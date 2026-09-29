Самарский Metro бесплатно передавал продукты российским военным — Общественная палата. В Украине группа помогала ВСУ

Магазин германской сети Metro в Самаре в 2022 году как минимум дважды бесплатно передавал продукты для российских военнослужащих, утверждается в официальном журнале Общественной палаты Самарской области. При этом украинское подразделение той же группы передавало помощь Вооруженным силам Украины: с начала полномасштабного вторжения до конца сентября 2023 года — более 1 тысячи тонн продуктов и других товаров, обнаружил The Insider.

Упоминание самарского Metro содержится в «Вестнике Общественной палаты Самарской области» за вторую половину 2022 года. В материале рассказывается о сборе помощи российским военнослужащим в рамках акции «Своих не бросаем». Изначально на публикацию обратило внимание издание «Эхо».

16 ноября участники акции собирали восьмой «общественный» гуманитарный груз. Член региональной Общественной палаты Галина Николаева рассказывала, что в него вошли теплые одеяла и пленка для укрытия блиндажей. Она также поблагодарила «магазин METRO в Самаре, который уже не первый раз бесплатно передает быстрорастворимые супы, лапшу».

Формулировка «уже не первый раз» означает, что самарский магазин бесплатно предоставлял продукты для таких сборов как минимум дважды. Какой именно из двух торговых центров Metro в Самаре участвовал в акции, в публикации не уточняется.

Контекст материала указывает именно на помощь российским военнослужащим. Общественная палата сообщает, что осенью вместе с региональным отделением Общероссийского народного фронта сформировала несколько КамАЗов «для нужд 2-й гвардейской общевойсковой армии». Предыдущий, седьмой груз 1 ноября отправили «на передовую бойцам 2-й гвардейской общевойсковой армии». Из публикации, однако, не следует, что собранный 16 ноября груз с продуктами Metro предназначался именно этой воинской части.

На момент передачи продуктов российское ООО «Метро Кэш энд Керри» полностью входило в германскую группу. В годовом отчете Metro AG за 2021–2022 финансовый год российская компания указана среди структур группы с долей участия 100%. При этом из публикации Общественной палаты не ясно, кто именно в Metro принимал решение о бесплатной передаче продуктов и согласовывалась ли такая помощь с центральным руководством российского подразделения или Metro AG. Официально представители компании это не комментировали. Как именно она участвовала в кампаниях помощи ранее, не уточняется.

Metro осуждала вторжение, а ее украинское подразделение передало ВСУ более тысячи тонн товаров

После начала полномасштабного российского вторжения Metro AG публично осудила нападение России на Украину, но решила сохранить российский бизнес, объясняя это ответственностью перед примерно 10 тысячами сотрудников и покупателями. В феврале 2023 года гендиректор группы Штеффен Гройбель говорил, что позиция Metro с начала войны не изменилась и группа «без всяких оговорок» осуждает российскую войну против Украины. Он также сообщил, что сотрудники Metro в Украине снабжают продуктами население и армию.

На своем официальном сайте Metro указывает, что украинское подразделение ежедневно передавало пожертвования воинским частям, больницам и некоммерческим организациям. С 24 февраля 2022 года по 30 сентября 2023 года Вооруженным силам Украины было передано 833 тонны продуктов, 128 тонн средств гигиены и хозяйственных товаров и 77 тонн других товаров. В общей сложности украинская Metro передала ВСУ 1038 тонн товаров.

Крупный покупатель Metro утверждал, что отправлял продукты в Луганск

The Insider обнаружил еще один эпизод — связывающий продажи российского Metro с работами на оккупированной территории Украины. Он описан в материалах налогового спора ООО «РБК СтройИнвест», который в 2026 году рассматривали московские арбитражные суды.

Из постановления Девятого арбитражного апелляционного суда следует, что в 2021–2022 годах «РБК СтройИнвест» закупал товары у ООО «Метро Кэш энд Керри». Как утверждается, в ходе налоговой проверки сама Metro предоставила инспекции документы о поставках. Согласно этим документам, компания продавала «РБК СтройИнвесту» растворимый кофе, чай, чипсы, жевательную резинку, ирис, шоколадные конфеты, Frutella, Mentos.

Покупатель утверждал в суде, что продукты, приобретенные в Metro и «Ленте», использовались для питания его сотрудников, работавших в Луганске. «РБК СтройИнвест» также сообщал, что занимался в так называемой «ЛНР» восстановительными работами, строительством защитных и фортификационных сооружений и укреплением траншей «в рамках СВО».

Компания представила договоры на перевозки из Москвы, датированные августом, сентябрем и октябрем 2022 года, и утверждала, что вместе с рабочими, оборудованием и материалами в Луганск доставлялись продукты. Однако суд не счел доказанным, что продукты действительно были перевезены и использованы в Луганске. По мнению суда, «РБК СтройИнвест» не представил достаточного комплекта первичных документов.

Поэтому этот эпизод не доказывает, что Metro поставляла товары российским военным или знала о предполагаемом использовании продукции в Луганске. Установлено лишь, что Metro продавала продукты компании, которая сама утверждала, что использовала их для питания своих работников на оккупированной территории.

При этом из судебных материалов следует, что речь шла о значительных закупках. За 2021–2022 годы «РБК СтройИнвест» заявил 34,5 млн рублей НДС по операциям с Metro, причем основная часть пришлась на 2022 год.

Украина в 2023 году внесла Metro в список «международных спонсоров войны»

В феврале 2023 года Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло Metro Cash & Carry в существовавший тогда перечень «международных спонсоров войны». Основной причиной агентство называло решение компании продолжать работу и развивать бизнес в России после вторжения.

Путин передал российский бизнес Metro во временное управление

28 сентября 2026 года Владимир Путин передал во временное управление АО «УК Торг РУС» российские активы Metro: ООО «Метро Кэш энд Керри», ООО «Метро Вэрхаус Ногинск» и ООО «Ритейл Проперти 5».

После указа германская группа сообщила, что формально остается собственником российского бизнеса, однако потеряла над ним операционный контроль. «УК Торг РУС» зарегистрировали всего за 20 дней до указа Путина.

Ранее The Insider вместе с Le Monde расследовал похожую историю с другим иностранным ретейлером, сохранившим работу в России. Российский «Ашан» после начала полномасштабного вторжения России в Украину поставлял товары российским военным на оккупированных территориях Украины под видом «гуманитарной помощи». Для этих поставок использовались как товары со складов сети, так и продукция, которую волонтеры собирали непосредственно в магазинах «Ашана» в разных регионах России.