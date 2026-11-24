Перевозчики, которые занимаются доставкой грузов в аннексированный Крым по «сухопутному коридору», предупредили, что в ближайшие недели движение грузового транспорта еще больше усложнится из-за погоды. Как пишет севастопольское издание ForPost, в условиях зимы грузовикам нужно ехать медленно, чтобы избежать аварий, но тогда они становятся легкой мишенью для украинских беспилотников.

Так называемая федеральная трасса Р-280 «Новороссия» (состоит из участков российских и украинских дорог, соединяет Ростов-на-Дону и Симферополь через оккупированные Мариуполь и Мелитополь) — ключевой сухопутный маршрут в аннексированный Крым, значение которого еще более возросло после разрушения автодорожной части Крымского моста.

«То, чего я опасаюсь в ближайшее время, — это погода. Кто ездил по „новым территориям”, тот понимает, что от Мариуполя до Ростова — аномальная зона с точки зрения погоды: то ледяной дождь, то гололед, то метель. У нас осталось буквально две-три недели до начала непогоды. Даже сейчас этот отрезок опасен для движения: за последние три дня количество лобовых столкновений выросло там кратно. Водители стараются проехать этот участок как можно быстрее даже с военным сопровождением из-за угрозы ударов беспилотников. Фуры двигаются со скоростью 130–140 км/ч, как автопоезд, летят одна за одной», — рассказал глава транспортной компании «Сокол» Евгений Сокол.

Стоимость доставки груза из Москвы на полуостров уже достигает 1 млн рублей за фуру (раньше та же услуга стоила 250 тысяч рублей). Перевозчики советуют создать дополнительные товарные резервы на случай, если движение по трассе Р-280 будет останавливаться. По мнению Сокола, целесообразно создать запас хотя бы на три месяца.

Как рассказал член комитета торгово-промышленной палаты Республики Крым по развитию агропромышленного комплекса Роман Бульенов, в регионе производится только 35% потребляемой молочной продукции и 25% мяса, остальное привозится. «Поэтому регион, конечно, не в полном объеме отвечает требованиям продовольственной независимости», — отмечает Бульенов.

Евгений Сокол рассказал также, что водители пострадавших от атак грузовиков не могут добиться выплаты страховки:

«Есть Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), Центробанк ее организовал с целью страховать как раз все эти негативные последствия. Но, к сожалению, на данный момент она еще не работает или ее не проработали до конца. На данном этапе у нас есть пострадавшие водители, пострадавшая техника, пострадавшие грузы — всё это было застраховано. Никаких выплат, к сожалению, вот уже три-четыре месяца ни мне, ни моим коллегам не поступает».

Как рассказывал The Insider основатель аналитической группы Black Bird Group Джон Хелин, Украина с октября усилила давление на российскую систему военного снабжения Крыма, нанося удары в том числе по сухопутным маршрутам через оккупированные территории юга Украины. Повреждение переправ вынуждает российские войска использовать второстепенные дороги, замедляет доставку грузов и требует дополнительных ресурсов на ремонт и строительство временных переходов.

Через несколько дней после частичного обрушения Крымского моста стало известно, что правительство РФ до конца года выделит на реконструкцию трассы Р-280 до 20 млрд рублей из резервного фонда. Примерно половина этой суммы пойдет на ускорение строительства двух этапов дороги в обход оккупированного Мариуполя Донецкой области. По этой трассе российские власти сейчас направляют автомобилистов в объезд Крымского моста.