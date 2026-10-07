Metro сама попросила Кремль передать российский бизнес во временное управление — Le Monde

Немецкая Metro сама попросила Кремль передать ее российский бизнес во «временное управление», рассчитывая таким образом сохранить больше контроля над его дальнейшей судьбой, утверждают источники французской газеты Le Monde, близкие к московским деловым кругам. При этом публично немецкая группа называла произошедшее «принудительным управлением» и сообщала, что потеряла оперативный контроль над российской компанией.

По данным Le Monde, гендиректор российского подразделения Metro Йоханнес Толай специально встречался с экономическим советником Владимира Путина, чтобы обсудить такой сценарий. Компания рассчитывала, что статус временного управления позволит ей лучше контролировать дальнейшую судьбу бизнеса и в перспективе договориться о продаже на более выгодных условиях. Какие встречные условия мог потребовать Кремль, источник газеты не уточнил.

Эта информация ранее публично не сообщалась. После указа Путина от 28 сентября немецкая Metro AG заявила, что российские власти поместили ее бизнес под «временное принудительное управление». Компания подчеркнула, что формально остается собственником активов, однако больше не имеет над ними оперативного контроля и изучает последствия решения.

При этом структура, которой Путин передал российскую Metro, изначально была тесно связана с самой сетью. АО «УК Торг РУС» зарегистрировали 8 сентября — за 20 дней до указа Путина. Единственным владельцем и руководителем компании стал тот же Йоханнес Толай, который возглавляет российскую Metro. Само Metro AG подтверждало, что управляющая компания принадлежит Толаю.

Указом от 28 сентября Путин передал «УК Торг РУС» доли в ООО «Метро Кэш энд Керри», ООО «Метро Вэрхаус Ногинск» и ООО «Ритейл Проперти 5», которые принадлежали структурам немецкой группы. Причины введения временного управления в документе не указывались.

Как ранее выяснил The Insider, переданный под управление российский бизнес Metro по итогам 2025 года располагал активами на 130,5 млрд рублей. Выручка основного российского юрлица составила 260,3 млрд рублей, чистая прибыль — 4,4 млрд. Сеть объединяет 91 торговый центр и продолжает работать в том числе в аннексированных Россией Крыму и Севастополе.

Metro оставалась в России после начала полномасштабного вторжения в Украину. The Insider также обнаружил, что в 2022 году магазин сети в Самаре как минимум дважды бесплатно передавал продукты для российских военнослужащих, согласно официальному журналу Общественной палаты Самарской области. Одновременно украинское подразделение Metro оказывало помощь ВСУ.

Если информация Le Monde подтвердится, передача Metro во временное управление отличается от недавних случаев с Auchan, Nestlé и FM Logistic. Там иностранные активы были переданы сторонней управляющей структуре, тогда как в случае Metro управляющую компанию заранее создал глава ее собственного российского подразделения.