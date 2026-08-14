RFM: Целью покушения в Варшаве, о котором ранее сообщил Туск, оказался рэпер Киевстонер

Рэпера и видеоблогера Слевина Дадяна (настоящее имя — Альберт Васильев, известен также как Kiyvstoner/Киевстонер), который жил в Польше, планировали убить по заказу российских спецслужб — об этом узнал журналист RMF FM Кшиштоф Засада. По его данным, потенциального убийцу, уроженца Донбасса, задержали сотрудники варшавской полиции при содействии Агентства внутренней безопасности.

По версии ФСБ, Дадян якобы курировал логистику доставки в Московскую область дронов, которые планировалось использовать для атак на стратегические объекты в российской столице и ее окрестностях. Беспилотники, по этой версии, должны были провезти контрабандой из Словакии через Польшу и Белоруссию. Музыканта внесли в список лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности. Кремль утверждает, что рэпер сотрудничает с украинскими спецслужбами.

Сам Дадян эти обвинения отверг. Реагируя на заявление ФСБ в сторис в Instagram, он иронично заявил, что не понимает, зачем нужно было тратить деньги на подобные обвинения в его адрес, если он «просто чиллит и е*ашит в доту», и назвал происходящее «самой беспонтовой инвестицией».

Дадян приобрел известность благодаря коротким юмористическим роликам в интернете и стал одним из основателей украинской группы «Грибы». Позже он начал сольную карьеру под псевдонимом Kiyvstoner, снимался в кино. После вторжения России в Украину он публично осудил эту агрессию.

Ранее польские спецслужбы задержали россиянина, завербованного для организации убийства в Варшаве гражданина США и Украины — по словам премьер-министра Польши Дональда Туска, целью покушения был «неудобный для режима Владимира Путина» человек. Туск отмечал, что случай стал первым, когда по заданию российской стороны кто-то решился на покушение на американского гражданина на территории другой страны НАТО.