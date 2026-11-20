Дания вышлет российского военного атташе, заявил министр иностранных дел страны Ларс Лёкке Расмуссен во время пресс-конференции, посвященной делу о покушении на украинского рэпера Киевстонера. Как передает датский вещатель DR, атташе должен покинуть Данию в течение семи дней.

Расмуссен назвал его высылку «сигналом» России. «Мы ясно даем понять, что мы вас раскусили», — заявил Расмуссен. Он также сообщил, что посол России в Дании Владимир Барбин был вызван в МИД.

Датские СМИ не называют имени российского военного атташе. Согласно данным с сайта российского посольства, а также дипломатическому листу МИД Дании за 2026 год, эту должность занимает Владимир Греков (с 17 февраля 2023 года). По данным The Insider, Греков является офицером ГРУ (в/ч 45807), начинавшим свою карьеру в ВДВ. По данным The Insider, он также был связан с направлением нелегальной разведки.

Ранее 20 ноября датские СМИ сообщили, что двум гражданам Дании предъявлены обвинения в подготовке убийства украинского рэпера и видеоблогера Киевстонера (настоящее имя — Альберт Васильев, также известен как Слевин Дадян). По версии следствия, действуя по заказу российских спецслужб, эти люди намеревались напасть на музыканта во время концерта, который тот должен был дать 25 сентября в пригороде Копенгагена.

Полиция арестовала подозреваемых, когда они направлялись в клуб, а концерт был отменен.