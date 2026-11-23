Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила проект нового — 22-го — пакета санкций против России. В него хотят включить запрет на выдачу виз военным, запрет российским спортсменам участвовать в соревнованиях в Европе, а гражданам стран ЕС — занимать руководящие должности в российских компаниях.

Вот, чего коснутся санкции:

запрет на выдачу виз участникам военных действий

запрет для европейских граждан занимать руководящие должности в компаниях в России

в компаниях в России запрет на участие российских команд и спортсменов в соревнованиях под российским флагом на территории ЕС

запрет на демонстрацию официальных российских символов

ограничения на занятие россиянами должностей в руководящих органах европейских спортивных федераций

санкции в отношении еще 60 российских банков (их отключат от SWIFT)

санкции в отношении еще 70 судов «теневого флота»

запрет для европейских компаний участвовать в строительстве, эксплуатации или ремонте энергетической инфраструктуры на территории РФ

В случае виз для участников военных действий конкретики не приводится. В пресс-релизе их просто называют «комбатантами» — однако ясно, что прежде всего запрет коснется участников продолжающегося полномасштабного вторжения России в Украину. Глава евродипломатии Кая Каллас ранее называла именно их как возможную цель для новых ограничений и говорила, что их данные можно будет получить «очень легко». В Госдуме после этого обвинили Каллас в намерении «выкрасть» персональные данные военных и пригрозили тюрьмой.

О том, что в новый пакет санкций могут войти визовые ограничения для спортсменов из России, было известно и ранее. Точечные санкции против спортсменов уже ввели ряд стран Евросоюза.

Главы МИД стран Евросоюза также призывали ужесточить визовые требования. Дания, например, на прошлой неделе предложила странам Евросоюза вообще приостановить выдачу турвиз гражданам России и перестать признавать российские загранпаспорта без биометрического чипа во всей Шенгенской зоне.