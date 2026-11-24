В сегодняшней сводке:

На харьковском направлении сообщается о попадании российских военных в «котел» на северо-востоке Харьковской области

На покровском направлении командованию ВС РФ не удается нарастить присутствие в Доброполье

На южно-донецком направлении российские войска продвигаются на северо-запад от Гуляйполя

Количество жертв удара по жилому дому в поселке Дымер в Киевской области выросло до 12 человек

Севастопольское издание ForPost: cтоимость доставки фурой из Москвы в Крым выросла с 250 тысяч до 1 млн рублей

Издания «Медиазона» и «Медуза»: общие потери ВС РФ убитыми превышают 700 тысяч человек

The Insider установил имена свыше 370 тысяч погибших на войне на основе утечки внутренней базы Росстата

Financial Times: в США задерживают отправку в Украину 60 ракет-перехватчиков PAC-3 и PAC-2 для комплексов Patriot

Обстановка на фронте

На харьковском направлении сообщается о попадании российских военных в «котел» на северо-востоке Харьковской области.

Исследователь под ником Playfra считает, что украинская операция «Ведмежий капкан» по окружению российских военных на северо-востоке Харьковской области пока не имеет большого значения, поскольку DeepState обозначает промежуток между «котлом» и основными силами ВС РФ как «серую зону», а значит, российские бойцы все еще могут «просачиваться» на отрезанный участок и из него, а кроме того, снабжение может осуществляться с помощью дронов. По его оценке, сейчас стоит вопрос о том, способны ли СОУ собрать достаточно сил, чтобы зачистить «котел» и прилегающую территорию.

На покровском направлении командованию ВС РФ не удается нарастить присутствие в Доброполье.

Playfra сообщает, что, несмотря на продолжающиеся атаки ВС РФ на Доброполье, в самом городе присутствуют только отдельные российские военные, а украинские силы превосходят их числом и периодически проводят зачистки, не давая закрепиться. Однако он отмечает, что российские штурмовики, скорее всего, сохраняют возможность «просачиваться» в Доброполье, и оценивает обстановку для СОУ как тяжелую, хотя и пока стабильную.

На южно-донецком направлении российские войска продвигаются на северо-запад от Гуляйполя.

DeepState фиксирует, что ВС РФ взяли под контроль посадку восточнее Воздвижевки, которая, в свою очередь, расположена к северо-западу от Гуляйполя. Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» отмечает продвижение СОУ на 900 метров в окрестностях Злагоды (до 2024 года — Першотравневое). DeepState обозначает это село как полностью подконтрольное украинским войскам.

На запорожском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате населенного пункта в 14 км от линии фронта.

Минобороны РФ заявило о захвате села Барвиновка в Запорожской области к востоку от Терноватого. Согласно карте DeepState расстояние от Барвиновки до зоны контроля ВС РФ составляет 14 км.

Тем временем DeepState отметил российское продвижение в районе Белогорья к востоку от Орехова.

Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал по карте DeepState, что за прошедшую неделю с 16 по 22 ноября ВС РФ оккупировали 19 кв. км территории Украины, тогда как за неделю до этого — 27 кв. км, а еще неделей ранее — 21 кв. км. Тот же ресурс подсчитал по сводкам Генштаба ВСУ, что число российских атак на фронте выросло на 16% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 58 в день.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 24 ноября 96 беспилотников типа «Шахед» (64 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 73 БПЛА (76%, в том числе 45 реактивных) были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 13 локациях и падение обломков в двух локациях.

Число жертв удара по поселку Дымер в Киевской области в ночь на 22 ноября возросло до 12 человек, в больнице скончалась 79-летняя женщина, которую удалось достать живой из-под завалов. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.