Переданная под управление Metro контролирует бизнес с активами более чем на 130 млрд рублей и работает в аннексированном Крыму — The Insider

- 1.Активы на 130 млрд рублей
- 2.Под указ попал и бизнес Metro в аннексированном Крыму
- 3.Metro отразила 58,4 млрд рублей дивидендов, но денежные выплаты составили 38 млрд
- 4.После прекращения выплат на счетах стало значительно больше денег
- 5.Metro заранее предупреждала о возможной экспроприации
- 6.Управляющую компанию создали за 20 дней до указа
Российский бизнес немецкой компании Metro, переданный Владимиром Путиным во временное управление, по итогам 2025 года располагал активами на 130,5 млрд рублей, выяснил The Insider из бухгалтерской отчетности компании. Его выручка составила 260,3 млрд рублей, чистая прибыль — 4,4 млрд. В структуру бизнеса входит и компания, через которую Metro продолжает работать в аннексированном Крыму (в Симферополе и Севастополе).
28 сентября Путин передал во временное управление акционерному обществу «УК Торг РУС» 100% ООО «Метро Кэш энд Керри», ООО «Метро Вэрхаус Ногинск» и ООО «Ритейл Проперти 5». Речь идет о российских активах немецкой Metro AG.
В Metro AG подтвердили, что после указа формально компания остается собственником российского бизнеса, но больше не обладает над ним операционным контролем. Российская сеть насчитывает 91 торговый центр, в ней работают около 9 тысяч человек.
Активы на 130 млрд рублей
Крупнейшее из переданных под управление юрлиц — ООО «Метро Кэш энд Керри». Согласно бухгалтерской отчетности компании, которую изучил The Insider, на конец 2025 года активы общества составляли 130,5 млрд рублей. Годовая выручка достигла 260,3 млрд рублей, чистая прибыль — 4,43 млрд рублей.
Основные средства компании на конец года составляли около 43,9 млрд рублей. Кроме того, на балансе находилось 23,3 млрд рублей денежных средств и эквивалентов и еще около 16,8 млрд рублей краткосрочных финансовых вложений без учета денежных эквивалентов.
Сама Metro AG до передачи бизнеса под управление также относила российское подразделение к числу своих крупнейших дочерних компаний. Например, в 2023/24 финансовом году российская Metro принесла группе €2,44 млрд выручки и €143 млн скорректированной EBITDA — показатель результата бизнеса до вычета процентов по долгам, налогов и амортизации.
Под указ попал и бизнес Metro в аннексированном Крыму
Среди перечисленных в указе Путина компаний находится ООО «Ритейл Проперти 5». Эта компания является единственным владельцем ООО «Ритейл Проперти 6»: ее доля составляет 100%, следует из актуальных данных ЕГРЮЛ, изученных The Insider. «Ритейл Проперти 6» зарегистрирована в ноябре 2014 года, уже после аннексии Крыма Россией.
Через нее работает бизнес Metro на полуострове. На действующем крымском сайте сети указаны торговые центры в Симферополе и Севастополе. Интернет-магазин Metro в Крыму позволяет выбрать оба города, а в его выходных данных прямо названо ООО «Ритейл Проперти 6».
По итогам 2025 года выручка «Ритейл Проперти 6» составила около 5 млрд рублей, увеличившись примерно на 18% за год, чистая прибыль — около 73 млн рублей. Это на 283% больше, чем годом ранее. В компании работали 182 человека.
Само присутствие Metro в Крыму не новость. Компания продолжила работать на полуострове после его аннексии в 2014 году. В собственных отчетах немецкая группа в предыдущие годы указывала и Retail Property 5, и Retail Property 6 как на 100% принадлежащие группе российские компании.
Решение российских властей о передаче под временное управление распространяется и на корпоративную цепочку, через которую работает крымское направление Metro.
Metro отразила 58,4 млрд рублей дивидендов, но денежные выплаты составили 38 млрд
Изучение бухгалтерской отчетности российского ООО «Метро Кэш энд Керри» также показывает расхождение между дивидендами, отраженными в капитале компании, и фактическими денежными платежами собственникам.
