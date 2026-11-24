В дронах, ракетах и других видах оружия, которым Россия атакует Украину, нашли более 16 тысяч компонентов иностранного производства. Об этом Генпрокуратура Украины сообщила OCCRP и ее партнерам Kyiv Independent, De Tijd и Paper Trail Media. По данным украинской разведки, речь идет в том числе об электронных компонентах европейского производства, изготовленных совсем недавно, в феврале 2026 года, и найденных в беспилотниках.

«На основании осмотров мест происшествий, экспертных заключений и анализа вещественных доказательств на данный момент выявлено более 16 тысяч компонентов иностранного производства», — рассказали в ведомстве. Это самый высокий показатель, о каком когда-либо сообщали украинские власти, отмечает OCCRP. По данным Генпрокуратуры, на компонентах обнаружены маркировки компаний более чем из 30 стран.

В частности, среди обломков БПЛА «Герань-4», сбитого под Киевом в августе, нашли микроконтроллер производства швейцарской компании STMicroelectronics, датированный февралем 2026 года. Представитель компании заявил, что она не работает в России и в полном объеме соблюдает западные санкции. В том же беспилотнике нашли транзистор с маркировкой немецкого производителя чипов Infineon Technologies, датированный июнем 2025 года. Представитель компании сказал, что эта деталь «вероятнее всего, является контрафактным изделием».

В другом беспилотнике «Герань-4» украинская военная разведка обнаружила чип британской компании Future Technology Devices International (FTDI), датированный июлем 2025 года.

Далее партнеры OCCRP изучили фотографии восьми SIM-карт, извлеченных из российских дронов, и выяснили, что они принадлежат Pildyk — это бренд литовского мобильного оператора Tele2 Lietuva. Карты были куплены и активированы в 2024 году, подтвердил оператор. Tele2 Lietuva заявила, что продает карты только в Литве и подозревает, что специализирующиеся на перепродаже SIM-карт группы снабжают преступников, контрабандистов и российских агентов.

В российской ракете RM-48U украинцы обнаружили деталь швейцарской компании u-blox, датированную октябрем 2025 года. В компании заявили, что полностью соблюдают санкционный режим, не осуществляют продажи в Россию или Беларусь, а также вносят в «черный список» тех клиентов, которые, как выясняется, передавали их продукцию в Россию.

Кроме того, в российской баллистической ракете малой дальности украинская разведка нашла разъемы с маркировкой немецкого производителя Harting Technology Group; на них указаны даты — январь и март 2025 года. «Нам неизвестно ни об одном случае, когда наша продукция попадала бы в Россию — ни напрямую, ни через посредников», — сообщил представитель Harting. По его словам, разъемы, используемые в гражданской технике — например, в компьютерах, — можно извлечь и применять в военной технике, из-за чего отследить их дальнейшую судьбу крайне сложно.