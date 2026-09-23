Переданную Путиным «Лемана ПРО» возглавил сын экс-депутата «Единой России»

Гендиректором ООО «Ле Монлид», российского юрлица сети «Лемана ПРО» (бывшая Leroy Merlin), стал Денис Исаев — сын бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Ризвангаджи Исаева. Запись о назначении внесли в ЕГРЮЛ накануне, 22 сентября, через пять дней после того, как Владимир Путин передал все 100% долей компании во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент». Ранее компанию с 2019 года возглавлял Лоран Дефассье, следует из документов, изученных The Insider. За день до смены гендиректора «Лемана ПРО» сообщала, что временный управляющий не планирует менять действующую систему управления и высший менеджмент компании.

The Insider сверил данные нового руководителя с российскими корпоративными реестрами. Согласно им, Денис Исаев также владеет 64,52% ГТ Банка и 50% консалтинговой компании «Е1-Капитал». Он был одним из ответчиков по иску Генпрокуратуры к его отцу, членам семьи и связанным с ними лицам, следует из карточки дела Краснодарского краевого суда.

В апреле Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства 18 млрд рублей, принадлежавших Ризвангаджи Исаеву и связанным с ним лицам, а также акции четырех компаний: АО «Краснодаргоргаз», АО «АТЭК», ООО «Тепловая транспортная компания» и АО «Апшеронскрайгаз».

Как сообщала судебная пресс-служба, суд установил, что в период работы депутатом Госдумы Исаев-старший нарушал антикоррупционное законодательство и использовал свой статус при получении государственных земель и муниципальной собственности в Краснодаре. Полученные доходы, как следует из материалов суда, затем вкладывались в девелоперские проекты, включая жилой район «Европея», «Немецкую деревню» и гостиничный комплекс Marriott Краснодар.

Здание гостиницы было оформлено на ООО «Центр-Отель», которое суд называл принадлежащим сыну бывшего депутата Денису Исаеву. The Insider обнаружил, что Исаев ранее был генеральным директором этой компании, а его доля владения по всей цепочке превышает 50%. Он также входил в совет директоров АО «АТЭК». Акции АТЭК впоследствии вошли в число активов, обращенных судом в доход государства по делу Исаева-старшего.

Одновременно кадровые перестановки произошли в российских структурах группы FM Logistic, также переданных «Л.Е.В. Менеджмент». Издание РБК сообщило, что вместо Олега Альхамова «ФМ Ложистик Восток» возглавил Евгений Ненашев.

The Insider обнаружил, что 22 сентября Ненашев одновременно стал гендиректором ООО «Энжэ Строй» — еще одной компании из числа активов, переданных тем же указом. «Энжэ Строй» до введения временного управления практически полностью принадлежала французской NG Concept: у нее было 99,998% компании, еще 0,002% — Batilogistic. NG Concept и Batilogistic входят в FM Group наряду с FM Logistic. После введения временного управления один человек одновременно возглавил две российские структуры группы FM Logistic.

Путин указом от 17 сентября передал АО «Л.Е.В. Менеджмент» 100% «ФМ Ложистик Восток», «ФМ Ложистик Кастомс» и «ФМ Ложистик Рус», а также доли в других связанных компаниях. В случае «Ле Монлид» во временное управление перешли 99,993% долей Scenari Holding и 0,007% Groupe Adeo — то есть вся компания.

Совокупная выручка трех переданных российских структур FM Logistic — «ФМ Ложистик Восток», «ФМ Ложистик Рус» и «ФМ Ложистик Кастомс» — в 2024 году составила около 40,7 млрд рублей, подсчитал The Insider по данным бухгалтерской отчетности. На «ФМ Ложистик Восток» пришлось около 30,1 млрд рублей, на «ФМ Ложистик Рус» — 7,55 млрд, на «ФМ Ложистик Кастомс» — около 3 млрд рублей.

Евгений Ненашев до назначения в структуры FM Logistic был связан с бизнесом семьи Чигиринских. По данным СПАРК, ему ранее принадлежали доли в компаниях «Сити Медиа» и «Сити Энтертеймент Групп», связанных с Вадимом Чигиринским, сыном бизнесмена Шалвы Чигиринского. С 2011 по 2022 год Ненашев также возглавлял «Ромикс Корпорэйшн», которая до 2024 года принадлежала Вадиму Чигиринскому.

«Лемана ПРО» работает в России с 2004 года. Сеть насчитывает 112 магазинов в 66 городах. По данным INFOLine, в 2025 году ее продажи снизились на 6% — до 550 млрд рублей, однако компания сохранила первое место по обороту среди российских ретейлеров товаров для строительства и ремонта.

FM Logistic работает в России с 1994 года и занимается перевозкой и хранением товаров. До 2022 года компания располагала 22 логистическими комплексами общей площадью 816 тысяч м².

Как ранее обнаружил The Insider, АО «Л.Е.В. Менеджмент», которому Путин передал активы иностранных компаний, было создано в октябре 2024 года с уставным капиталом 15 тысяч рублей. За 2025 год у компании не было выручки, а среднесписочная численность работников — один сотрудник.

За неделю до указа «Л.Е.В. Менеджмент» возглавил бывший высокопоставленный сотрудник МВД, генерал-майор полиции Андрей Краюшкин. При этом компания продолжала числиться на сайте своего регистратора среди готовых акционерных обществ, которые предлагалось приобрести за 450 тысяч рублей.

22 сентября The Insider также писал, что через два дня после передачи российского бизнеса Auchan под управление той же компании сеть возглавил Илья Бердников, ранее работавший в Росимуществе. В FM Logistic ранее говорили, что приняли к сведению решение о передаче российских активов во временное управление и оценивают его юридические и операционные последствия.