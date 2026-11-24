Новый санкционный пакет Евросоюза, как заявила вчера глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, будет включать в себя ограничения на работу европейских граждан в российских компаниях. На четвертый год войны некоторые европейцы по-прежнему достаточно открыто ведут бизнес в России и занимают позиции топ-менеджеров. Вот лишь некоторые из них.
Герхард Шрëдер, «Глобус»
Бывший канцлер ФРГ входит в наблюдательный совет ООО «Гиперглобус» — фирмы, которая управляет сетью гипермаркетов Globus в России.
Эту должность Герхард Шрëдер получил в начале октября этого года. Как объясняло руководство компании, его выбрали из-за его многолетнего опыта в политической и экономической жизни России.
Гипермаркеты сети остаются одними из немногих иностранных ретейлеров, которые продолжают работать в России после начала полномасштабной войны. ООО «Гиперглобус» вышло из состава немецкой Globus Holding в январе 2025 года, но с немецкой сетью ее объединяют общий бренд и акционеры.
Сам Шрëдер сохранил связи в России и лично с Владимиром Путиным. С начала войны он встречался с российским президентом по меньшей мере четыре раза. Путин отпраздновал свой день рождения в его компании и в этом году: Шрëдер приехал в Москву аккурат 7 октября и в том числе встретился с сотрудниками московского гипермаркета «Глобус».
До этого он состоял в совете директоров «Роснефти», но вышел из него, что позволило ему в 2022 году избежать санкций.
Шрëдер не единственный иностранный гражданин в российском «Глобусе». Генеральным директором компании с 2016 года и до сих пор числится Шаар Фолькер, следует из данных СПАРК. У него тоже есть немецкий паспорт. Чешские СМИ при этом писали, что Фолькер еще в 2022 году переехал в Прагу и управляет российской сетью из центра Европы.
Йоханнес Толай, «Метро»
Еще один гражданин Германии этой осенью оказался во главе «Метро Кэш энд Керри». Компанию, которая владеет сетью гипермаркетов, в сентябре передали во временное управление «УК Торг РУС». И во главе управляющей компании, и во главе самой «Метро» стоит Йоханнес Мария Толай.
У Толая есть паспорт Германии. В России он работает с начала нулевых. До 2016-го работал в российском подразделении уже упомянутого Globus, затем в «Ашане», а с 2023-го — в «Метро».
По данным СМИ, компания «Метро» сама просила у Кремля разрешения передать свой российский бизнес во временное управление. Толай для этого специально встречался с экономическим советником Путина. В компании рассчитывали, что такой статус позволит лучше контролировать дальнейшую судьбу бизнеса и в перспективе договориться о его продаже на более выгодных условиях. После этой передачи компания перевела порядка миллиарда рублей на войну в Украине.
Еще один иностранец в руководстве «Метро» — гражданин Франции Тибо Плувьер. Он занимает должность финансового директора и в сентябре этого года вошел в Топ-100 финансовых директоров от ИД «Коммерсантъ».
Штефан Дюрр, «ЭкоНива»
Во главе одного из крупнейших в России производителей молочной продукции, компании «ЭкоНива», стоит российский предприниматель с немецкими корнями Штефан Дюрр. В октябре на форуме «Деловой России» его продукцию расхваливал Владимир Путин, а сам Дюрр считает, что условия для сельскохозяйственного бизнеса в России отличные:
«Кто жалуется здесь — тот не работал в Германии».
У Дюрра двойное гражданство: в 2014 году вдобавок к немецкому паспорту он получил паспорт России.
Фэшн-ретейлеры
Иностранные топ-менеджеры остаются и в компаниях, которые занимаются розничной продажей одежды и аксессуаров.
Например, это бывший глава российского офиса Gucci гражданин Франции Аликс Гийом Жак. По данным СПАРК, он сейчас значится гендиректором ООО «Т.Р.С. ДИСТРИБЬЮШН», которая до недавнего времени управляла магазинами итальянского бренда Trussardi в России. За компанией зарегистрирован и другой товарный знак — бренд российской верхней одежды Bats.
Фигуранты расследований
Попасть под меру могут и граждане Эстонии, которые, как ранее выяснил The Insider, продолжают открыто вести бизнес с подсанкционными компаниями и связанными с войной олигархами. Например, гражданин Эстонии Олег Краус основал в России компанию «Атлас Чейн», которая специализируется на логистике в сфере грузоперевозок. Его бизнес-партнером оказалась дочь бывшего министра обороны Ксения Шойгу. Сама «Атлас Чейн», впрочем, сейчас находится в стадии банкротства.
Зарабатывает в России и одна из богатейших женщин Эстонии Татьяна Росэ. У нее под контролем в стране несколько юрлиц: например, ООО «Тверской экспресс», которое занимается скоростными перевозками между Москвой и Петербургом. Как выяснила редакция ранее, партнерами Росэ оказались связанные с Измайловской ОПГ олигархи Искандар Махмудов и Андрей Бокарев.
Еще одна компания с эстонскими корнями — ООО «РегионТрансСервис», которая занимается обслуживанием железнодорожных перевозок. В ней на контрактах с РЖД зарабатывает гражданин Эстонии Александр Симонов.
Энергетические компании и промышленность
Европейцы остаются и в руководстве крупных энергетических и промышленных компаний. Например, в совете директоров «РУСАЛа» — одного из крупнейших в мире производителей алюминия — есть Бернард Зонневельд. Он председатель совета и гражданин Нидерландов. В 2022 году призывал расследовать преступления в украинской Буче. В «РУСАЛе» он работает с 2016-го.
В совете есть также граждане США. Коллега Зонневельда, например, — ветеран морской пехоты США Кристофер Бэнкрофт Бёрнем.
Некоторые компании энергетического сектора на своих сайтах не раскрывают имена членов советов директоров, из-за чего конкретные личности установить сложно. Но, например, в 2025 году среди членов совета директоров «Татнефти» назывался гражданин Венгрии Ласло Гереч. Он занимает этот пост с 2015-го.
Какие ограничения им грозят
В пресс-релизе Еврокомиссии это не конкретизируется. Под какие именно ограничения — например, возможное уголовное преследование — попадут европейцы, пока неясно.
Политики в ЕС призывают к санкциям против европейских граждан, которые работают на руководящих должностях в России, уже четыре года. Против уже упомянутого Герхарда Шрёдера санкций требовали как минимум с весны 2022-го. Он из-за этого покинул совет директоров «Роснефти», но связь с Россией не разорвал.
На уровне Европарламента упоминалась тогда и бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Она тоже тогда работала в «Роснефти», а затем сотрудничала с рядом университетов в России. На прошлой неделе стало известно, что австрийские власти изучают, получала ли она российское гражданство. Это может стать основанием для лишения австрийского паспорта.
Теперь предложения Комиссии будут обсуждаться странами ЕС. По данным газеты Politico, новый санкционный пакет Брюссель стремится согласовать до конца года. Среди других анонсированных накануне ограничений — запрет на выдачу виз российским военным, запрет на участие в соревнованиях в Европе для спортсменов, ограничения для банков и санкции против «теневого флота».