Через два дня после передачи «Ашана» компании бывшего высокопоставленного сотрудника МВД сеть возглавил выходец из Росимущества

Гендиректором «Ашан Ритейл Россия» стал Илья Бердников, до этого работавший в Росимуществе. Он занял пост 19 сентября — через два дня после того, как Владимир Путин передал российский бизнес французской сети во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент».

Как ранее обнаружил The Insider, эту компанию за неделю до указа возглавил бывший генерал МВД Андрей Краюшкин, а само АО продолжало числиться у регистратора среди готовых компаний, которые предлагалось купить за 450 тысяч рублей. О назначении Бердникова сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник и пресс-службу «Ашана». Прежний гендиректор, Ася Балабай, останется в компании исполнительным директором.

С декабря 2024 года Бердников занимал должность исполнительного директора в Росимуществе, пишет газета со ссылкой на информацию в его социальных сетях. До этого он работал в X5, грузинской винной компании Askaneli и канадской строительной компании Bothwell Accurate Co., а также развивал в Канаде стартап SolidRobots.

Источник «Коммерсанта» на розничном рынке утверждает, что Балабай фактически продолжит оперативно управлять бизнесом, тогда как Бердников будет осуществлять контроль над компанией. Глава «Л.Е.В. Менеджмент» Андрей Краюшкин при этом будет управлять процессом, формально не занимая должность непосредственно в «Ашане».

Путин 17 сентября передал под временное управление «Л.Е.В. Менеджмент» российские активы Auchan и Nestlé, структуры FM Logistic и ряд других компаний. The Insider обнаружил, что «Л.Е.В. Менеджмент» была зарегистрирована только в октябре 2024 года с уставным капиталом 15 тысяч рублей. За 2025 год у нее не было выручки, чистый убыток составил 15 тысяч рублей, а среднесписочная численность работников — один сотрудник.

За неделю до указа, 10 сентября, гендиректором «Л.Е.В. Менеджмент» стал Андрей Краюшкин — бывший первый заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД, генерал-майор полиции. Кроме того, The Insider обнаружил, что компания продолжала числиться на сайте регистратора АО «Реестр» в разделе готовых акционерных обществ. Ее предлагалось приобрести за 450 тысяч рублей с возможностью заменить генерального директора и оформить сделку «день в день».

После передачи активов «Л.Е.В. Менеджмент» сообщала, что намерена сохранить «Ашан» как единую торговую сеть и обеспечить бесперебойную работу магазинов. В других компаниях, переданных под управление той же структуры, о смене руководства пока не сообщалось. В «Лемана ПРО» временный управляющий пообещал сохранить действующую систему управления и нынешний топ-менеджмент. Российское подразделение Nestle также продолжает работать под руководством исполнительного директора Дениса Войтюка.

Механизм временного управления иностранными активами действует в России с апреля 2023 года. Формально иностранный собственник сохраняет право собственности, однако назначенная российскими властями структура получает широкие полномочия по управлению активами. Ранее эта схема применялась к российскому бизнесу Danone и Carlsberg, которые впоследствии утратили контроль над своими компаниями в России.