Экс-канцлер Германии Герхард Шредер вошел в наблюдательный совет сети гипермаркетов Globus в России

Бывший немецкий канцлер Герхард Шредер стал членом наблюдательного совета ООО «Гиперглобус», которая занимается сетью гипермаркетов Globus в России. Об этом со ссылкой на представителей компании пишут РБК и «Коммерсантъ».

Решение было принято на прошедшем собрании участников ООО. Шредер займется «сопровождением стратегического развития» бизнеса в России.

По словам владельца «Гиберглобуса» Томаса Бруха, Шредера решили включить в совет, опираясь на его многолетний опыт в политической и экономической жизни России. Его видение позволит компании придерживаться «ориентированного на диалог подхода» в текущих условиях, передает его слова РБК.

Гипермаркеты сети Globus остаются одними из немногих иностранных ретейлеров, которые продолжают работать в России после начала полномасштабной войны. В январе 2025 года ООО «Гиперглобус» вышло из состава немецкой Globus Holding, с немецкой сетью ее объединяют общий бренд и акционеры.

Также в России по-прежнему работают, например, Metro Cash & Carry, Auchan и Лемана ПРО (Leroy Merlin), однако в них в сентябре было введено временное управление (1, 2, 3).

Герхард Шредер сохранил связи в России и отношения лично с Владимиром Путиным. В мае этого года российский президент называл его в числе предпочтительных посредников в переговорах с Украиной.