Российские военные в ночь на 24 ноября атаковали Запорожье. По последним данным, которые приводят местные власти, пострадали 40 человек.

Еще два человека погибли, пишет глава местной ОВА Михаил Семикин. Среди пострадавших — четверо детей. Самой младшей девочке — меньше года.