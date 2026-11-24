Удар пришелся по жилой застройке. В результате разрушены частный дом и частично — жилая пятиэтажка. Обстрел повредил другие жилые здания, автомобили и объект транспортной инфраструктуры.
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