В подготовке покушения на украинского рэпера и видеоблогера Киевстонера (настоящее имя — Альберт Васильев, также известен как Слевин Дадян) обвиняются два гражданина Дании. Как сообщает датский вещатель DR, покушение готовилось по заказу российских спецслужб. Подробности дела стали известны 20 ноября в ходе заседания суда в датском городе Люнгбю.

По версии следствия, напасть на Киевстонера планировалось 25 сентября в клубе Skovriderkroen в пригороде Копенгагена Шарлоттенлунде, где музыкант планировал выступить. Как было сказано на заседании суда, обвиняемые купили билеты на концерт, а также два пистолета с патронами и два ножа. Их автомобиль остановили в паре километров от клуба, после чего подозреваемые были задержаны.

Имена обвиняемых не раскрываются. DR сообщает лишь, что одному из мужчин около 30 лет, а второй моложе. Оба отказались признать вину.

Как рассказывал сам рэпер в своем Instagram, когда он прилетел в Копенгаген, его встретили сотрудники правоохранительных органов: «Сказали, что будут меня охранять, потому что моей жизни угрожает опасность». По словам Киевстонера, концерт в Дании пришлось отменить, как и запланированные следом выступления в Стокгольме, Цюрихе и Франкфурте-на-Майне.

В августе в Польше задержали россиянина, который подозревается в том, что планировать убить Киевстонера. Жизнь рэпера оказалась в опасности после того, как ФСБ России обвинила его в причастности к организации несостоявшейся атаки на предприятие ВПК в Московской области. По утверждению спецслужбы, атаку собирались осуществить FPV-дронами. Арендатор склада, где, как утверждается, хранились дроны, был убит при задержании.