, в больнице скончалась 79-летняя женщина, которую удалось достать живой из-под завалов. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.
Шесть человек пострадали при атаке на Житомирскую область, сообщили в ГСЧС. Возникли пожары на объекте критической инфраструктуры и в складском здании. Повреждены частные дома, автобус и грузовики. Ликвидацию пожаров осложняли угрозы повторных ударов, по состоянию на утро на одном из объектов работы продолжались.
Днем реактивный «Шахед» атаковал железнодорожную станцию Коростень в Житомирской области — один человек погиб, еще двое получили ранения. В момент удара возле вокзала находился электропоезд, сообщает «Укрзалізниця». Местные каналы публикуют видео удара.
Два человека погибли и еще 44 получили ранения в результате удара по многоквартирному пятиэтажному жилому дому и частному сектору в Запорожье, сообщили местные власти. Среди пострадавших — четверо детей, в том числе один младенец. Есть сведения о заблокированных под завалами людях, на месте продолжают работать спасатели. Помимо домов, повреждены автомобили и объект транспортной инфраструктуры.
Четверо мужчин пострадали при атаке на Винницу, сообщила глава местной ОВА Наталья Заболотная. Повреждены гражданское предприятие и объект энергетической инфраструктуры, а также две остановки общественного транспорта, троллейбус, четыре автомобиля и соседние здания.
Около 55 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Новгород-Северском и Корюковском районах Черниговской области после атаки на энергообъект, сообщили в «Чернігівобленерго». Аварийно-восстановительные работы начнут, когда позволит обстановка. Минобороны РФ заявило об ударе по подстанции 110 кВ в Прилуках.
«Радио Свобода» зафиксировало последствия атак на Трипольскую ТЭС в Киевской области. После массированных ударов осенью станция потеряла возможность генерировать электроэнергию.
Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о кратковременном нарушении польского воздушного пространства российским беспилотником во время ночной атаки на запад Украины. Военные непрерывно отслеживали объект и получили разрешение на его уничтожение, однако не стали применять оружие после того, как дрон взял курс на восток. Решение объяснили риском ущерба для гражданского населения при его перехвате. По информации Польского агентства печати, речь идет о реактивном разведывательном беспилотнике с камерами. Он пересек границу возле города Дорохуск в Люблинском воеводстве и находился над Польшей несколько минут. Источники агентства утверждают, что дрон одновременно отслеживали три системы противовоздушной обороны.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 23 ноября 87 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, Пермским краем, Татарстаном, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 24 ноября были перехвачены 699 БПЛА над Брянской, Белгородской, Калужской, Орловской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымским полуостровом.
Утром беспилотник ударил по автовокзалу «Южный» в Донецке, ранения получили семь человек, сообщил «мэр» города Алексей Кулемзин. Z-каналы публикуют фото последствий.
Накануне Генштаб ВСУ отчитался о поражении пункта дислокации личного состава подразделения «Рубикон» в оккупированном Бердянске в Запорожской области. После взрывов на территории объекта началась детонация боеприпасов, в результате чего повреждения получили расположенные рядом дома, следует из опубликованных видео.
Инсайдерский канал «Досье Шпиона» заявил об атаке 21 ноября 2026 года на радиотехнический узел 821-го Главного центра разведки космической обстановки в Чехове-7 в Московской области. По утверждению канала, в атаке было задействовано более 30 реактивных беспилотников, серьезные повреждения получили радиолокационная станция и штаб.
Сухогруз Sparta II (IMO: 9160994), атакованный беспилотниками в Финском заливе 21 ноября, отбуксировали в порт Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Минтранс РФ. Ранее весь экипаж судна эвакуировали. Во время буксировки конструкции непрерывно охлаждали, чтобы корпус судна не загорелся вновь. В порту его обследуют водолазы, чтобы оценить повреждения.
Стоимость доставки фурой из Москвы в Крым выросла с 250 тысяч до 1 млн рублей, сообщает севастопольское издание ForPost. Перевозчики связывают это с риском украинских ударов по трассе Р-280 через оккупированные территории и ожидают дальнейшего ухудшения ситуации зимой из-за непогоды. Они советуют создавать запасы товаров хотя бы на три месяца. В Крыму производят лишь около 35% потребляемой молочной продукции и 25% мясной, а остальное привозится.