В отчете об изменениях капитала по строке «Дивиденды» в 2022 году отражено 54 млрд рублей, а в 2024 году — еще 4,396 млрд рублей. Всего — 58,396 млрд рублей. Однако отчет о движении денежных средств показывает, что по строке «На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников» в 2022 году было перечислено 17,814 млрд рублей, в 2023 году — 20,183 млрд рублей. В 2024 и 2025 годах платежей по этой строке не было.
Из дивидендов на 58,396 млрд рублей, отраженных компанией в отчетах об изменениях капитала за 2022 и 2024 годы, как минимум 37,997 млрд рублей было выплачено денежными средствами в 2022–2025 годах. Само это расхождение не означает, что все 20,4 млрд рублей до сих пор остаются задолженностью перед владельцами. Публичные формы бухгалтерской отчетности не позволяют установить причину разницы: исполнение решений о распределении прибыли могло проходить в том числе через неденежные расчеты или зачеты.
После прекращения выплат на счетах стало значительно больше денег
Одновременно заметно вырос запас денежных средств российского бизнеса. На конец 2022 года у «Метро Кэш энд Керри» было 7,04 млрд рублей денежных средств и эквивалентов, на конец 2023-го — 11,71 млрд, на конец 2024-го — 24,17 млрд, на конец 2025-го — 23,32 млрд рублей. За три года их объем вырос более чем втрое.
Рост виден и в консолидированной отчетности немецкой группы. На 30 сентября 2022 года денежные средства российских компаний Metro составляли €119 млн. Год спустя показатель снизился до €101 млн, а к сентябрю 2024 года вырос до €184 млн.
Metro тогда отдельно указывала, что денежные средства российских компаний постоянно отслеживаются из-за усилившегося вмешательства государственных органов. Внутри России ограничений на эти средства на тот момент не было, однако некоторые трансграничные валютные и капитальные переводы требовали разрешения властей.
По состоянию на 30 июня 2026 года денежные средства и эквиваленты российских компаний Metro составляли €152 млн, следует из последней квартальной отчетности группы.
Metro заранее предупреждала о возможной экспроприации
Немецкая группа как минимум за несколько лет до нынешнего указа прямо предупреждала инвесторов о риске потерять российский бизнес. В годовом отчете за 2022/23 финансовый год Metro писала, что продолжение работы в России связано с политическими и репутационными рисками, а санкции, контрсанкции и вмешательство государства могут привести к «потенциальной экспроприации».
В отчете за 2023/24 год компания повторила это предупреждение. Продолжение деятельности в России Metro относила к экономическим, политическим и репутационным рискам, отдельно вновь указав на возможность государственного вмешательства вплоть до экспроприации.
После нынешнего указа Metro AG сообщила, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года предпринимала меры для сокращения связей между российским подразделением и немецкой группой. Какие именно последствия передачи активов возникнут для Metro AG, компания пока оценивает.
Управляющую компанию создали за 20 дней до указа
АО «УК Торг РУС», которому передали операционный контроль над российской Metro, зарегистрировали 8 сентября 2026 года, за 20 дней до указа Путина. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей.
Ею руководит Йоханнес Толай, который одновременно является гендиректором ООО «Метро Кэш энд Керри». Metro AG сама сообщила, что «УК Торг РУС» принадлежит Толаю.
При этом формально право собственности немецкой группы на российскую Metro указ не прекращает. Механизм временного управления дает назначенной компании возможность осуществлять полномочия собственника переданных активов, за исключением права распоряжения ими.
Ранее The Insider рассказывал о другом случае передачи российских активов иностранных компаний во временное управление. 17 сентября Путин передал «Л.Е.В. Менеджмент» активы Auchan, Nestle и FM Logistic. The Insider обнаружил, что назначенная управляющая компания продолжала числиться на сайте регистратора среди готовых акционерных обществ, которые предлагалось приобрести за 450 тысяч рублей.