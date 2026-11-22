Дания предложила странам Евросоюза приостановить выдачу туристических виз гражданам России и перестать признавать российские загранпаспорта без биометрического чипа во всей Шенгенской зоне. Копенгаген разослал предложения европейским дипломатам вечером 20 ноября, пишет агентство Reuters, ознакомившееся с нотой. По данным агентства, Дания намерена представить инициативу на встрече послов ЕС в Брюсселе завтра, 23 ноября.

Копенгаген также предложил чаще выдавать россиянам визы, действующие только в отдельных странах Шенгена, и ужесточить въезд для действующих и бывших российских военнослужащих, участвовавших в боевых действиях. По данным Reuters, визовые ограничения обсуждаются и в рамках 22-го пакета санкций ЕС против России. В октябре рабочая группа Совета ЕС уже обсуждала выдачу виз с ограниченной территорией действия для необязательных поездок, включая туризм.

Где еще признают пятилетние паспорта

Ограничения на признание российских пятилетних загранпаспортов уже действуют в 15 из 29 стран Шенгена, следует из перечня Еврокомиссии. Среди них сама Дания, Германия и Франция. В ряде стран предусмотрены исключения. Например, Швеция до конца года принимает такие паспорта у обладателей действующих виз или видов на жительство, выданных до 1 октября Швецией или другой страной ЕС либо Шенгена.

На страны, которые продолжают признавать пятилетние паспорта, пришлось около 68% обычных шенгенских виз, выданных консульствами в России в 2025 году, подсчитал The Insider, сопоставив перечень документов с визовой статистикой Еврокомиссии. Они выдали около 420 тысяч из 619 тысяч виз. Больше всего среди этих стран выдали Италия, Испания и Греция — в сумме 343,5 тысячи. Статистика учитывает визы по всем целям поездок. Разбивки по типу паспорта в ней нет.

Почему Дания предложила ужесточить въезд

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала ужесточить санкции против России после того, как датские власти обвинили российские спецслужбы в подготовке покушения на украинско-американского рэпера Киевстонера. Датская служба безопасности и разведки сообщила, что покушение сорвали 25 сентября. Двум фигурантам дела предъявили обвинения в покушении на убийство и содействии иностранной разведке.

В тот же день Копенгаген объявил о высылке российского военного атташе Владимира Грекова. По данным The Insider, Греков — офицер ГРУ. Российское посольство в Копенгагене заявило, что датские власти не представили доказательств причастности России.