Украинский канал Exilenova+ опубликовал спутниковый снимок результатов атаки на оборонный Воткинский завод в Удмуртии, совершенной 20 февраля 2026 года с применением ракет «Фламінго». Снимок показывает, что производственный цех был полностью разрушен.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 22 ноября по 20:00 23 ноября стало известно как минимум о 14 погибших и 97 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Русская служба Би-би-си и «Медиазона» при участии команды волонтеров установили имена 289 136 погибших российских военных в ходе полномасштабной войны с Украиной.
Из данных, переданных журналистам хакерами после взлома Росстата, «Медиазоне» удалось узнать, что к концу сентября 2026 года на войне погибли не менее 490 тысяч российских военнослужащих. Если учитывать пропавших без вести, то общее число потерь превышает 700 тысяч человек.
The Insider также изучил взломанный реестр Росстата и оценил число погибших с российской стороны в войне против Украины не менее чем в 472 тысячи человек к концу сентября 2026 года. С учетом задержки регистрации смертей реальная цифра могла достичь около 500 тысяч. Журналистам удалось установить личности более 370 тысяч погибших.
В тех же данных Росстата издание «Агентство» обнаружило сведения о 1193 связанных с войной смертях россиян, которым на начало полномасштабного вторжения было от 10 до 14 лет. Из них 1150 человек погибли в 18–19 лет — вскоре после достижения возраста, когда можно заключать контракт с Минобороны. Издание оговаривает, что часть записей может быть связана с обстрелами, однако считает, что значительная доля погибших могли быть военнослужащими. Также «Агентство» оценило российские потери убитыми в боях на территории Донецкой области в 325 тысяч человек к сентябрю 2026 года с учетом задержек регистрации смертей. По оценке издания, свыше 100 тысяч российских военных погибли в районе Покровска, не менее 34 тысяч — у Бахмута, 19 тысяч — у Авдеевки.
«Важные истории» оценили число погибших российских военных в 499 тысяч человек по записям Росстата на конец сентября 2026 года. С учетом задержки регистрации смертей реальное число погибших, по оценке издания, могло достигать 611 тысяч. Пик потерь пришелся на 2025 год: в среднем 584 зарегистрированные смерти в день, а наиболее кровопролитными стали бои под Покровском — там погибли более 50 тысяч российских военных.
The Guardian, изучив утечку базы Росстата, сообщил как минимум о 1087 самоубийствах среди российских военнослужащих с начала полномасштабной войны. Еще 885 смертей от огнестрельных ранений с неустановленным умыслом могут скрывать суициды, отмечает издание. Пик зарегистрированных самоубийств пришелся на 2025 год — 365 случаев, а в 2026-м их уже почти 300.
Опубликован новый спутниковый снимок, на котором видно сухогруз Angara (IMO: 9179842) — второе российское судно, поврежденное украинскими беспилотниками вблизи Ливии. На снимке видно, что от судна поднимается дым.
Вооружения и военная техника
США задерживают разрешение на поставку в Украину 40 единиц ракет-перехватчиков PAC-3 и 20 единиц PAC-2, сообщает Financial Times. Точно так же задерживается выдача лицензии на производство этих ракет в Украине, которую Дональд Трамп пообещал еще летом.
Минобороны Великобритании в течение трех лет закупало для Украины взрывчатку EDC-4 у американской компании Tripwire South LLC, которая позиционировалась как аналог С4, однако представляла собой более дешевую коммерческую взрывчатку с другими характеристиками, что вызывало дополнительные риски при работе с ней.
В российских беспилотниках и ракетах, атакующих Украину, нашли 16 тысяч компонентов иностранного производства, в том числе имеющие европейское происхождение и изготовленные в 2026 году, сообщила Генпрокуратура Украины.
В России производят одну баллистическую ракету каждые пять часов, или около 144 ракет в месяц, рассказал министр обороны Украины Евгений Хмара в ходе выступления на Парламентской ассамблее НАТО в Берлине. Также он сообщил, что украинские военные за последние месяцы поразили 16 установок «Искандер» и С-400.
The Telegraph сообщает, что российские компании с 2022 года завезли из Китая надувные макеты самолетов, танков и систем ПВО на сумму 10 млрд рублей, которые используются в качестве ложных целей. Уточняется, что китайские изделия стоят дешевле российских аналогов.
О главных событиях войны 23 ноября 2026 года — в предыдущей сводке: ВС РФ ведут «пассивно-агрессивное наступление», в порту Бенгази в Ливии потоплен российский корвет «Меркурий». Что происходит на фронте
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