Шредер приехал в Москву на встречу с Globus. The Insider обнаружил, что власти включали немецкую сеть в число помогавших мобилизованным

Владелец «Гиперглобуса» Томас Брух объяснял назначение многолетним опытом Шрёдера в политической и экономической жизни России. Сам экс-канцлер говорил, что экономические связи и инвестиции особенно важны в кризисные времена, а обеспечение продовольствием называл фундаментальной сферой сотрудничества. Как указано в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности компании за 2025 год, которую изучил The Insider, Бруху напрямую принадлежит 38,58% «Гиперглобуса», остальные доли контролирует несколько фондов.

Власти Ярославской области включали «Глобус» в список компаний, помогавших мобилизованным

The Insider обнаружил, что осенью 2022 года торговая сеть «Глобус» упоминалась среди компаний, присоединившихся к помощи мобилизованным в Ярославской области. 27 октября региональное издание «Яррег» со ссылкой на правительство Ярославской области написало, что предприятия региона предоставили более 50 тонн гуманитарной помощи. В числе «присоединившихся к поддержке мобилизованных» были перечислены Ярославский союз потребительских обществ, предприятия пищевой промышленности, а также торговые сети «Магнит», «Глобус», «Лента» и X5 Retail Group.

50 тонн — это общий объем помощи участвовавших предприятий. Власти не уточняли, какие именно товары и в каком количестве передала каждая компания. В целом в состав собранной помощи входили бутилированная вода, мясная и колбасная продукция, консервы, кондитерские изделия, чай, сахар и другие товары.

В сообщении говорилось, что региональный штаб «Мы вместе» организовал помощь «военнослужащим и их семьям». Поэтому установить из публикации, кому именно предназначалась продукция «Глобуса», невозможно.

Однако спустя два месяца появилось еще одно подтверждение. 30 декабря Ярославская торгово-промышленная палата со ссылкой на портал органов власти области назвала «Глобус» среди компаний, «присоединившихся к поддержке участников СВО». Заместитель председателя областного правительства Валерий Холодов тогда сказал, что компании «помогают нашим бойцам и отправляют свою продукцию в пункты сбора гуманитарной помощи».

В той же публикации говорится, что продукция одного из участников сбора, компании «Ярославский бройлер», была доставлена непосредственно к месту дислокации российских войск. К «Глобусу» этот конкретный эпизод не относится. Подтверждений того, что сама сеть отправляла продукты непосредственно в воинские части или на фронт, The Insider в открытых источниках не обнаружил.

В сообщениях 2022 года не указано юридическое лицо сети и не приведен ее ИНН: она названа просто торговой сетью «Глобус». Однако другие источники позволяют идентифицировать ее как сеть, которой сейчас управляет ООО «Гиперглобус».

В другой публикации, также основанной на данных властей Ярославской области, «Глобус» прямо отнесен к федеральным торговым сетям, наряду с X5 Retail Group, «Магнитом», «Лентой», «Ашаном», «Атаком» и «Верным». Региональные сети там перечислены отдельно.

На официальным сайте российского Globus указан гипермаркет сети в Ярославской области. Портал службы занятости региона указывает работодателем по этому адресу ООО «Гиперглобус» и приводит контакт сотрудника на домене globus.ru.

Тогда российский Globus еще входил в немецкую группу

На момент сбора помощи мобилизованным российский бизнес еще не был отделен от немецкой Globus Holding. В официальном отчете группы за 2023–2024 финансовый год российские гипермаркеты по-прежнему были указаны в составе GLOBUS Gruppe вместе с магазинами в Германии и Чехии.

Выделение российского бизнеса произошло только в конце 2024 года. С 1 января 2025-го российские магазины стали юридически и операционно независимыми от немецкой Globus Holding. При этом прежние акционеры сохранили участие в российской компании, писали немецкие СМИ.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Globus Group объясняла решение не уходить из России прежде всего интересами гражданского населения. Подводя итоги 2022–2023 финансового года, компания сообщала, что существенно сократила инвестиции в российские продуктовые магазины, однако продолжает работать, поскольку они «продолжают удовлетворять основные потребности гражданского населения». Globus также ссылался на то, что санкции Германии и ЕС не направлены против российского общества.

Связи семьи Брух с российским бизнесом сохранились и после его формального отделения. В июне 2026 года Томас Брух приехал на Петербургский международный экономический форум как совладелец российских гипермаркетов. Немецкие СМИ рассказывали, что Брух участвовал в панельной дискуссии, хотя после начала полномасштабной войны немецкие предприниматели практически перестали приезжать на форум.

От «Роснефти» к Globus

Шрёдер сохраняет многолетние связи с Россией и лично с Владимиром Путиным. С 2017 года он возглавлял совет директоров государственной «Роснефти». Его вознаграждение на этом посту составляло около $600 тысяч в год.

После полномасштабного вторжения России в Украину Шрёдер первоначально отказался уходить из российских компаний, несмотря на требования немецких политиков. В мае 2022 года он всё же покинул совет директоров «Роснефти». В июле того же года Шрёдер снова приехал в Москву и первоначально говорил журналистам, что находится в отпуске, однако его жена сообщила, что он проводит переговоры по энергетике. Позднее экс-канцлер подтвердил, что встречался с Путиным.

Теперь Шрёдер вновь получил официальную должность в крупном российском бизнесе. Российский Globus насчитывает более 20 гипермаркетов.