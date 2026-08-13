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Уроженец Донбасса пытался организовать в Варшаве убийство оборонного предпринимателя с гражданством США и Украины — Дональд Туск

The Insider
Фото: ABW/ Materiały prasowe ABW

Фото: ABW/ Materiały prasowe ABW

Польские спецслужбы 7 августа задержали россиянина, которого российские спецслужбы завербовали для организации убийства в Варшаве человека с гражданством США и Украины. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Reuters.

По словам Туска, целью покушения был человек с двумя паспортами, неудобный для режима Владимира Путина. Премьер-министр сказал, что благодаря действиям Агентства внутренней безопасности (АВБ) и полиции удалось предотвратить «эту казнь, это покушение», добавив, что не уполномочен раскрывать имена задержанного и предполагаемой жертвы.

Как сообщило радио RMF FM со ссылкой на неофициальные источники, целью покушения был предприниматель из оборонной отрасли, поставлявший продукцию Украине. Исполнителем должен был стать 29-летний житель Донбасса. Его задержали в варшавском районе Мокотув сотрудники отдела по борьбе с терроризмом, убийствами и криминальным насилием Столичной комендатуры полиции при участии контртеррористической службы.

Туск подчеркнул, что это первый случай, когда по заданию российской стороны кто-то решился на покушение на гражданина США на территории другой страны НАТО. Он заявил:

«Мы должны исходить из того, что режим Путина будет пытаться устранять неудобных ему людей по разным причинам и в разных точках мира, поэтому наши действия в этом направлении будут исключительно интенсивными, чтобы предотвратить возможные новые попытки, направленные против граждан Польши или других стран на территории нашей страны».

Туск сообщил, что провел продолжительный разговор на эту тему с министром, координирующим функционирование спецслужб. По его словам, в будущем Польша, вероятно, будет и дальше сталкиваться с подобным давлением, что потребует напряженной работы для предотвращения таких сценариев.

Ранее в городе Бяла-Подляска в Польше в результате спланированного нападения был застрелен 44-летний российский оппозиционный художник и карикатурист Семён Скрепецкий (настоящее имя Роберт Кузовков).

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