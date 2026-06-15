В Польше убит российский оппозиционный художник Семен Скрепецкий. За час до убийства он сообщил, что ему угрожают «русские патриоты»

В городе Бяла-Подляска в Польше в результате стрельбы был убит 44-летний российский оппозиционный художник и карикатурист Семён Скрепецкий (настоящее имя Роберт Кузовков), об этом сообщает издание Podlaski.info. Стрельба произошла около 10 утра 15 июня на парковке возле торговых павильонов.

DzikMedia пишет, что предполагаемых нападавших на место преступления привез таксист из Беларуси, которому угрожали оружием. После стрельбы он попытался укрыться в консульстве Беларуси в Бяла-Подляске. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения. По данным Biała News, следствие рассматривает версию о причастности к убийству нескольких человек.

12 июня, за три дня до убийства, Скрепецкий провел акцию у посольства России в Берлине, во время которой достал из прорези в задней части брюк российский флаг и выбросил его в мусорный бак. После этого художник гулял возле посольства с картиной, на которой изображен Сталин с младенцем Путиным. Скрепецкий был обут в лапти, завершали образ шапка-ушанка и георгиевская лента.

Примерно за час до убийства он написал в своем Telegram-канале, что акция «очень понравилась русским патриотам» и что ему угрожают изнасилованием.



Семён Скрепецкий — художник, блогер и политический эмигрант из России. В 2021 году он переехал в Польшу. В своих работах и публичных акциях он высмеивал Владимира Путина, российские власти и войну против Украины, а также участвовал в белорусских протестных акциях.