Переданная под управление Metro контролирует бизнес с активами более чем на 130 млрд рублей и работает в аннексированном Крыму — The Insider

Российский бизнес немецкой компании Metro, переданный Владимиром Путиным во временное управление, по итогам 2025 года располагал активами на 130,5 млрд рублей, выяснил The Insider из бухгалтерской отчетности компании. Его выручка составила 260,3 млрд рублей, чистая прибыль — 4,4 млрд. В структуру бизнеса входит и компания, через которую Metro продолжает работать в аннексированном Крыму (в Симферополе и Севастополе).

28 сентября Путин передал во временное управление акционерному обществу «УК Торг РУС» 100% ООО «Метро Кэш энд Керри», ООО «Метро Вэрхаус Ногинск» и ООО «Ритейл Проперти 5». Речь идет о российских активах немецкой Metro AG.

В Metro AG подтвердили, что после указа формально компания остается собственником российского бизнеса, но больше не обладает над ним операционным контролем. Российская сеть насчитывает 91 торговый центр, в ней работают около 9 тысяч человек.