Новый санкционный пакет Евросоюза, как заявила вчера глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, будет включать в себя ограничения на работу европейских граждан в российских компаниях. На четвертый год войны некоторые европейцы по-прежнему достаточно открыто ведут бизнес в России и занимают позиции топ-менеджеров. Вот лишь некоторые из них.

Герхард Шрëдер, «Глобус»

Бывший канцлер ФРГ входит в наблюдательный совет ООО «Гиперглобус» — фирмы, которая управляет сетью гипермаркетов Globus в России.

Эту должность Герхард Шрëдер получил в начале октября этого года. Как объясняло руководство компании, его выбрали из-за его многолетнего опыта в политической и экономической жизни России.

Гипермаркеты сети остаются одними из немногих иностранных ретейлеров, которые продолжают работать в России после начала полномасштабной войны. ООО «Гиперглобус» вышло из состава немецкой Globus Holding в январе 2025 года, но с немецкой сетью ее объединяют общий бренд и акционеры.